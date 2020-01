1 clip vidéo interdit a mis fin au succès de Queen aux États-Unis

Queen n’a peut-être pas été le groupe le plus impeccable de tous les temps (en partie grâce aux frasques de Freddie Mercury), mais certains fans ne savent peut-être pas qu’ils ont fait un clip si controversé qu’il a été interdit à MTV. Étonnamment, un clip de Queen qui semblait inoffensif en Grande-Bretagne était considéré comme obscène en Amérique du Nord. Voici l’histoire de “Je veux me libérer”.

Roger Taylor, John Deacon, Freddie Mercury et Brian May | John Rodgers / Redferns

L’histoire de «Je veux me libérer»

“I Want to Break Free” est un hymne amusant d’autonomisation. Combinant un excellent coup de guitare et une performance vocale typiquement engagée de Mercury, c’est une chanson difficile à détester. Ultimate Classic Rock dit que le riff de clavier distinct de la chanson a été fourni par Fred Mandel, qui a déjà travaillé avec Alice Cooper. Rolling Stone rapporte que la chanson est sortie en single en 1984. Le clip de la chanson a provoqué une grande controverse qui ne se produirait probablement pas aujourd’hui.

Selon Rolling Stone, la vidéo de “I Want to Break Free” est une parodie du feuilleton britannique Coronation Street. Il présente des membres du groupe en drag d’une manière qui rappelle Bugs Bunny et les premiers jours de la comédie de drag. Les Britanniques ont eu la blague, cependant, d’autres ont été exaspérés par la vidéo. Loudersound dit que MTV a interdit la vidéo en Amérique du Nord.

Le membre d’origine de Queen se souvient de la controverse

Dans une interview NPR, Terry Gross a demandé à Brian May de Queen comment les fans voyaient Mercury à la lumière de sa vie personnelle. May a déclaré: “Quant aux fans, je ne sais pas. Vous savez, ça n’a jamais vraiment été discuté. Mais je me souviens avoir fait une tournée promotionnelle pour cette chanson que nous avons faite et qui s’appelait “I Want To Break Free”. ”

Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercury et John Deacon of Queen | Dave Hogan / .

Il a ajouté: «Maintenant, nous avons fait une vidéo pour ce qui était un pastiche d’un feuilleton anglais appelé Coronation Street. Et nous nous sommes déguisés en personnages de ce savon. Et il y avait des personnages féminins, donc nous nous déguisions en filles, en femmes… nous avons eu un rire fantastique en le faisant. »

May a rappelé «C’était hilarant de le faire. Et partout dans le monde, les gens ont ri. Et ils ont eu la blague, et ils l’ont en quelque sorte comprise. »

Les choses étaient différentes en Amérique. «Je me souviens avoir participé à la tournée promotionnelle dans le Midwest américain et les visages des gens se sont transformés en cendres. Et ils diraient, non, on ne peut pas jouer ça. Nous ne pouvons pas jouer à cela. “

La vidéo a nui à la carrière de Queen – et a provoqué Freddie Mercury

Reine au Brésil, janvier 1985 | Dave Hogan / Archives Hulton / .

Rolling Stone dit que la controverse a poussé MTV à interdire la vidéo. À une époque où MTV dominait le paysage musical, c’était une condamnation à mort pour le succès commercial d’une chanson. Ultimate Classic Rock rapporte que la vidéo a mis fin à la viabilité commerciale de Queen aux États-Unis. La chanson n’a atteint le numéro 45 que sur le Billboard Hot 100.

Les choses étaient encore pires au Brésil. La vidéo a inspiré quelqu’un là-bas à peler des rochers à Mercure lors d’un concert. Tout pour une vidéo! Le monde a beaucoup changé depuis Heydey de Queen. S’il y a un message à tirer de la vie de Mercury, c’est que vous pouvez garder la tête haute dans les moments les plus sombres.

Regarde aussi: Elton John se souvient du meilleur de son amitié avec Freddie Mercury