10 émissions VH1 que nous avons tous regardées (et dont je ne me souviens plus)

Être enfermé à la maison sans pouvoir partir nous a fait penser aux moments où nous étions libres. Mais non seulement gratuitement “je peux aller au supermarché sans crainte”, mais gratuit “je n’ai pas de responsabilités dans la vie et je vais absolument regarder la télévision tout l’après-midi sans aucune conséquence”.

Cela nous a fait penser à ces grands moments où la programmation des chaînes musicales était si mauvaise qu’elle est devenue excellente. C’est le cas pour la chaîne bien-aimée et semi-oubliée VH1.

Oui, les années 90 et 2000 appartenaient à MTV. Avec des émissions comme South Park, Beavis and Butt-Head, Jackass, Celebrity Deathmatch, Punk’d et The Unplugged, MTV a pris la majeure partie de notre temps. Mais juste en dessous de MTV dans la liste de programmation, il y avait une chaîne qui avait aussi la sienne: VH1.

Cette chaîne de musique et de télé-réalité a plus d’une fois attiré votre attention. Et comment ne pas le faire? Leurs programmes étaient vraiment fous que même eux ne comprenaient pas.

Pour donner de la nostalgie et se souvenir de ces bons moments, Nous allons faire le tour des 10 programmes VH1 que nous avons tous vus une fois mais dont nous ne nous souvenons peut-être plus de cent. Oui, du bijou Flavour Love à Hogan Knows Best.

10 émissions VH1 que nous avons tous regardées

1. Rocher d’amour

Aahhh, mais quel bijou! Vous souvenez-vous de Rock of Love? L’une des nombreuses émissions mettant en vedette des rock stars qui, pour une raison quelconque ($), cherchaient leur meilleure moitié dans une émission de télévision. Rock of Love a été joué par le leader du groupe Poison, Bret Michaels. Malheureusement pour Bret, mais heureusement pour les producteurs, il n’a pas été facile pour lui de trouver son véritable amour, donc il y a eu trois saisons.

Dans la première saison, elle a choisi Jess et sa frange rose distinguée, mais malheureusement, la relation n’a pas fonctionné. Lors de la deuxième saison, elle a décidé qu’Amber était la seule à être heureuse pour toujours, mais cela n’a pas fonctionné non plus. Dans la troisième saison, et avec un motif défavorable pour le prochain choisi, Bret a choisi le modèle et l’actrice Taya …

Sans une quatrième saison, nous savons toujours qu’ils ne se sont pas complétés comme le Yin Yang parce que l’épouse de Bret s’appelle Claudia Ortiz. Eh bien, si nous avons appris quelque chose ici, c’est que le rock et l’amour ne sont pas les meilleurs amis …

2. Saveur d’amour

Comment distinguer Rock of Love de Flavour of Love? La seule différence était que ce dernier mettait en vedette Flavour Flav, membre du groupe de rap Public Enemy. À partir de là, il n’y a vraiment pas grand-chose à rechercher. Flav a donné des surnoms aux femmes qui voulaient gagner son cœur.

Cela leur a également donné des défis pour éliminer les concurrents en leur donnant une montre, le symbole légendaire de Flav. Comme toutes les émissions de téléréalité de bon amour, il a eu ses bons putains de poings, ses larmes ont coulé et a laissé un morceau d’histoire pour la programmation VH1.

3. J’aime New York

Maintenant que nous nous en souvenons, Flavour of Love a laissé plus qu’un simple morceau d’histoire pour VH1. Il a laissé DEUX morceaux d’histoire … Tiffany Pollard, le protagoniste d’un autre joyau de VH1, a été demi-finaliste pendant deux saisons du programme Flavour Flav.

Compte tenu de sa triste situation, Tiffany a été invitée à créer sa propre émission de rencontres, intitulée I Love New York. Là, Pollard, avec l’aide de sa mère, a éliminé les concurrents jusqu’à ce qu’il ait eu deux amours dans sa vie: «Tango» dans la première saison et Tailor Made dans la seconde.

4. Charm School avec Ricki Lake

Ahhhh, non. Attends! Flavour of Love a vraiment laissé TROIS petits joyaux dans l’histoire de VH1. Charm School avec Ricki Lake est le deuxième spin-off laissé par cette série à succès. Étant donné que VH1 n’aime presque pas recycler quoi que ce soit, Charm School comprenait plusieurs candidats Rock of Love et Real Chance of Love. En théorie, le spectacle a agi comme une école d’étiquette.

Alors que les candidats étaient tous faits de femmes raffinées (ce dont nous ne sommes pas sûrs que ce soit arrivé). Le vainqueur serait consacré «Charm School Queen».

5. Derrière la musique

Pour changer un peu les émissions de téléréalité, vient le grand vieux programme Behind the Music. Cette série documentaire s’est concentrée sur les carrières des musiciens ou des groupes documentant leurs meilleurs moments ainsi que leurs pires.

Il a été diffusé pour la première fois en 1997 et à ce jour un ou un autre épisode sporadiquement. Des dizaines d’artistes tels que AC / DC, John Lenon, Metallica, Elton John, Madonna et Pink Floyd ont défilé dans Behind the Music parmi tant d’autres.

6. J’aime l’argent

Pour vraiment voir l’engagement de VH1 envers le changement climatique et sa passion pour le recyclage, I Love Money a ramené des candidats de Rock of Love, I Love New York, Flavour Of Love et Real Chance of Love. Dans ce programme, les concurrents ne recherchaient pas nécessairement leur meilleure moitié, bien que parfois il y ait eu des approches inappropriées dans la série.

Ici, toute la course a participé à une série de tests physiques et mentaux pour gagner plus de 250 000 $. Toutes les saisons de cette série ont été enregistrées sur les plages mexicaines. Les deux premiers à Oaxaca et les deux derniers dans l’État de Colima.

7. Hogan sait mieux

Qui n’a même pas osé un chapitre de Hogan Knows Best? Dans cette version de The Osbournes sur VH1, nous approfondissons la vie de famille du lutteur professionnel Hulk Hogan.

Avec quatre saisons et 43 épisodes au total, nous avons beaucoup appris sur la parentalité de leurs enfants… Ou bien, au moins, nous avons vu les tentatives de Hulk Hogan pour gérer et aider ses enfants dans leurs diverses carrières.

8. Brooke sait mieux

Il devait y avoir une spin-off Hogan Knows Best et c’était Brooke Knows Best. Face au succès de l’émission de son père, cette nouvelle série a suivi les traces de Brooke Hogan, débutant à l’âge adulte indépendamment de ses parents, sans vivre sous son toit ni recevoir son soutien. La série suit toutes ses aventures, y compris ses problèmes familiaux et sa carrière musicale.

Le plus drôle de cette série est que ses plus gros problèmes étaient que ses colocataires Glenn et Ashley voulaient la convaincre de temps en temps de faire la fête. Sans aucun doute, c’est l’une de ces séries qui sont si, si mauvaises, que vous vous faites clouer.

9. Tool Academy

Hahaha, Tool Academy. Nous ne savons pas quoi dire de ce programme. Ici, plusieurs «mauvais garçons et filles» sont trompés par leurs partenaires pour les envoyer dans une «école de charme» qui se concentre sur leur apprendre à se comporter comme des gens normaux.

Chaque semaine, un compétiteur était éliminé et son partenaire devait choisir s’il voulait continuer dans cette relation (toxique). Le dernier participant a gagné un très bon 100 000 $.

10. Une vraie chance d’amour

Real Chance of Love… Eh bien, c’était fondamentalement la même chose que les six autres émissions «love» précédentes, seule celle-ci présentait deux frères à la recherche de leur match parfait. Ahmad “Real” Givens et Kamal “Chance” Givens, du groupe de rap The Stallions (pas très réussi, disons).

Ils étaient d’anciens concurrents sur I Love New York (maintenant c’est assez évident). Avez-vous déjà eu un chapitre de ce joyau?