10 choses que les débutants doivent savoir sur The Witcher avant de commencer le spectacle

Avec The Witcher à venir sur Netflix, vous vous demandez peut-être: qu'est-ce que c'est que ça? The Witcher est une longue série de livres et de jeux vidéo créés par Andrzej Sapkowski. Le monde s'inspire largement du folklore slave, le distinguant des tropes fantastiques plus traditionnels. Les livres sont originaires de Pologne, mais la série a acquis une renommée internationale depuis sa création.

La série Netflix sera diffusée le 20 décembre, et si vous êtes nouveau dans la franchise, vous pourriez être un peu confus. Donc, si vous êtes un débutant dans la série ou si vous voulez simplement en savoir un peu plus, cet article vous mettra au courant.

10 Qu'est-ce que le monde du sorceleur?

Décrire l'histoire de The Witcher dans un paragraphe reviendrait à expliquer l'histoire du Canada dans une phrase. Il y a beaucoup à couvrir ici.

Mais tout simplement, le monde de The Witcher est un monde en mutation. Imaginez si Lord Of The Rings se transformait lentement en Game Of Thrones. Le bien et le mal étaient jadis simples. Les monstres étaient mauvais, les rois étaient justes et les héros galants sauveraient toujours la situation. Au pire, vous auriez un sorceleur pour faire votre sale boulot et continuer à vivre dans une ignorance béat des véritables horreurs du monde.

Mais les choses ne sont plus simples. La morale est complexe. Le mal prend plusieurs formes. Certains monstres disparaissent et souhaitent simplement être laissés seuls. Les politiciens jouent avec la vie des gens pour faire avancer leurs propres programmes. Personne n'est innocent et chacun est le héros de sa propre histoire.

Voici le monde de Geralt, un chasseur de monstres mutant comme par magie. Il a vu le monde changer au cours de sa longue vie, et ses services deviennent beaucoup plus précieux pour les politiciens corrompus que pour les citadins effrayés. The Witcher est l'histoire des aventures de Geralt dans un monde où les monstres se cachent à la vue.

9 Le monde du sorceleur est plus avancé qu'il n'y paraît

Malgré les signes extérieurs médiévaux de la série, son monde est plus avancé que vous ne le pensez. Il y a beaucoup de chevauchement entre la magie et la science dans ce contexte. Des concepts comme la génétique et les mutations sont bien connus des personnes instruites, et les deux peuvent être manipulés par magie. La magie elle-même provient d'une autre dimension, qui est entrée en collision avec la nôtre dans les temps anciens.

Cette fusion de la fantaisie traditionnelle et de la science moderne fait partie de ce qui distingue la série The Witcher. Cela rend le monde à la fois fantastique et relatable à la fois.

8 Qu'est-ce que les sorciers, de toute façon?

Les Witchers eux-mêmes sont un parfait exemple de la façon dont la série fusionne la science et la magie. Mettre tout simplement; Les sorciers sont des mutants magiques. Grâce à un mélange d'entraînement intense et d'alchimie blasphématoire, on leur accorde des capacités surnaturelles qui leur permettent de chasser des monstres. Détective en partie, mercenaire en partie, les sorciers sont inhumainement rapides, forts et notoirement difficiles à tuer.

Dans le monde de The Witcher, les Witchers eux-mêmes sont considérés avec admiration et dégoût. Les sorciers sont considérés comme un mal nécessaire, un moyen de combattre le feu par le feu. Certains croient que les sorciers sont tellement déformés dans leur corps et leur esprit qu'ils ne ressentent plus d'émotion. Les Witchers eux-mêmes ne font pas grand-chose pour réprimer ces superstitions. Ils sont réputés pour leurs manières froides et impitoyables, valorisant l'argent et le pouvoir sur la vie humaine. Même Geralt peut être impitoyable et cynique, bien qu'il devienne plus compatissant au fil du temps.

7 potions de sorceleur vous tueraient avec une gorgée

Les potions magiques sont un aliment de base du genre. Mais, même dans le domaine de la fantaisie, ils ne sont pas très crédibles. Après tout, pourquoi quelqu'un meurt-il si une potion de santé peut vous guérir instantanément?

Eh bien, The Witcher explique cela d'une manière intéressante. Alors que des potions mineures sont utilisées dans le monde entier, les élixirs les plus puissants sont réservés aux sorciers. Ces potions de Witcher sont si puissantes qu'elles tueraient instantanément un humain ordinaire. Pendant ce temps, le métabolisme d'un sorceleur est conçu pour gérer toutes sortes de fluides volatils, leur permettant de boire ces potions avec une facilité (relative).

Avec ces potions, un sorceleur peut améliorer ses capacités déjà surhumaines. Mais même ils ont leurs limites. Trop de potions à la fois peuvent tuer même un sorceleur, forçant Geralt à les utiliser avec prudence.

6 Il existe plusieurs écoles Witcher

Les sorciers sont loin d'être une force unie. Chacun a ses propres méthodes, agenda et école d'origine.

CONNEXES: The Witcher: 10 films de Henry Cavill à regarder avant sa première

Il existe sept écoles Witcher connues, et chacune utilise un animal comme son homonyme. Les écoles de sorceleurs ont une mauvaise réputation, mais certaines sont pires que d'autres. Les sorcières de The School Of The Cat sont essentiellement des tueurs à gages, tuant des politiciens pour de l'argent. Pendant ce temps, ceux de The School Of The Griffin sont connus pour leur étiquette sociale, au moins par rapport à leurs frères moins cultivés.

5 écoles Witcher ne sont pas un endroit amusant

Mais peu importe de quelle école vous venez, devenir un sorceleur est un processus exténuant et douloureux. En général, les candidats Witcher sont accueillis en tant que jeunes garçons. Ce sont souvent des orphelins ou des enfants non désirés, et rejoindre une école Witcher est leur seule option. Ce qui suit est l'entraînement le plus intense imaginable.

Les élèves qui survivent sont confrontés à "Trial Of The Grasses": le processus secret qui transforme les garçons normaux en mutants inhumains. Seuls 3 sur 10 survivent.

Malgré toute cette cruauté, les sorciers forment un lien entre eux qui reste avec eux toute leur vie. Geralt, en particulier, est proche de son mentor Vesemir, qui le traite comme un fils.

4 Le monde est au milieu d'une guerre massive

La plupart de la série se déroule dans les royaumes du Nord, une région fracturée de petits rois et seigneurs de guerre. Mais au sud se trouve l'Empire Nilfgaardian, un régime impérialiste déterminé à conquérir le nord. Au fil des ans, ils ont réussi à annexer plusieurs royaumes, provoquant des troubles massifs dans la région.

Mais les Nilfgaardiens sont plus que des méchants virevoltants. Nilfgaard est une terre prospère avec une économie florissante, et beaucoup croient que sa domination sur le monde est pour le plus grand bien. Le Nord a toujours été une région volatile pleine de conflits et de xénophobie. Pendant ce temps, Nilfgaard promet l'unité et une place égale pour toutes les espèces. Pour cette raison, il n'est pas rare que les habitants du Nord "font défection" vers le sud.

3 Beaucoup de non-humains côtoient l'Empire

En raison de la haine généralisée des non-humains dans le nord, beaucoup d'entre eux se rangent du côté de l'Empire. Connus sous le nom de Scoia'tael, ces soldats servent de guérilleros contre les Nordlings, installant des pièges et tendant une embuscade à l'ennemi quand ils s'y attendent le moins. Leur nom est dérivé du mot elfique pour "écureuil", car ils sont connus pour décorer leur armure avec des queues d'écureuil.

Comme vous vous en doutez, la présence de ces Scoia'tael n'a fait qu'exacerber les tensions raciales dans le nord, ce qui à son tour encourage davantage de non-humains à rejoindre leurs rangs. Que tout cela fasse partie d'un complot nilfgaardien est une supposition.

2 mages sont aussi des mutants

Mais les sorciers ne sont pas les seuls mutants au monde. Les soi-disant «mages» sont en fait des mutants eux-mêmes. Contrairement aux sorciers, qui acquièrent leurs pouvoirs grâce à la science magique, certaines personnes naissent avec des capacités magiques. Connus sous le nom de «sources», la plupart meurent à un âge précoce ou sont rendus fous par leurs pouvoirs. Ceux qui survivent sont envoyés dans des académies magiques pour perfectionner leurs compétences.

En raison de leur rôle partagé en tant que parias, les sorciers et les sorciers sont connus pour se lier d'amitié. Geralt, en particulier, a eu de nombreuses relations avec des sorcières et compte beaucoup parmi ses amis les plus proches.

1 La magie vient d'une autre dimension

La magie n'est pas une force naturelle dans le monde de The Witcher. Tout cela a changé avec la conjonction des sphères, un événement astrologique qui a bloqué de nombreux êtres surnaturels sur la même planète. Les goules, les vampires et peut-être même les humains sont des extraterrestres dont les propres mondes ont été perdus ou détruits. Les espèces indigènes comme les Elfes et les Nains ne pouvaient pas repousser cet assaut d'envahisseurs et étaient conduites en marge de la société.

Mais quelle que soit la cause de cet événement, le résultat a été l'introduction de la magie dans la culture humaine, une force de chaos qui peut fausser la réalité elle-même. Selon votre point de vue, la magie est soit une bénédiction, une malédiction ou une forme de science comme les autres. Quoi qu'il en soit, la magie n'est pas une force à chouchouter!

