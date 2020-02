10 émissions Netflix bien-aimées qui sont annulées ou se terminent en 2020 – .

Nous détestons être porteurs de mauvaises nouvelles, mais dans ce cas, nous n’avons pas le choix. Tant de séries préférées des fans de la série Netflix se terminent ou sont annulées cette année, et nous pensions que nos lecteurs méritaient de connaître les plus populaires qui ne reviendront pas après leurs dernières saisons en 2020. Dans certains cas, ces séries se terminent trop tôt. Dans d’autres cas, ils s’enroulent naturellement après de belles longues courses. Quoi qu’il en soit, ils sont terminés après la sortie de leurs dernières saisons à un moment donné en 2020 ou peu de temps après, et vous devriez vous assurer de rattraper votre retard sur tous les spectacles que vous aimez afin de pouvoir rejoindre d’autres fans du monde entier en leur disant au revoir.

Bojack Horseman: Fin après la saison 6

Que pouvons-nous dire à propos de BoJack Horseman qui n’a pas déjà été dit auparavant? Beaucoup de gens insistent sur le fait que c’est la meilleure émission originale de Netflix de tous les temps, ou qu’elle se classe au moins près du sommet. Aimez-le ou détestez-le, il ne fait aucun doute qu’il fait partie de la série originale la plus parlée de Netflix. La saison 6 a déjà été publiée dans son intégralité et ce sera la dernière saison de l’émission. Ce fut une course folle, et vous devez absolument vous rattraper maintenant si vous n’avez pas déjà vu la finale.

The Crown: Fin après la saison 5

La Couronne se termine d’une manière assez étrange si vous nous le demandez. Tout d’abord, cela ne se termine pas en 2020, mais plutôt après une cinquième saison qui n’a pas encore de date de sortie. La saison 4 arrive cette année, et Olivia Colman reviendra pour sa deuxième saison en tant que reine Elizabeth après avoir remplacé Claire Foy, qui a joué la reine dans les saisons 1 et 2. Coleman ne sera pas de retour en tant que reine dans la saison 5, cependant, comme Imelda Staunton de la renommée de Harry Potter prendra le relais. Quoi qu’il en soit, les gens adorent absolument cette émission et de nombreux fans sont très contrariés de la fin de cette émission.

Dark: Fin après la saison 3

Cette série mystère en langue allemande a gagné un public assez important après avoir été comparée par les critiques à Stranger Things avant les débuts de la saison 1. Il ne fait aucun doute que Dark est une émission qui lui est propre, et Netflix a confirmé qu’il se terminera après la sortie de la troisième et dernière saison en 2020.

Chers Blancs: Fin après la saison 4

Basé sur un film du même nom, Dear White People suit les hauts et les bas d’un groupe d’étudiants de couleur fréquentant une université fictive de l’Ivy League avec un corps étudiant à prédominance blanche. Cela rend les sujets inconfortables accessibles à tous les téléspectateurs, quelle que soit leur race, et les fans vont certainement le manquer après la sortie de la dernière saison cette année.

Fuller House: Fin après la saison 5

Full House a de nouveau été annulée… cette fois en tant que Fuller House. Netflix a fait grand bruit quand il a révélé que la quasi-totalité du casting de la série originale bien-aimée revenait pour le redémarrage. Il ne fait aucun doute que c’était divertissant, mais pour être honnête, de nombreux fans de la série sont probablement surpris que la nouvelle version ait duré aussi longtemps. La première moitié de la dernière saison a été publiée en décembre dernier, et les épisodes 10-18 de la saison 5 arriveront à un moment donné cette année.

GLOW: se terminant après la saison 4

Désolé, les fans de Gorgeous Ladies Of Wrestling… leur voyage s’achèvera en 2020 avec la sortie de la saison 4 de GLOW. Cette comédie décalée de plusieurs esprits derrière Orange Is the New Black a rassemblé un large public qui a adoré regarder comme un «équipage de inadaptés» dans les années 1980, Los Angeles se réinvente en tant que Gorgeous Ladies Of Wrestling. Ce sera triste de les voir partir, mais beaucoup de gens semblent d’accord pour dire que l’histoire a suivi son cours.

Grace et Frankie: fin après la saison 7

Jane Fonda et Lily Tomlin ont été une explosion à suivre en tant que Grace et Frankie, deux rivales amères qui apprennent que leurs maris, joués par Martin Sheen et Sam Waterston, tombent amoureux l’un de l’autre. La saison 6 vient de frapper Netflix récemment, et la saison 7 sera leur dernier voyage ensemble.

Insatiable: fin après la saison 2

Même les fans de la série originale Netflix Insatiable admettront probablement que c’est quelque chose d’un plaisir coupable, et il n’y a probablement pas beaucoup de gens qui seront surpris de le voir disparaître. Pourtant, tout le monde a besoin d’un plaisir coupable ici et là, donc ce spectacle sera certainement manqué. Cette comédie sombre met en vedette Debbie Ryan dans le rôle de Patty Bladell, une jeune femme autrefois en surpoids et victime d’intimidation qui s’amincit et cherche à se venger de toutes les personnes qui lui ont fait honte.

Lucifer: fin après la saison 5

Lucifer est l’une de ces émissions que nous n’avons jamais pris la peine de vérifier malgré le nombre de fois où Netflix nous a rappelé qu’il s’agissait d’un «95% de correspondance». Il semble juste si… CW. Nous ne voulons pas dire une infraction par cela, cependant, et nous apprécions totalement que les émissions de cet acabit soient massivement populaires en ce moment. En fait, Lucifer a été l’une des émissions les plus populaires de Netflix pendant un certain temps après la sortie de la quatrième saison. La saison 5 a été confirmée, mais Netflix dit que ce sera la dernière de l’émission.

Spinning Out: se terminant après la saison 1

La première saison de la série originale Spinning Out de Netflix est sortie le 1er janvier 2020. Malheureusement, ce sera aussi la dernière saison de l’émission. Il s’agit d’un excellent cas d’une série qui n’a pas été acclamée par la critique, mais elle a des fans sérieusement vocaux qui ne sont pas du tout satisfaits du fait qu’elle n’ait pas été renouvelée pour une deuxième saison. Spinning Out met en vedette Kaya Scodelario dans le rôle de Kat Baker, une patineuse artistique olympique fragile qui a du mal à trouver un équilibre entre l’entraînement et ses amis et sa famille.

