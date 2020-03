10 célébrités que nous aimerions voir dans ‘Mask Singer’

Antena 3 s’est imposée comme une chaîne engagée dans les programmes de divertissement, en particulier pour les concours. Des formats comme ‘Maintenant je tombe!’, ‘Boom!’ ou «Votre visage me sonne» sont déjà devenus des classiques de la chaîne principale du groupe Atresmedia. L’incorporation du format «La Voz» et de ses différentes variables a élargi son contenu musical, ouvrant un espace aux heures de grande écoute à la musique et aux nouveaux talents. Dans cette ligne, Atresmedia a acquis les droits de «The Masked Singer», espace dans lequel différents célébrités habillées de façon extravagante Ils interprètent une chanson avec une voix déformée devant un jury. En Espagne, il vient avec l’intention de répéter le succès qui le précède internationalement, et il le fait sous le titre «Mask Singer: guess who sings».

Javier Calvo, Javier Ambrossi, Ainhoa ​​Arteta et José Mota font partie de la équipe de chercheurs du jury, c’est-à-dire les responsables qui tentent de découvrir dans les galas l’identité des personnes qui se cachent derrière chaque costume. Pour sa part, Arturo Valls sera chargé d’agir comme maître de cérémonie. Cependant, ce que nous ne savons pas, ce sont les artistes qui seront en compétition, des informations qui sont gardées dans le plus grand secret. Cependant, nous avons tous en tête des noms qui conviendraient parfaitement à ce type de programme, donc de FormulaTV Nous proposons une liste d’artistes qui pourraient participer à ‘Mask Singer: Guess who sings’.

1 Cristina Castaño

Bien qu’il soit connu de beaucoup pour son interprétation de Judith Becker dans «Celui qui vient», Cristina Castaño a fait partie de nombreuses autres productions, à la fois sur le petit et sur le grand écran. Des personnages de bandes dessinées comme celui défendu dans la fiction des frères Caballero à d’autres plus sérieux comme celui développé dans “ Toy Boy ”, il a toujours été capable de jouer ses cartes très bien démontrant que il a une polyvalence avant les caméras. En outre, il a également travaillé sur plusieurs pièces et des comédies musicales comme “Cabaret”, où il a surpris par sa capacité et sa capacité à chanter sur scène. Ainsi, «Mask Singer» pourrait être l’occasion idéale pour projecteur son côté le plus musical à la télévision, une facette encore méconnue des téléspectateurs qui n’ont pas eu l’occasion de la voir se produire au théâtre.

2 Amaia Montero

Celui qui a été chanteur de “The Ear of Van Gogh” pendant plusieurs années a décidé de quitter le groupe pour entamer une carrière de chanteur solo. Depuis lors, Amaia Montero a continué à composer et à travailler très dur pour continuer sur la scène musicale, en lançant plusieurs albums sur le marché. Bien qu’il n’ait plus le même impact et la même renommée que celui qui lui a permis de faire partie de l’un des groupes les plus aimés de notre pays, Montero n’a pas perdu son essence et la musique est toujours son mode de vie. La première édition de «Mask Singer: Devinez qui chante» serait la plate-forme idéale pour revenir sous les projecteurs et rappeler aux téléspectateurs les raisons pour lesquelles, à l’époque, le microphone à la main a triomphé sur les scènes du monde entier.

3 Yolanda Ramos

La comédie est l’environnement naturel dans lequel Yolanda Ramos Il se déroule comme un poisson dans l’eau. L’actrice et humoriste a gagné une place sur la scène télévisuelle nationale sur le coup du travail et des efforts. Le Catalan a fait partie d’émissions et de séries telles que «Homo Zapping», «Buenafuente» et «Siete vida», bien que la reconnaissance vienne de son rôle de Noemí Argüelles dans «Paquita Salas». De plus, son passage à travers “Ton visage me sonne” nous a appris son côté le plus voyou et décomplexé, méritant des applaudissements et le respect du public avec des imitations dans lesquelles le divertissement a prévalu. Plus tard, sa participation à «MasterChef Celebrity» nous a permis de voir un visage plus humain, gentil et proche, sans perdre cette touche d’humour qui le caractérise tant. «Mask Singer» serait un défi, car il faudrait dissimuler et récupérer très bien sur papier pour éviter d’être découvert, mais la voir dans un spectacle est toujours un plaisir.

4 Miquel Fernández

L’une des surprises de la sixième édition de «Votre visage me sonne» a été Miquel Fernández, qui a été proclamé vainqueur après ses incroyables imitations tout au long de la saison. L’acteur, que nous avons vu dans des séries comme «Fariña», «El embarcadero» ou «El nudo», entre autres, a en fait commencé dans le monde du théâtre. En fait la comédie musicale est l’un des genres dans lesquels il a le plus travaillé, mettant en vedette plusieurs renommés comme “Nous vous bercerons” ou “Jesus Christ Superstar”. Comme nous pouvons le vérifier, la musique occupe une place importante dans sa vie, et la vérité est que c’est un médium dans lequel il se démarque de loin. Son single “Ouvre la fenêtre” C’est un autre exemple qui mérite de faire partie de ‘Mask Singer’, où vous pourrez déchaîner deux de ses grandes passions: la musique et l’interprétation, car il ne faut pas non plus découvrir son identité.

5 Roko

Avant de devenir lauréat de la deuxième édition de «Votre visage me sonne», où il a surpris tout le monde avec des imitations de très haut niveau, Roko il s’est fait connaître grâce à sa participation dans ‘Number One’. Le spectacle de talents musicaux d’Antena 3 a été la scène dans laquelle il nous a montré ses compétences musicales, se classant en deuxième position. Il a également fait ses premiers pas en tant qu’actrice, car Il faisait partie du casting de la fiction ‘Live chant’; Cependant, la musique est sa grande passion. En fait, le théâtre musical lui a permis d’unir les deux facettes, pouvant interpréter et chanter en même temps. Donc, Il a participé à de nombreux travaux, dont “The Call”, où il joue le rôle de sœur Milagros. Aussi Elle est compositrice et a sorti deux albums d’études dans lesquelles il a été impliqué dans le corps et l’âme. Nous pensons que tout cela est une raison convaincante pour que Roko soit candidate à «Mask Singer».

6 Blas a chanté

Quand j’étais encore enfant, Blas Canto était déjà clair qu’il était passionné de musique et qu’il voulait en faire son métier. Il a tenté sa chance dans «Eurojunior 2004» pour être le représentant de l’Espagne dans la version pour enfants de l’Eurovision, mais a été dépassé par María Isabel. Plus tard est devenu membre d’Auryn, groupe avec lequel il a publié plusieurs albums studio et donné des concerts dans toute l’Espagne. Après la dissolution du groupe, Cantó a continué à être lié à la scène musicale avec sa carrière solo, qui l’a mené à travers différents chemins, certains liés à la télévision, comme son participation à «Votre visage me sonne». La Murcie a été proclamée vainqueur de la cinquième édition du programme d’imitation, gagnant l’affection et l’ovation du public. En 2020, il représente l’Espagne à l’Eurovision, réalisant ainsi l’un de ses souhaits depuis l’enfance. Comme nous pouvons le vérifier, la musique a toujours fait partie de sa vie et, comme il a également de l’expérience dans le petit écran, il pourrait être un candidat ferme pour «Mask Singer».

7 Bethlehem Cuesta

Le cinéma, la série et le théâtre sont les moyens par lesquels Bethlehem Cuesta Il a développé sa carrière. Magüi dans ‘Paquita Salas’ est l’un de ses rôles les plus connus, cependant, l’Andalou est devenu célèbre grâce à “The Call”, la comédie musicale créée par Javier Calvo et Javier Ambrossi, où il a joué Sœur Milagros. Au théâtre et dans l’adaptation ultérieure au cinéma de cette comédie musicale, c’est là que nous avons pu apprécier comment il chante et comment le microphone se déroule dans sa main. Pourtant, Il a une expérience dans le monde de la musique et du chant live, quelque chose d’important pour vous défendre dans «Mask Singer». De plus, leur participation au programme serait beaucoup plus complexe que pour les autres candidats, car Elle est une grande amie de deux des jurés, il ne serait donc pas facile d’empêcher la reconnaissance.

8 Miki Nunez

L’opération Triunfo 2018 nous a présenté de nouveaux candidats qui ont rapidement gagné l’appréciation du public. Parmi cette nouvelle génération de triomphes figurait Miki Nunez, qui est devenu le choisi pour représenter l’Espagne au Festival Eurovision 2019. Le catalan dégage de l’énergie, de la vitalité et de bonnes vibrations dans chacune de ses performances, une positivité et un dynamisme que nous avons également vus dans sa performance au festival de chanson acclamé. Avec “Amuza”, son premier album solo, Núñez a réaffirmé un artiste avec un bel avenir devant lui, une carrière qui semble caractérisée par ce style musical vitaliste et des compositions intimes et personnelles. ‘Mask Singer’ serait une autre étape pour continuer sa formation d’artiste assumant la tâche compliquée de passer inaperçu afin que, semaine après semaine, le jury ne devine pas qui c’est, surtout si l’on considère que les Javis le connaissent parfaitement.

9 Silvia April

Actrice, présentatrice et humoriste, Silvia Abril est une femme hors route qui donne toujours le meilleur dans chaque projet dans lequel il est impliqué. Dans son programme, nous trouvons des films, des séries, différents programmes et même des galas de renom comme la remise des prix Goya. Avec tous ces exemples, nous pouvons confirmer qu’elle est une experte devant la caméra. Son passage à travers des programmes comme «Votre visage me sonne» nous a permis de vérifier que Il est également capable de se produire sur scène en chantant. De plus, sa participation à «MasterChef Celebrity» nous a permis de voir une facette beaucoup plus humaine, ce qui lui a fait gagner plus de followers. En outre, sa facilité à faire rire les gens C’est l’un des principaux facteurs pour lesquels le public aime le voir en action, donc Il a de nombreuses fonctionnalités pour être un candidat idéal de «Mask Singer».

10 Cristina Pedroche

Cristina Pedroche est l’un des visages les plus précieux d’Atresmedia. Sa présence dans le groupe est notoire, puisqu’elle collabore régulièrement avec ‘Zapeando’ depuis plusieurs saisons, mais elle a également été en charge de présenter les Bells dans Antena 3 ces dernières années. En outre, il a été en charge d’espaces comme «Beijing Express» et est apparu en tant qu’invité dans d’autres programmes. En ce qui concerne sa capacité à chanter, bien que toujours dans un contexte comique, dans «Zapeando», il a montré sa passion pour la musique. Cependant, c’était dans «Ton visage me semble» où nous pouvions vraiment vérifier le résultat de faire face à une chanson. Dans le programme dirigé par Manel Fuentes imité Aitana Ocaña avec Anna Simon, qui est entré dans la peau d’Ana Guerra. Bien qu’elle pense que le chant n’est pas son truc, Madrid vous avez suffisamment confiance en la chaîne, il pourrait donc être l’un de ceux choisis pour participer à «Mask Singer».

