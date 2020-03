10 Chambers lanceront le 2e événement de délabrement pour ‘GTFO’ le 31 mars

Si vous appréciez déjà le jeu de tir en coopération de 10 chambres GTFO, vous serez ravi d’apprendre que les développeurs sont prêts à lancer la deuxième mise à jour du jeu Early Access, baptisée «Infection», le 31 mars.

Parmi les modifications apportées au gameplay, telles que des sons d’arme améliorés et un nouveau système de liquide à l’écran, Infection (qui vous donne un indice sur ce qui est en magasin) vous donnera:

Un nouvel environnement appelé «Dig Site»

10 nouvelles expéditions (avec un nouveau système appelé Warden Restriction, où la communauté s’entraide pour débloquer les dernières expéditions)

De nouvelles armes (un pistolet mitrailleur et un fusil éclaté)

Nouvel ennemi, ou ennemis (?)

De nouveaux objectifs

Et plus!

L’équipe a également créé une vidéo de gameplay de 8 minutes, que vous pouvez consulter ci-dessous. Si vous n’avez pas terminé le précédent événement Rundown, vous avez jusqu’au 31 pour le terminer.

GTFO est maintenant disponible sur Steam via Early Access.