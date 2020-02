10 émissions que vous devriez regarder en ce moment – .

Quand il pleut, il pleut, et en ce moment l’averse est absolument torrentielle quand il s’agit de films et d’émissions de télévision sur les services de télévision et de streaming. Entre Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney +, Apple TV + et la télévision traditionnelle, il n’y a tout simplement pas assez d’heures dans la journée ou les jours de la semaine pour tout entasser. En plus de cela, il existe de nouveaux services de streaming passionnants qui commencent à germer et qui adoptent une approche différente du streaming. Par exemple, il existe un nouveau service génial qui vous permet de diffuser des films et des émissions de télévision à la demande sans payer un centime, et un autre nouveau streamer dont nous vous avons parlé hier fournit gratuitement des chaînes de télévision en direct!

Si vous essayez de trouver du bon contenu à regarder par vous-même, vous ne durerez jamais. Il y a tout simplement trop de choses à passer au crible ces jours-ci et cela devient rapidement écrasant, laissant beaucoup de gens frustrés. Pourquoi pensez-vous que Friends a été si populaire pendant si longtemps sur Netflix? Des tonnes de gens étaient probablement tellement fatigués de chercher de nouveaux films et émissions à regarder qu’ils ont juste abandonné et sont allés à la place avec un classique populaire. Heureusement, il existe des outils très utiles pour vous aider à décider quoi diffuser ou regarder à la télévision, de sorte que vous pouvez ignorer la partie où vous recherchez et agonisez pendant une demi-heure et passez directement à un nouveau contenu génial.

Pour ceux qui ne le savent pas, TV Time est une excellente application pour iOS et Android qui permet aux gens de suivre toutes les émissions qu’ils regardent. C’est un excellent moyen de vous assurer de toujours savoir quand les nouvelles saisons de vos émissions préférées arrivent. Cela peut être difficile de nos jours car les gens utilisent autant de plates-formes différentes, donc c’est génial d’avoir un emplacement central où vous pouvez tout suivre. En plus de cela, il vous permet d’indiquer les émissions que vous avez déjà regardées afin qu’elles soient barrées et vous pouvez passer directement à l’émission suivante sur votre liste.

Des millions de personnes utilisent l’application pour suivre ce qu’elles regardent, et le développeur derrière TV Time anonymise ces données et les utilise pour nous dire quelles nouvelles émissions sont populaires chaque semaine. Le nouveau résumé du top 10 de cette semaine vient d’être publié, et il nous indique quelles nouvelles émissions tout le monde regarde à la télévision et en streaming sur des services comme Netflix. Si vous cherchez quelque chose de nouveau à regarder, c’est un moyen fantastique de découvrir ce qui est chaud.

Source de l’image: TV Time

Cela ne devrait pas surprendre autant que Netflix domine encore une fois la rafle de cette semaine. Netflix semble toujours avoir plus d’émissions sur les 10 premières listes hebdomadaires de TV Time, et cela a du sens pour plusieurs raisons. Premièrement, Netflix compte plus d’abonnés que tout autre service. Deuxièmement, l’entreprise investit des milliards et des milliards de dollars dans du contenu original.

Fait intéressant, Netflix n’a pas le numéro 1 sur la liste cette semaine. Cet endroit est occupé par Friends of Maria De Filippi, qui est la plus ancienne exposition de talents en Italie. Narcos Mexico, le drame policier de Netflix, arrive au deuxième rang, ce qui est logique depuis la sortie de la saison 2. Vous trouverez également trois autres émissions Netflix sur la liste cette semaine: My Holo Love au n ° 5, Cable Girls au n ° 6 et Locke & Key au n ° 7. Si vous n’avez pas encore vérifié Locke & Key, c’est étonnamment bon et vous devriez certainement essayer.

Voici la liste complète des 10 meilleurs:

Amis de Maria De Filippi

Narcos Mexique

Blague

Mon brillant ami

My Holo Love

Cable Girls

Locke & Key

Van Helsing

Patrie

Survivant

Comme vous pouvez le voir, deux émissions Showtime ont figuré sur la liste cette semaine, et ce sont toutes les deux de nouvelles saisons de retour d’émissions. Kidding, qui met en vedette Jim Carrey en tant qu’animateur d’émissions télévisées pour enfants emblématiques, et Homeland, qui en est maintenant à sa huitième et dernière saison. Van Helsing est une émission populaire si vous avez toujours un abonnement à la télévision payante et obtenez Syfy, et CBS’s Survivor entre maintenant dans sa 40e saison, qui est folle.

Source de l’image: AP / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.