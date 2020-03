10 classiques du cinéma (ou cultes) que vous pouvez regarder en streaming

Lorsque Quentin Tarantino est allé chez Harvey Keitel pour lui présenter le scénario de Reservoir Dogs, l’acteur lui a demandé surpris: “Comment diable avez-vous pu écrire ceci?”, en raison du refus du réalisateur d’avoir des parents ou des relations avec des personnes violentes. “Je regarde des films”, a répondu Tarantino.

Deux mots (trois en anglais: je regarde des films) qui Ils définissent la seule chose que nous devons faire – cette quarantaine – pour comprendre l’histoire du cinéma: voir, voir et voir plus de films. Et quelles meilleures leçons que quelques titres des plus grands réalisateurs acclamés et déterminants de l’évolution du septième art.

Pour cela, Voici une liste de grands classiques de réalisateurs comme Scorsese, Lynch, Welles, que l’on retrouve sur leurs plateformes de streaming:

Chiens de réservoir

Tu vas aboyer toute la journée, petit toutou? Ou tu vas mordre?

La plupart des artistes, y compris les cinéastes, mettent beaucoup de temps à atteindre un niveau de «maturité» dans leur travail et leurs œuvres, ou plutôt la reconnaissance. Cependant, il existe de grandes exceptions telles que Quentin Tarantino, qui a sorti en 1992 son premier long métrage intitulé Reserve Dogs dans lequel il a imprimé tout son style narratif et l’a amené à être nommé “le réalisateur le plus influent de sa génération”.

Ce film concentre son histoire sur un groupe de criminels identifiés par différentes couleurs: blanc, orange, rose, marron, bleu et blond. Il n’y a aucun lien entre eux et ils sont embauchés pour voler une bijouterie. Le point de rupture vient quand ils découvrent que il y a un informateur dans le groupe, lançant une chasse pour découvrir qui est le traître …

Reserve Dogs n’est pas un film sur le crime, ni sur le bas niveau moral de ses personnages, ni même sur la violence elle-même. Ce film n’a ni thème ni objectif, et c’est ce qui l’a rendu si génial dans les années 90 et en a fait une référence dans le cinéma Tarantino.

Reservoir Dogs est disponible sur Prime Video ainsi que d’autres titres de Tarantino comme Inglourious Basterds, The Most Hated 8, Kill Bill, Kill Bill 2, Pulp Fiction et Django Unchained.

Boogie Nights (Pleasure Games)

À quoi pouvez-vous vous attendre lorsque vous êtes au sommet? Tu sais? C’est comme Napoléon.

Boogie Nights de Paul Thomas Anderson est sorti il ​​y a 23 ans, en 1997, mais la réalité est qu’il a bien vieilli, ou même pas vraiment. Il s’agit d’une œuvre cinématographique grandiose se déroulant dans les années 70, dans le célèbre âge d’or de la pornographie aux États-Unis. Ici nous nous rencontrons Jack Horner, un producteur qui découvre Eddie Adams, connu dans l’industrie sous le nom de Dirk Diggler.

Horner, avec le talent de Dirk Diggler, vise à élever les films porno à un niveau plus artistique. Et avec cela vient la célébrité et la drogue, et ce qui était autrefois un rêve quelque peu idéaliste est présenté comme une dure réalité qui se brise et se divise À mesure que le temps passe et que la décadence individuelle s’exprime sous ses différentes formes.

Le casting est l’un des plus gros points. Boogie Nights met en vedette Mark Wahlberg, Burt Reynolds, John C. Reilly, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Don Cheadle et William H. Macy. À sa sortie en 1997, le film était comparé aux Goodfellas de Martin Scorsese pour son rythme et pour un détail précis: Il ne cesse d’étonner de façon intéressante dans son histoire, le développement de ses personnages et, comme nous l’avons mentionné, les performances.

Boogie Nights est disponible sur HBO Go ainsi que d’autres titres PTA comme Magnolia et The Master.

Dr. Strangelove ou: Comment j’ai appris à arrêter de m’inquiéter et à aimer la bombe (Dr. Insólito)

Mein Führer …! Je peux marcher!

Stanley Kubrick a une trilogie anti-guerre qui couvre la Première Guerre mondiale, la Seconde et la tristement célèbre guerre du Vietnam. Chemins de gloire de 1957C’était la lettre d’introduction à un style connu au cinéma, mais jamais vu auparavant: la perception morale interne et la guerre comme autre scénario.

Son deuxième travail a été celui qui a suscité plus d’acclamations, mais aussi de surprise. Il s’agit de Dr. Strangelove ou: Comment j’ai appris à arrêter de m’inquiéter et à aimer la bombe de 1964, un travail crucial dans la filmographie de Kubrick qui se déroule au milieu de la guerre froide, ou s’il aurait dégénéré en une confrontation physique.

Par “erreur”, une attaque nucléaire contre l’Union soviétique est ordonnée qui déclencherait une guerre entre les deux pouvoirs. Alors que le président des États-Unis tente de renverser les dégâts (de la menace), Le Dr Strangelove, un ancien scientifique nazi, confirme l’existence d’une machine, Doomsday, entre les mains des Soviétiques, capable de détruire le monde et la laisser inhabitée pendant 100 ans.

Le Dr Strangelove est une satire, une parodie, une moquerie de personnages qui s’engagent dans une guerre qu’ils, ironiquement, veulent éviter à tout prix. Plus qu’une critique de gouvernements spécifiques, en réalité, c’est une critique du langage et de l’utilisation de mots comme “Extermination” et “dévastation” comme point de débat entre deux entités qui ne coïncident pas.

En 1989, Kubrick a sorti Full Metal Jacket, un film qui a reçu plus de critiques négatives que positives, mais est en fait un travail très important pour sa division des actes. Autrement dit, ils ressemblent à plusieurs histoires en une, mais avec le même caractère qu’un dénominateur commun: un soldat traumatisé par sa formation.

Dr. Strangelove ou: Comment j’ai appris à arrêter de m’inquiéter et à aimer la bombe est disponible sur HBO Go ainsi que d’autres titres Kubrick comme Clockwork Orange, The Shining et Full Metal Jacket.

L’étranger

Avec ces mains. Les mêmes mains qui t’ont tenu près de moi.

En 1941, Orson Welles est “proclamé” comme “le meilleur réalisateur de tous les temps” avec “le meilleur film de l’histoire du cinéma”. Voici Citizen Kane qui, selon les goûts, a défini un style dans le monde du cinéma grâce à ses innovations narratives. Mais sinon, Cinq ans plus tard, Welles sort The Stranger (1946), un film considéré comme le plus traditionnel du cinéaste.

L’étranger est un drame que bien qu’il aborde le thème de la Seconde Guerre mondiale, il s’en tient en réalité à une idée de l’individualité. Ici, nous rencontrons le professeur Charles Rankin du Connecticut, qui a une vie tranquille avec sa femme. Rankin est très gentil, et cela se voit lorsqu’un étranger, un ressortissant allemand, arrive en ville. Rankin le reçoit… et c’est ici que l’on découvre qui est vraiment Rankin: un personnage nazi qui a effacé tout son passé pour échapper à la justice et aux horreurs commises dans le passé.

Orson Welles incarne Charles Rankin, dont la véritable identité est sous le nom de Franz Kindler. Pour l’année de sa sortie, The Stranger a été fortement critiqué, non seulement dans le box-office, mais dans les critiques de l’époque qui l’ont classé comme le pire film de Welles; cependant, Il n’est pas nécessaire que ce soit un film perturbateur sous ses formes pour qu’il soit apprécié comme le drame “simple” qu’il est.

The Stranger est disponible sur Netflix avec d’autres titres de Welles tels que The Other Side of the Wind, une production qui n’a jamais pris fin par manque de budget, mais qui, il y a quelques années, a repris Netflix pour la terminer avec l’aide d’autres réalisateurs et producteurs.

Blade Runner

Tous ces moments seront perdus dans le temps… comme des larmes sous la pluie. Il est temps de mourir.

La fiction de Ridley Scott dans Blade Runner ne nous est pas parvenue en 2019, l’année où se déroule l’un des plus grands films de science-fiction. En 1982, un film de science-fiction et de néonoir est sorti qui nous a présenté Rick Deckard, un ancien détective chargé de trouver des androïdes connus sous le nom de les réplicants, qui ont plus de force que les humains et l’intelligence, mais pas de réponses émotionnelles.

Deckard intervient à nouveau lorsque ils lui demandent d’arrêter l’arrivée de quatre réplicants qui ont l’intention de rester sur Terre, d’où ils ont été exilés, dans la ville de Los Angeles, qui est plein de néons, mais où il n’y a jamais de pause entre les publicités, la décomposition, la saleté et la pluie. Blade Runner, visuellement, est monumental pour être chaotique et donner un sentiment de confinement (à l’avenir).

Les réplicants n’ont que quatre ans, et cela se mesure à leur capacité à commencer à développer des émotions comme tout humain, en évitant complètement la distinction entre humain et machine qui à la fin du film est contraire.

La durée de vie de Roy, un répliquant, est terminée. Après une poursuite dangereuse entre Deckard et Roy, ce décide de sauver le détective sur le point de mourir. Un homme pour qui il ne ressent rien (ni haine ni amour), tandis que l’humain est capable de ressentir toute sensation par une machine ironiquement lui montrant le sens d’être humain.

Blade Runner: The Final Cut est disponible sur Netflix ainsi que d’autres titres de Ridley Scott comme Gladiator.

Ailes de désir

Pourquoi suis-je moi et pourquoi pas toi? Pourquoi suis-je ici et pourquoi pas là-bas? Quand le temps a-t-il commencé et où se termine l’espace? La vie sous le soleil n’est-elle pas juste un rêve?

Les dernières années de Wim Wenders le définissent comme un grand cinéaste documentaire qui parvient à mélanger la sensibilité artistique de la fiction avec l’objectivité de la réalité. Cependant, des années avant le début de cette étape, Wenders l’un des plus grands conteurs d’histoires d’amour et de pureté, et la preuve se trouve dans The Wings of Desire 1987 et sa suite So Far, So Close! à partir de 1993.

Wings of Desire nous montre un monde double. Le premier où vivent les êtres humains, gardés par un ange, ceux qui résident dans le second. Les adultes ne peuvent pas voir leurs anges (les enfants le peuvent parce qu’ils sont purs d’esprit), mais ils les aident à traverser des moments de douleur ou les formes de valeur. Mais ils ne peuvent pas changer le sort des humains.

Le film met en vedette deux anges qui ont existé depuis avant tout le temps. Et la réalité de l’un, Damiel, change quand il tombe amoureux d’une femme humaine. De cette façon, il décide de sacrifier son statut d’ange, immortel, pour être avec elle. Situé dans l’Allemagne des années 80, Wings of Desire est une expérience de film visuel qui entraîne le spectateur dans un monde chimérique où la vraie condition humaine est exposée.

Wings of Desire est disponible sur Prime Video avec d’autres titres de Wim Wenders tels que So Far, So Close!, Paris, Texas, The Wrong Move, Every Thing Will Be Fine, et les documentaires Buena Vista Social Club, Notebook on Cities and Clothes et A Trick of The Light.

Dune

Celui qui peut détruire une chose, contrôle une chose.

Dune n’est pas le meilleur film de David Lynch. Certainement, mais c’est la seule façon dont nous devons comprendre ce que Lynch aurait fait avec un monde en dehors de celui-ci à partir d’un plan qui n’est ni métaphorique, ni celui des rêves, ni le surréaliste. Dune de 1984 est basé sur le roman éponyme de Frank Herbert publié en 1965 avec Paul Atreides, qui est “ordonné” de rester sur la planète Arrakis, également connue sous le nom de Dune pour son immense désert où il y a un élément de grande valeur – une espèce de carburant et de drogues – et c’est seulement là.

Les ex-dirigeants de ce lieu, Ils veulent reprendre le contrôle, alors ils attaquent Atréides et sa population, qui a été flagellée et exploitée pour éliminer cet élément si convoité dans l’univers connu dans le film. Et c’est ainsi que Paul s’enfuit dans le désert où certains dangers se révèlent dans un environnement lui-même hostile, mais en même temps les qualités du même se révèlent. Paul Atreides allant de ce que l’on pense normal dans une histoire de science-fiction à ce que nous pouvons considérer comme magique.

La science-fiction de Lynch n’a pas été très bien accueillie par les critiques. Parce que? Les scénarios sont incroyables et le casting, dirigé par Kyle MacLachlan, négocie bien les uns avec les autres. Mais ce qui a le plus échoué dans le film, c’est que le message principal du roman est perdu, qui est l’un des plus lus dans la science-fiction.

Dune est disponible sur Prime Video.

Twleve Monkeys (12 singes)

J’adore la musique du 20ème siècle! J’adore cet air! J’adore respirer cet air!

Il n’y a pas de film plus précis (ou est-ce le contraire?) Pour voir les Twelve Monkeys de Terry Gilliam, sorti fin 1995. Ce film de science-fiction, mais aussi d’horreur mêlé d’humour noir, nous montre un avenir où l’humanité presque exterminée, invente le voyage dans le temps. Ils doivent l’utiliser pour inverser une attaque biologique, à partir d’un virus, qui a mis fin à la vie connue sur Terre.

Et donc ça vient James Cole, un prisonnier de l’année 2035 qui, pour avoir le pardon, doit remonter le temps et empêcher le virus de tomber entre de mauvaises mains. Pour cela, il se rend en 1990, six ans avant l’attaque, et commence à enquêter sur ce qui s’est réellement passé et sur la raison pour laquelle l’air respiré, en 2035, est toxique. Avec l’aide d’un psychiatre, elle découvre le coupable sans pouvoir vraiment éviter ce qui s’est passé: le paradoxe typique du voyage dans le temps.

L’histoire est dynamique et alors que Cole se libère d’un hôpital psychiatrique et de son partenaire lunatique, Jeffrey Goines. Twelve Monkeys est une grande réflexion qui nous amène à une leçon puissante non pas sur ce qui s’est passé en 2020 avec la propagation du coronavirus, mais avec lequel les humains tiennent tout pour acquis, y compris l’air que nous respirons. “J’adore cet air! J’adore respirer cet air! », Raconte Cole les larmes aux yeux dans un beau moment du film dans lequel il faut faire plus attention et plus de bon sens.

Twelve Monkeys est disponible sur HBO Go.

La dernière tentation du Christ

Peu importe comment vous voulez changer les choses. Nous ne voulons pas qu’ils soient modifiés.

Le problème avec les films qui abordent des thèmes religieux est que tous les commentaires et réflexions pointent vers le sujet lui-même. C’est-à-dire l’évaluation morale de l’église et de ses parties prenantes, la foi, la validité des discours religieux et l’histoire d’une religion spécifique. En d’autres termes, rarement l’attention est accordée à la valeur du film comme la réalisation, le scénario, la production, la conception, etc. Et c’est la chance que Martin Scorsese a eue avec The Last Temptation of Christ de 1988.

Sans doute, La dernière tentation du Christ est l’un des plus grands films sur la religion – non religieuse – de tous les temps, et l’une des raisons est l’énorme distribution qui le compose. Willem Dafoe comme Jésus-Christ, suivi de Harvey Keitel comme Judas et David Bowie comme Ponce Pilate.

Tla dernière tentation du Christ Il nous montre la vie de Jésus au-delà de son œuvre. Tout en restant fidèle aux Écritures, il modifie certains aspects fondamentaux tels que la fin à laquelle Jésus-Christ est libéré du martyre et de la douleur “Parce que son père est le dieu de la miséricorde et non du châtiment” par un étrange ange. Et c’est là qu’en 1988, la critique s’est davantage tournée vers l’aspect religieux que vers le fait que C’est un grand film qui présente d’une manière jamais vue auparavant, un sujet en soi délicat, mais sans laisser de limites culturellement imposées, surtout à l’époque.

The Last Temptation of Christ est disponible sur Netflix ainsi que d’autres titres Scorsese comme The Irishman et le documentaire Rolling Thunder sur Bob Dylan.

Psycho (psychose)

Je ne vais même pas écraser cette mouche. J’espère qu’ils regardent… ils verront. Ils verront et ils sauront, et ils diront: “Pourquoi, elle ne ferait même pas de mal à une mouche?”.

Alfred Hitchcock est l’un des réalisateurs les plus acclamés de l’histoire et son record de cinéma le soutient. Il a au moins cinq films qui ont changé toute la scène du cinéma, et l’un d’entre eux, si ce n’est le premier, est Psycho de 1960, un film en noir et blanc qui définit, car il n’est pas encore aussi clair (malgré de grands films comme The Spiral Staircase de 1945).

Marion Crane, une femme qui décide de voler de l’argent de son travail, afin qu’elle puisse s’enfuir avec son amant, qui ne peut pas vivre avec elle en raison du poids des dettes de son père décédé et de son ex-femme. Sur le chemin de la Californie, Marion décide de faire une pause dans un hôtel isolé sur la route où elle rencontre le manager, Norman, le fils du propriétaire, une femme apparemment malade.

Et c’est là que commence la véritable histoire de Psycho ou Psychosis, basé sur le roman éponyme de Robert Bloch écrit en 1959. Le film marque un avant et un après dans le thriller et les thrillers psychologiques parce que Hitchcock était simplement un maître dans la manipulation des masses non pas avec l’histoire, mais avec les techniques narratives présentées dans le film.

Psycho d’Alfred Hitchcock est disponible sur Prime Video avec d’autres titres tels que Pour attraper le voleur, La Dame disparaît, Les oiseaux, La fenêtre indiscrète, Vertigo, L’homme qui en savait trop et Numéro dix-sept.

Ici, nous laissons notre article dans #SopitasXAireLibre sur ces classiques du cinéma que vous pouvez voir sur les plateformes de streaming: