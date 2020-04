10 chapitres qui vous prépareront pour la quatrième partie de ‘La Casa de Papel’

Nous ne sommes qu’à quelques jours de l’arrivée d’un quartier de La Casa de Papel, la populaire production espagnole devenue un phénomène mondial.. Étonnamment Netflix a misé sur cette histoire pleine d’action et d’intrigues, et ce fut un grand succès, car c’est l’une des séries les plus populaires de la plate-forme et suscite l’attente de revoir des personnages comme The Professor, Tokyo, Denver et plus encore.

Il y a presque un an, le géant du streaming a créé la troisième partie de cette histoire, que la vérité nous a laissé piqué de savoir ce qui va arriver à Nairobi, Raquel Murillo – ou Lisbonne pour les gars – et toute l’équipe de voleurs, parce que maintenant ils seront noirs avec l’énorme plan que la police espagnole maintenant commandée par l’inspecteur Alicia Sierra doit déjouant un vol encore plus grand que le précédent.

Nous savons que nous avons ici des fans d’os rouges qui connaissent chaque chapitre par cœur et par nom, mais si vous n’avez jamais vu La Casa de Papel mais que vous voulez entrer dans la nouvelle saison, Ici, nous vous laissons un guide avec 10 chapitres que vous devez voir pour attraper la vague et arriver frais pour la première ce 3 avril. À des fins pratiques on met l’épisode correspondant sur Netflix, afin que nous n’obtenions pas de balles et que nous puissions les lancer sans autant de complications.

Exécuter ce qui a été convenu

Partie 1 – Chapitre 1

Ce fut le chapitre qui a tout déclenché et est pratiquement l’essence de La Casa de Papel. C’était ici où cNous connaissons le professeur et son énorme plan pour mener à bien le vol le mieux planifié de l’histoire à la Monnaie espagnole et Stamp Factory. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier le moment où il recrute huit criminels dangereux qui ont changé leurs prénoms en ceux des villes du monde: Tokyo, Rio, Berlin, Nairobi, Helsinki, Moscou, Denver et Oslo, qui deviendrait plus tard attachant et artificiel de chacun des mouvements du professeur

Après cinq mois d’apprentissage des règles, comment ne pas générer de relations d’affection entre elles, ainsi que chaque variable possible à prendre en compte, le groupe met le plan en marche et parvient à entrer dans l’usine avec des singes rouges et des masques de Salvador Dalí, retenant un grand nombre d’otages, y compris Alison Parker, la fille de l’ambassadeur britannique en Espagne, qui serait la monnaie d’échange pour négocier avec le gouvernement.

Cheval de Troie

Partie 1 – Chapitre 4

Le plan commence à porter ses fruits, la police espagnole a accidentellement blessé un otage en le prenant pour un voleur, le directeur de l’usine, Arturo Román, c’est pourquoi l’inspecteur Rachel Murillo décide de déplacer ses premières pièces. Après tout ça Le professeur négocie avec elle pour qu’un groupe de chirurgiens entre dans le bâtiment et y assister, mais parmi les médecins était l’inspecteur adjoint, Ángel Rubio, qui se fait passer pour une infirmière mais cela se termine par un microphone dans les verres qui donnera à toute l’équipe une chance de savoir ce qu’ils envisagent de faire, un cheval de Troie moderne.

Pendant que tout cela se passait, une équipe de renseignement tente d’entrer dans l’usine pour déjouer le plan de nos voleurs avec les mêmes masques Dalímais en apprenant cela les ravisseurs décident de changer les fameux masques et arrêtent ainsi les agents qui savouraient déjà la prise de Tokyo, Berlin et tout le reste. Ce n’était là qu’un échantillon de la capacité du professeur à anticiper toute situation.

La guerre froide et chaude

Partie 1 – Chapitre 6

Quand tout se passe bien, Le professeur se souvient qu’il a laissé un indice dans la même voiture avec laquelle il a récupéré Tokyo dans le premier chapitre.. C’est pourquoi il décide de quitter sa position de cerveau de toute l’opération pendant un moment et se débarrasser des preuves dans la voiture lui-même avant que la police ne le trouvel. Lorsque le dépotoir est arrivé et que nous sommes restés au bord de la chaise parce qu’ils l’ont presque saisi, cela nous montre qu’il Il est un vrai maître du déguisement en improvisant avec de la graisse et en déchirant sa chemise pour passer pour un clochard.

Malgré ses efforts, ce maître esprit se rend compte que le propriétaire de la casse, un Russe plutôt grincheux l’a vu et la police a commencé à lui demander de dresser un portrait parlé du professeur, il lui vient donc à l’esprit de le menacer dans sa langue maternelle, faisant en sorte que le Russe lui-même efface complètement les indices que la police avait sur son identité. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu, car cela laisse des indices qui prouvent que Berlin est impliqué dans l’opération, faisant connaître l’opinion publique à lui et sait ce qu’il a fait, la grande majorité fausse.

Vous l’avez cherché

Partie 1 – Chapitre 8

À ce stade, les choses deviennent totalement hors de contrôle. D’une part, nous avons le professeur, qui a décidé de s’impliquer petit à petit avec l’inspecteur Murillo se présentant comme Salva, au point de la faire tomber amoureuse, mais Raquel commence à se méfier de la loyauté et de l’amitié d’Angel qui décide de le laisser de côté. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que l’inspecteur adjoint réussi à retrouver les traces du professeur à la porte de la voiture, cependant Lorsqu’il est sur le point de le dire à son patron, Ángel subit un accident qui le laisse dans le coma.

Et pendant que le professeur a une liaison avec Raquel, Nous avons également une situation complexe au sein de la Mint and Stamp Factory, alors qu’un groupe d’otages commandés par Arturo décide d’armer une tentative d’évasion., laissant à l’état végétal Oslo et faire exploser des explosifs pour s’échapper. C’est ici que pour la première fois rien ne se passe comme prévu, marquant un avant et un après dans les stratégies du groupe.

Celui qui le suit l’obtient

Partie 1 – Chapitre 9

Après avoir appris qu’Arturito était celui qui avait fait perdre connaissance à son ami inséparable Oslo, Helsinki décide de se venger. Pendant ce temps, les otages commencent à se demander où sont leurs autres compagnons, est ici où Tokyo, en essayant de mettre de l’ordre, se souvient d’une des leçons que le professeur leur a donnée: “Les otages ne seront plus dociles et ils perdront notre peur, nous devons reprendre le contrôle à travers quelque chose qui nous unit à eux: l’argent”, donc Ils leur proposent deux choses, leur liberté ou devenir millionnaires.

Pour sa part, Raquel découvre que Salva et El Profesor sont la même personne grâce à l’enregistrement qu’Ángel lui a laissé avant l’accident. Bien sûr, notre ingénieux personnage s’en rend compte, bien qu’à ce stade, tout se complique il est aussi amoureux de l’inspecteur Murillo et ne veut pas lui faire de mal. Après de nombreuses déductions, la police trouve la maison où le chef a instruit toute l’équipe avant de procéder à l’agression. C’est ici que l’intrigue de The Paper House.

Qu’avons nous fait?

Partie 2 – Chapitre 4

A l’intérieur de l’usine, les tensions et la méfiance sont de plus en plus graves et il ne semble pas y avoir de solution. La friction augmente parmi tous les membres du groupe, ainsi qu’entre les otages et les ravisseurs. Comme si cela ne suffisait pas, Arturo est sévèrement puni pour avoir tenté, une fois de plus, de mettre en œuvre un plan d’évasion qui échoue à nouveau. Cet homme ne renonce à rien. Berlin reprend toute l’opération et voyant que rien ne sort décide de mettre tous les otages à creuser sans relâche le tunnel à travers lequel ils prévoient de s’échapper.

En dehors de la situation est presque la même, car Tokyo parvient à se libérer grâce à un convoi et revient à l’Usine avec les autres, tandis que Le Professeur tombe dans le piège que Raquel vous met absolument au courant de tout le plan. L’inspecteur essaie de le conduire directement devant la justice espagnole mais Sergio Marquina – le vrai professeur – l’assomme inconsciente.

Bella Ciao

Partie 2 – Chapitre 6

Après toutes ces heures de stress, de hauts et de bas, La Casa de Papel s’est terminée par une fin spectaculaire et très intéressante. La confiance en Raquel Murillo au sein de la police prend fin, au point qu’ils décident de l’arrêter pour avoir cru qu’elle était impliquée avec les voleurs. Pour sa part l’équipe finit de creuser le tunnel, imprime les milliards à l’intérieur de l’usine et décide de s’échapper dans l’antre du professeurCependant, la police décide d’entrer pour tout contrecarrer, tuant Berlin dans l’opération.

Pendant qu’ils la retiennent captive, ils interrogent Raquel pour connaître la cachette du professeur et une fois pour toutes pour mettre fin à cette situation, après l’avoir menacée de ne pas revoir sa fille leur donne l’adresse exacte de l’endroit où se trouvait le cerveau, mais ils arrivent trop tard, ils se sont tous enfuis avec l’argent à des endroits inconnus, y compris le professeur, bien que au final, Raquel parvient à le retrouver grâce aux coordonnées qu’il a laissées sur certaines cartes postales.

Nous sommes de retour

Partie 3 – Chapitre 1

Après ne pas avoir connu un bon moment sur nos criminels préférés, ils nous montrent la vie de chacun d’entre eux dans différentes parties du monde. Nairobi et Helsinki avoir une explosion en Argentine, Denver et Stockholm avec votre bébé en Inde, Le professeur et Raquel (maintenant appelé Lisboa) passer du temps ensemble sur une plage, ainsi que Rivière et tokyo vivre sur une île paradisiaque dans les Caraïbes.

Mais tout n’est pas rire et s’amuser avec ce dernier couple, car En essayant de communiquer depuis différents points avec des radios achetées sur le marché noir, Interpol parvient à intervenir sur son signal, capturant Rio. C’est pour ça que Tokyo se tourne vers le professeur pour rassembler le groupe et trouver un plan pour sauver leur amour Mais comme nous l’avons déjà vu dans La Casa de Papel, même s’ils ont quelque chose en tête, cela ne se produira jamais comme ils l’attendent.

48 mètres sous terre

Partie 3 – Chapitre 3

Après avoir planifié le vol le plus important de leur vie, la Banque d’Espagne, l’équipe avec les nouveaux membres, Palerme et Bogotá parviennent à entrer et à monter l’ensemble de l’opération à laquelle ils nous ont habitués, vous savez, plein d’armes, d’explosifs et de mesures méticuleuses. Mais malgré cela, Nairobi et Tokyo ont un revers avec le gouverneur de la banque qui met un instant le plan en danger, mais comme toujours, ils parviennent à le résoudre à mi-chemin tout en cherchant une vraie issue.

À l’extérieur, Le professeur et Lisbonne commandent l’opération (Ce sont de vrais objectifs relationnels, jiar jiar) et c’est notre esprit préféré qui essaie de se souvenir du plan que son frère avait, Berlin, pour voler l’or à l’intérieur de la voûte inondée sous la banque et enfin Nairobi parvient à faire un trou avec des calculs millimétriques qui leur permettront de s’en tirer. Ces gars ne cessent de nous étonner.

La dérive

Partie 3 – Chapitre 8

Rien de tel que la fermeture juste au moment où nous sommes restés la dernière partie. Après tout le plan élaboré qu’ils avaient, L’inspecteur Sierra parvient à les intimider et manipule Nairobi en disant qu’elle a son fils, Quand il regarde à travers l’une des fenêtres du bâtiment pour vérifier si c’est vrai, elle est abattue, la laissant gravement blessée.

Le groupe extrait le microphone que la police espagnole avait mis sur le corps de Rio et essaie de les tromper. Agent Suarez découvre où se trouve Raquel et fait croire au professeur qu’il l’a tuée en utilisant sa même tactique psychologique. Finalement, Le professeur ordonne à Palerme d’affronter les agents qui tentent d’intercepter le bâtiment. Ainsi commence la plus grande bataille entre voleurs et policiers que nous avons vue dans la série, et ce sera le début de la nouvelle partie de La Casa de Papel.

Êtes-vous prêt à voir la quatrième partie de La Casa de Papel?