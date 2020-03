10 curiosités que vous ne connaissez peut-être pas sur “ Le secret du vieux pont ”

Le 24 février, Antena 3 a annoncé la fin imminente de “Le secret du vieux pont” après neuf ans à l’antenne, dans lesquels il a ajouté jusqu’à 2300 épisodes. Un adieu qui a commencé cette saison douze, où Boomerang TV fiction a promis de récupérer certains de ses personnages mythiques en hommage, car “le grand secret de Old Bridge sera révélé”.

A l’occasion de ce qui s’annonce comme un adieu émotionnel, Atresmedia a déjà annoncé que ses managers préparent une campagne spéciale qui clôturera le projet avec style. Un hommage bien mérité à ce qui a été l’un des projets de fiction les plus remarquables à l’intérieur et à l’extérieur de l’Espagne, et à travers lequel de nombreux professionnels sont passés. Suite à cette nouvelle, Dans FormulaTV, nous compilons certaines des curiosités qui ont été ajoutées “ Le secret du vieux pont ” au fil des ans et que peut-être ils ne sont pas très bien connus.

1 Ses débuts en prime time

Bien que “The Secret of Old Bridge” soit connu pour être une série quotidienne, sa première s’est produite dans la bande de grande écoute. Le mercredi 23 février 2011, à 22h00, cette fiction a commencé puis s’est concentrée sur l’histoire de Pepa, la sage-femme, jouée par Megan Montaner, dans le but de la faire passer à l’horaire de l’après-midi. Un début dans lequel il atteint 17% et 3 186 000 téléspectateurs et qui devient l’une des meilleures premières de la saison. En outre, son transfert aux après-midi d’Antena 3 a réussi à augmenter significativement l’audience moyenne de la chaîne, ainsi la fiction a été bientôt renouvelée jusqu’au chapitre 190, quand elle avait publié 62 des 65 qui ont été initialement convenus. Un nombre désormais très faible, comparé à tout ce que cette fiction a réalisé au cours de ses neuf années de vie.

2 Acteurs “éternels”

Tout au long de ses neuf années d’histoires, «The Secret of Old Bridge» a eu un casting large et varié. Cependant, il y a sept acteurs qui méritent une mention spéciale, car ils sont tous présents dans la fiction depuis le premier épisode: Ramón Ibarra, chargé de donner vie à Raymond; Sandra Cervera, Emilia dans la série; Fernando Coronado, interprète d’Alfonso; Selu Nieto, acteur qui donne vie à Hipólito; Mario Zorrilla, chargé d’interpréter Mauricio; Maribel Ripoll, Dolores dans la fiction et María Bouzas, la Francisca la plus connue.

Cependant, nous devons préciser que Tous n’ont pas été présents à travers tous les épisodes et saisons de ‘The Secret of Old Bridge’. Quelque chose qui s’est passé, par exemple, avec Cervera et Coronado, qui ont quitté la série pendant deux ans après que leurs personnages ont été forcés de fuir à Paris; ou comme ce fut le cas de Bouzas, dont le personnage mythique a quitté Puente Viejo sans donner d’explication en mai 2018, puis est revenu de façon inattendue en août de la même année. De plus, l’acteur Mario Martín a également été l’un des romans les plus fréquentés grâce à son personnage Don Anselmo, qu’il jouait depuis huit ans et qu’il a dit au revoir à une scène émotionnelle en mars 2019.

3 Un casting large avec plusieurs protagonistes

Au cours de ses neuf années d’histoire, «Le secret du vieux pont» a connu de nombreux changements de protagonistes car elle a commencé avec l’histoire d’amour entre Pepa et Tristán (Álex Gadea), qui s’est terminée avec la mort du premier après avoir donné naissance à leurs deux enfants. L’acteur Jordi Coll a été chargé de prendre la relève dans son rôle de Gonzalo, de sorte qu’il est ensuite tombé à Ariadna Gaya, dans son rôle d’Aurora, la fille de Pepa et Tristán. Une liste de relais dans l’axe central de l’histoire qui s’est allongée au fil du temps, avec des personnages plus ou moins présents tout au long de la production et un grand nombre d’interprètes, parmi lesquels des noms connus au-delà de cette fiction, tels que María Adánez («Il n’y a personne ici vivant»), Álvaro Morte («La Casa de Papel»), Adriana Torrebejano, la gymnaste olympique Almudena Cid ou Silvia Marsó, ces deux dernières signatures de la douzième et dernière saison.

4 Des chiffres incroyables en neuf ans d’histoire

Jeudi 24 janvier 2019, un mois avant son huitième anniversaire, “ Le secret du vieux pont ” a atteint son 2000e épisode, un chiffre avec lequel il est devenu la plus longue série d’Antena 3 et dépasse déjà 2200. Un nombre considérable dans lequel l’équipe de fiction, composée de 157 personnes, a eu plus de 21 000 participants et 750 comédiens, avec plus de 2 500 costumes, plus de 1 800 jours d’enregistrement. Dans le tournage, en effet, la série a deux unités qui travaillent simultanément entre les trois décors que cette production a, au-delà des lieux extérieurs. Tout cela, généré à partir de environ 34 000 séquences collectées sur plus de 90 000 pages, traduit à environ 90 000 minutes, plus de 1 500 heures ou plus de 62 jours de diffusion ininterrompue dans laquelle nous avons vu le développement des histoires qui sont recueillies dans «Le secret du vieux pont».

5 Une ville fictive aux multiples emplacements

Depuis l’arrivée de Pepa à Puente Viejo, la série a eu les mêmes emplacements depuis lors, situés dans différentes parties de l’Espagne. Plus précisément El Escorial, Aranjuez, la périphérie de Tolède ou Palma de Majorque ont été quelques-uns des cadres choisi pour donner plus de réalisme aux intrigues de «Le secret du vieux pont». À cela s’ajoutent les décors où sont réalisés les tournages habituels, situés à Leganés, dans lesquels un total de 600 décorés depuis le début de la fiction en 2011. Un chiffre considérable, étant donné que, s’ils étaient tous ensemble, ils finiraient par occuper 18 000 mètres carrés, et pour lesquels, curieusement, jusqu’à 300 journaux fictifs ont été fabriqués.

6 Une fiction primée

Au-delà de sa longévité, ‘The Secret of Old Bridge’ a remporté de nombreux prix, dont un Iris Award spécial “pour avoir contribué à la promotion, au développement et au renforcement de l’industrie audiovisuelle espagnole en créant une usine de contenu qui génère 1,1 chapitres par jour et pour être une carrière de talents professionnels qui a déjà franchi les frontières, devenant, en outre, un succès international”, accordé en 2016. Un prix décerné après trois nominations précédentes: Meilleur scénario et Meilleure musique pour la télévision, en 2012, et Meilleure actrice pour María Bouzas, pour son rôle de Francisca, en 2015. En outre, elle a également reçu plusieurs nominations aux Awards of l’Union des acteurs pour des interprètes tels que Sandra Cervera, Carlota Baró ou Enric Benavent et a remporté plusieurs prix en Italie: deux Grands Prix Corallo pour la meilleure série et la meilleure actrice pour Bouzas en 2015 et un prix au Festival national du cinéma et de la télévision de Bénévent pour la meilleure fiction internationale en 2018.

7 ‘Paquita Salas’, un “crossover” très spécial

En 2018, la fiction Netflix ‘Paquita Salas’ a joué dans un curieux “croosver” avec “Le secret du vieux pont” dans sa deuxième saison. Dans le troisième épisode, intitulé “Le secret”, Lidia San José a relevé le défi de rejoindre la distribution de la fiction Antena 3 pour jouer un fleuriste nommé Trinidad. Pour ce faire, les responsables de «Paquita Salas», parmi lesquels les créateurs et réalisateurs Javier Calvo et Javier Ambrossi, ils sont passés aux études de la longue série de la chaîne principale d’Antena 3 pour tourner avec quelques membres de l’équipe de ‘The Secret of Old Bridge’, comme l’actrice Sandra Cervera ou Josep Cister, responsable de la fiction jusqu’en avril 2019, sur le mythique pont Plaza Viejo. Un scénario qui a également eu l’occasion de marcher sur une Paquita (Brays Efe) enthousiaste qui n’a pas hésité à poser dans le set bien connu et a même tenté de jeter le gant sur Cister.

8 Un phénomène international

Le succès de «Le secret du vieux pont» a réussi à surmonter les frontières espagnoles et a été publié dans plus de 60 payscomme le Chili, l’Italie, la Bulgarie, la Pologne, la Serbie, le Monténégro, la Bosnie, la Slovénie, la Croatie, la Macédoine, l’Ukraine, la Hongrie et même les États-Unis. Une réputation considérable pour laquelle même la production est devenue le premier quotidien espagnol qui a atteint l’Asie du Sud-Est lors de sa diffusion au Vietnam, pays dans lequel elle a commencé à diffuser en janvier 2017. Un cas curieux est celui du Chili, où La notoriété de «Le secret du vieux pont» a encouragé la présidente Michelle Bachelet à inviter certains de ses acteurs à une rencontre avec les rois d’Espagne au Palais d’El Pardo, en 2014. María Bouzas, chargée de donner vie à la célèbre Francisca, a eu la chance d’être choisie par le producteur Boomerang TV et Atresmedia pour assister à l’événement, ce que l’interprète a décrit comme un “honneur” .

9 Essuyer en Italie

Au-delà des nombreux pays que «The Secret of Old Bridge» a atteint au fil du temps, L’Italie est un cas très spécial, étant donné la renommée que la série a réussi à y récolter depuis sa première “Il Segreto”, en juin 2013.. Entre sa première année et 2016, en effet, la production espagnole a réussi à rassembler plus de trois millions de téléspectateurs chaque après-midi, dépassant 25% de la part d’écran, générant même un merchandising varié qui comprend des boucles d’oreilles, une collection d’autocollants, des costumes et même des caleçons, comme l’a raconté le scénariste de la série, Miquel Peidro lors d’une rencontre avec des professionnels du secteur qui s’est tenue en décembre 2019.

L’impact de la série en Italie était plus qu’évident, par exemple, lors de la visite d’Álex Gadea en janvier 2015. L’acteur est allé au programme “ C’e Posta per Te ”, similaire au format espagnol “ Il y a une chose que je veux vous dire ”, qu’il a réussi à accorder à l’un de ses maximums historiques en rassemblant 5929000 spectateurs et 27,3%, dépassant même la visite de l’acteur américain Patrick Dempsey, vu par 5,5 millions de téléspectateurs. La célébrité de la série a même obtenu Jonás Beramí, chargé de donner vie à Juan Castañeda dans les premières années de la série, se lancera pour être tronista du programme ‘Uomini e Donne’, la version italienne de «Femmes et hommes et vice versa».

10 Origine d’une pièce et de plusieurs romans

Dans ses premières années de vie, L’univers de ‘The Secret of Old Bridge’ a réussi à franchir le petit écran pour faire le saut au théâtre en 2014, dans une œuvre qui comprenait une tournée dans plusieurs villes espagnoles jusqu’à l’année suivante. L’intrigue de l’œuvre, réalisée par Juan Carlos Rubio et écrite par Josep Cister, Aurora Guerra et Miquel Peidro, a révélé l’origine de l’histoire d’amour entre deux personnages fictifs mythiques, Francisca Monténégro et Raimundo Ulloa, et l’élément déclencheur de leur relation initiale dans la série, sous le titre “Le secret du vieux pont, le premier secret”.

Susana Abaitua et Carlos Serrano-Clark étaient chargés de donner vie au couple principal dans une intrigue similaire à l’histoire plus connue de Roméo et Juliette, avec l’idée d’un amour impossible comme axe central. En outre, trois romans se déroulant dans la célèbre ville ont été publiés: “Alba’s song”, “Before you” et “Broken promises”. Ils ont collecté différentes histoires de différents personnages de la série, la première liée au personnage de Pepa, la seconde après sa mort et la troisième, axée sur l’histoire d’amour de la jeunesse entre Francisca et Rayford, ainsi que le travail du théâtre

