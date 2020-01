10 films de football à ne pas manquer

Chaque fois que le Super Bowl approche, je pense seulement que l’intensité des matchs, en particulier au cours du dernier trimestre, est très similaire à ce que nous voyons dans les films de football américain. Même, plusieurs fois, j’en suis venu à penser que c’est le seul sport qui soit similaire au cinéma et dans la vie réelle. La meilleure chose est que la plupart de ces films parlent d’effort, d’amour, d’amitié et de camaraderie et à une époque où personne n’écoute personne et à une époque où tous contre tous, il est bon de se rappeler qu’il existe des films qui échappent au message de l’auto-amélioration pour nous enseigner l’importance de certaines valeurs intrinsèques de l’être humain.

Ci-dessous, nous présentons 10 classiques cinématographiques essentiels de ce sport somptueux.

10. Knute Rockne: All American (1940)

Ce film avec Pat O’Brien et l’ancien président Ronald Reagan nous raconte la vie d’un légendaire joueur et entraîneur américain à l’Université de Notre Dame. La bande est réalisée par Lloyd Bacon et en 1997 En 1997, fIl a été classé comme “culturellement, historiquement et esthétiquement significatif” par la Bibliothèque du Congrès des États-Unis. Un classique incontournable.

9. Concussion ou jeu de réflexion (2015)

Ce film, basé sur une histoire vraie, nous présente les recherches médicales menées par le médecin nigérian Bennet Omalu sur les accidents cérébraux qui ont causé la mort de nombreux footballeurs américains dans la NFL et comment la ligue fait de son mieux pour l’empêcher de manifester que la violence du jeu produit des contusions cérébrales. Le film met en vedette Will Smith et est, croyez-le ou non, assez excitant.

8. Rudy (1993)

Avec Sean Astin, ce film – qui est également basé sur un cas réel (comme presque toutes les bandes de football) – est un exemple de persévérance. L’histoire se concentre sur la vie de Daniel “Rudy” Ruettiger, qui malgré son physique impropre à jouer américain et le manque de ressources financières poursuit son rêve de jouer pour les Figthers irlandais de l’Université de Notre Dame. Le film Il est classé comme l’un des 25 meilleurs enregistrements sportifs dans deux enquêtes menées par ESPN.

7. Le Waterboy (1998)

Ce film réalisé par Frank Coraci est l’un des meilleurs qu’Adam Sandler ait fait. Une intrigue amusante et simple: un inadapté social nommé Bobby rêve de jouer américain pour l’équipe de l’Université d’État du Centre de Lousiana surnommé les chiens de boue, mais il n’est que le porteur d’eau de l’équipe. En tant que grand plus quatre-vingt dix, le rôle féminin de cette bande est couvert par l’incroyable Fairuza Balk, l’une des idoles de l’époque.

6. La cour la plus longue (2005)

Adam Sandler joue également dans ce film réalisé par Peter Segal et qui est une adaptation du film homonyme de 1974. Le film raconte l’histoire d’un joueur américain qui tombe prisonnier, pour conduite en état d’ivresse, dans une prison du Texas et qui forme un Équipe de détenus qui doit affronter les redoutables policiers qui gardent la prison. Le film est amusant et nous donne une touche de cette rébellion hollywodense devant les autorités qui fait toujours face au plaisir. En plus: Burt Reynolds, qui est l’acteur vedette du film original, a un rôle amusant dans cette version.

5. Brian’s Song (1971)

Un film celui du football qui est aussi un poème de l’amitié, Brian’s Song est un classique avec James Caan et Billy Dee Williams basé sur la relation entre Brian Picolo et Gale Sayers, joueurs des Chicago Bears, qui renforce les liens lorsque Piccolo découvre qu’il est sur le point de mourir. Il existe une autre version pour la télévision de 2001 qui vaut également.

4. La cour la plus longue (1974)

Contrairement à la version avec Adam Sandler, ce film est plus sérieux et est considéré comme une bande d’action, bien que fondamentalement l’intrigue soit la même, mais cela vaut la peine de voir Burt Reynolds être un joueur arrogant qui se corrige en prison grâce au football.

3. Invincible (2006)

Basé sur des faits réels, ce film raconte l’histoire de Vince Papale, un barman de 30 ans qui, malgré toutes les prévisions – qui l’assurait qu’il était trop vieux pour devenir un joueur américain – vient jouer pour les Eagles de Philadelphie en 1976. Sans aucun doute l’un des meilleurs films du genre sportif.

2. L’Express (2008)

Ce film pourrait prendre la première place en raison de ses superbes séquences de jeu, mais mon cœur me force à en mettre un autre en premier lieu – peut-être pour des raisons plus sentimentales qu’esthétiques. Le film raconte la vie d’Ernie Davis (Rob Brown, le célèbre joueur de l’Université de Syracuse et premier afro-américain à recevoir le trophée Heisman. Sentimental et puissant. Un joyau à voir et à revoir.

1. Souvenez-vous des Titans (2000)

L’un des grands films d’intégration raciale qui nous présente Denzel Washington en tant que nouvel entraîneur qui arrive dans une équipe de lycée au moment même où l’école blanche ouvre ses portes aux Afro-Américains. Géant, émouvant, puissant, le film met en valeur la valeur de la camaraderie et en même temps il fait un bilan voilé de la masculinité fragile des jeunes préparateurs. Bien sûr, il est basé sur une histoire vraie. Un film qui vous prépare à la vie. Je la revois encore et encore et je n’arrête pas de me fatiguer. En plus, si vous faites attention, vous pouvez voir un très jeune Ryan Gosling en faire un blanc raciste effrayant.

.