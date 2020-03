10 ans de chaos sanglant avec «God of War III»!

Cinq ans ne sont pas comparables à une décennie, mais pour Sony, Dieu de la guerre La franchise, qui s’est écoulée entre la sortie du premier jeu en 2005 et la conclusion de la trilogie en 2010, a produit plusieurs changements importants. Le God of War original avait peu d’égaux en termes de gameplay, d’échelle et d’histoire. Sans parler de son protagoniste antihéros, Kratos. Avance rapide de cinq ans, et vous avez eu les goûts de Nathan Drake et le premier Inexploré Jeu, Bayonetta, L’enfer de Dante et plus qui avaient non seulement pris des éléments de la série God of War, mais les avaient améliorés tout en ajoutant leurs propres éléments de gameplay uniques. Et, avec le passage à la PlayStation 3, que pourrait faire Sony avec le nouveau matériel qui différencierait God of War III de ses contemporains?

Reprenant immédiatement là où s’arrête le deuxième jeu, God of War III trouve Kratos avec Gaia et les autres Titans montant le mont Olympe contre les dieux. Poséidon lance un assaut contre les Titans, mais est tué par Kratos et Gaia, sa mort provoquant l’inondation des océans en Grèce. En atteignant le sommet de l’Olympe, Kratos et Gaia tentent d’attaquer Zeus, mais Kratos est renversé de la montagne. Trahi par Gaia, qui se réfère à Kratos comme rien de plus qu’un pion pour la vengeance des Titans, Kratos tombe dans le fleuve Styx. Perdant ses armes et considérablement affaibli, Kratos est chargé par l’esprit d’Athéna d’éteindre la Flamme de l’Olympe pour tuer Zeus, sauver l’humanité et exercer sa vengeance.

Étant sur la PlayStation 3, les attentes sont élevées pour GoW III à tous points de vue. Heureusement, l’équipe des studios de Santa Monica était prête pour la tâche. Dès le début, agrandir le mont Olympe tout en combattant Poséidon et les Hyppocampi ne ressemblait à rien de ce que vous avez vu dans les jeux précédents (ce qui est quelque chose quand vous regardez certains des combats de boss de GoW II). L’ampleur du combat combinée au travail de la caméra et aux commandes a préparé les joueurs à quelque chose de spécial.

Au cas où vous ne vous en seriez pas rendu compte, les graphismes sont encore quelque chose à voir, dix ans plus tard. Olympia reste magnifiquement brillante, tandis que les ombres et le feu d’Hadès scintillent et brillent de façon inquiétante. Et bien sûr, il y a le gore. Vous ne pouvez pas parler de GoW III sans mentionner la pléthore de plasma projeté. Il y a un peu de plaisir pervers à voir les intestins des Centaures se répandre, ou les Gorgones sont vidés le long de leur corps avant que leur tête ne soit arrachée. On pourrait dire que certains des gore foulent cette fine ligne de méchanceté moyenne, mais tout semble si bon…

Bien sûr, toutes les qualités graphiques ne signifieraient rien si vous ne pouviez pas contrôler Kratos, n’est-ce pas? Comme le dit le vieil adage, s’il n’est pas cassé, pourquoi se donner la peine de le réparer? La série était déjà connue pour avoir l’un des meilleurs schémas de contrôle pour n’importe quel jeu d’action à l’époque, il n’est donc pas étonnant que l’équipe de Santa Monica ne les ait pas dérangés. En plus des combos d’attaque faciles à réaliser avec des combinaisons simples des boutons du visage, le changement d’armes peut être effectué en appuyant sur le D-pad ou la gâchette L2. La plate-forme est encore relativement facile avec les ailes Icarus, avec la possibilité de glisser sur de plus longues distances, ce qui rend les choses plus sûres. La séquence de vol est toujours un peu irritante, mais pas au point de frustration.

GoW III conserve les puzzles trouvés dans les entrées précédentes, mais ils ne sont jamais trop difficiles ou frustrants. Santa Monica a de nouveau mis l’effort nécessaire dans sa conception, ce qui a permis aux puzzles de ne jamais apparaître comme un rembourrage pour allonger le jeu. Ils sont tous intelligemment conçus, avec le Jardin d’Héra et le Palais d’Hadès en vedette. Les événements rapides sont de retour également, et même si personnellement je n’ai jamais vu l’intérêt de certains d’entre eux (tels que les QTE pendant les cinématiques), ils ont toujours un sens logique lorsque vous pensez à leur mise en œuvre. Lier les choses ensemble est le score exceptionnel de Gerard Marino, Ron Fish, Mike Reagan, Jeff Rona et Cris Velasco. La bande originale entière explore une variété de thèmes, ce qui accentue à juste titre l’action autant que les moments les plus calmes.

S’il y avait un défaut pour GoW III, ce serait l’histoire. L’histoire tout au long de la série a toujours été la quête sans fin de Kratos pour la vengeance. Il est ce dur à cuire en colère qui tranche tout le monde sur son chemin dans sa quête, qu’ils soient innocents ou non. Les gens n’aimaient pas nécessairement Kratos en tant que personnage, mais étaient plus intrigués par le type d’acte de violence de plus en plus exagéré qu’il dénoncerait ensuite. C’est pourquoi il semble si étrange que Santa Monica ait essayé d’avoir un arc de rédemption pour Kratos en ce qui concerne Pandora. L’idée que Pandora rappelle à Kratos sa fille est une chose, mais jusqu’à présent, Kratos a toujours été ce personnage criant qui n’a même pas le sens le plus reculé d’une boussole morale. Alors, pourquoi aurait-il soudainement développé des sentiments pour Pandora?

C’est frustrant sur le plan narratif, car encore une fois, Kratos n’a jamais eu de sympathie à aucun moment de la série. Aucun travail n’a été fait auparavant dans les jeux précédents pour l’humaniser en dehors des flashbacks répétés de son meurtre de sa femme et de son enfant. Pour être juste, vous pourriez dire qu’Ares a fait quelque chose à cet effet en incitant Kratos à tuer sa famille. Ou le fait que Kratos porte maintenant ce rappel avec lui. Mais quand Pandora a son discours sur l’espoir, et même plus tard, quand elle se sacrifie, nous sommes soudainement confrontés à un Kratos humanisé, qui ressemble à quelque chose d’un jeu entièrement différent.

Mais, si vous êtes comme la plupart des fans, vous avez probablement pu ignorer cette légère faveur de l’explosion absolue de God of War III, et c’est toujours le cas. Le fait que Sony ait sorti une version remasterisée du jeu sur la PS4, qui est ensuite devenue une partie de la gamme PlayStation Hits, prouve la persistance du jeu. Ridiculement violent et beau à la fois, combiné à un gameplay incroyable, God of War III vaut toujours la peine de revenir pour voir d’où vient Kratos.