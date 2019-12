10 films d'horreur de Noël les plus sous-estimés, classés

Noël est une fête non seulement pour la bonne humeur mais aussi pour la bonne horreur. La sensation froide et hivernale mélangée à l'effroi et à la peur fait l'élixir le plus étrange. Quand nous pensons à pourquoi nous aimons tant Noël, c'est parce que cela nous rend tout simplement heureux. Et pour un certain nombre de personnes, la gaieté macabre implique des imposteurs homicides du Père Noël et des créatures espiègles qui remuent.

Quiconque a une curiosité pour le côté sombre des vacances a sûrement trouvé des peurs et des délices de Noël dans Silent Night Deadly Night et Gremlins. Pourtant, il y a plus dans ce créneau de terreur yulish. Et, juste à temps pour décorer les salles, ces 10 films d'horreur de Noël sont sous-estimés.

dix Refroidissement éolien (2007)





L'opposé d'un meet-cute devrait être un 'creep-cute', et l'un se trouve au cœur du spooker souvent mal compris Refroidissement éolien. Ce qui commence comme un film de harceleur finit par être une histoire de rédemption surnaturelle. Comme dans, les personnages sont personnellement mis au défi, ou bien ils sont condamnés à vivre leur vie mécontente encore et encore.

Dans Refroidissement éolien, deux personnages anonymes partagent un trajet en voiture du collège au Delaware. Le problème est que le personnage d'Emily Blunt pense qu'il y a quelque chose de louche dans son chauffeur. Elle a raison. Cependant, rien de tout cela n'a d'importance lorsqu'ils sont pris dans un ravin enneigé sans issue. Alors que la nuit tombe et que la température descend en dessous de zéro, la paire improbable est visitée par des fantômes du passé qui parcourent la région.

9 Impasse (2003)





Voyager en famille pour les vacances peut être stressant. C'est certainement le cas pour Frank Harrington et ses proches. Plutôt que de prendre le même chemin pour la maison de grand-mère, le patriarche s'éloigne de l'autoroute et fait un détour par une route qui ne semble jamais se terminer. Alors que la famille reste sur cette route sans fin et désolée, elle rencontre à la fois l'inexpliqué et l'horreur.

Impasse est une horreur indé amusante dont le seul défaut flagrant est sa fin trop familière. En dehors de cela, il s'agit d'un jeu effrayant élevé par son casting et son sens de l'humour raffiné et tordu.

8 Conte de Noël (2006)





Avant Choses étranges et Il popularisé le style rétro des années 1980, la culture pop de la décennie a été savamment maîtrisée dans ce téléfilm espagnol peu connu. Le réalisateur et scénariste Paco Plaza est surtout connu pour (REC) films, mais il est antérieur à son horreur chargée d'images zombies avec un tueur père Noël poursuivant des enfants espiègles. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de zombies dans Conte de Noël (ou Cuento de Navidad).

Tout commence en 1985 lorsque cinq Karate Kid-les tykes aimants trouvent le Père Noël au fond d'un trou dans la forêt. Quand ils apprennent qu'elle est vraiment une voleuse de banque, les délinquants la laissent dans le trou jusqu'à ce qu'elle crache de la pâte. Ce sur quoi ils ne comptaient pas, cependant, c'est la fuite du Père Noël.

7 Pendant qu'elle était sortie (2008)





On pense que Noël est un moment heureux pour les familles, mais, comme nous l’apprenons Pendant qu'elle était sortie, ce n'est rien de tel pour le personnage maltraité de Kim Basinger. C'est la veille de Noël, et une mère mécontente se rend au centre commercial à la recherche de fournitures. Mauvaise idée. Pas seulement à cause du trafic et des autres clients impolis. La femme croise le chemin de quelques mécréants indisciplinés, qui la poursuivent ensuite dans les bois. Il devient bientôt un combat pour la survie en cette nuit sainte.

Pendant qu'elle était sortie ne revendique pas le concept le plus original. Certains pourraient même voir ce film comme un véhicule moindre pour quelqu'un d'aussi talentueux que Basinger. Néanmoins, ses compétences sont utilisées à bon escient alors qu'elle combat ses agresseurs et récupère l'estime de soi qu'elle a perdue au cours de sa vie.

6 Corps (2015)





Si vous ne pouvez pas être avec votre famille à Noël, ou si vous choisissez simplement de ne pas le faire, être avec des amis est une valeur sûre pour de bonnes vacances. Cela semble être le cas pour trois amis alors qu'ils abandonnent les familiaux et vont se promener en ville la veille de Noël. Entre-temps, ils s'arrêtent au manoir de l'oncle d'une femme, profitant pleinement du fait que les propriétaires sont en vacances. Tout semble bien jusqu'à ce que les deux autres femmes apprennent que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à la maison.

Corps est un thriller indépendant sur trois personnes essayant de s'en tirer avec un crime grave. Il a des moments et des choix vils qui vont à l'encontre de la bonne nouvelle de Noël, mais cela ne fait jamais une montre terne.

5 Les enfants (2008)





Tout ce que nous semblons savoir et accepter au sujet des enfants qui sont innocents est jeté par la fenêtre dans cette effarouchement britannique. Après Noël, une famille passe le Nouvel An dans une maison isolée à la campagne. Un élément inconnu transforme alors leurs enfants en agents de violence imparables. Les adultes, ne voulant pas nuire à leur progéniture, doivent se débrouiller seuls car personne ne peut entendre leurs cris.

Les enfants semble assez idiot sur le papier, mais l'exécution est meilleure que prévu. C'est un film de massacre froid qui fait bon usage de ses mineurs maniaques ainsi que des victimes.

4 En attente d'instructions supplémentaires (2018)





Cet obscur film de science-fiction de l'autre côté de l'étang est également une horreur insidieuse des Fêtes. Attendre d'autres instructions implique un fils séparé de retour dans sa famille cette nuit fatidique en décembre, avec son partenaire à la remorque. Ses raisons de s'éloigner deviennent rapidement claires. Ses parents et sa sœur ne sont pas les gens les plus ouverts d'esprit. De plus, leur maison est barricadée par une force extérieure inconnue. Toutes les communications sont également coupées. Qui – ou quoi – se cache derrière cette menace potentiellement mondiale?

Si vous aimez les expériences de pensée trouvées dans La zone de crépuscule, vous serez satisfait des résultats Attendre d'autres instructions.

3 P2 (2007)





L'une des pires choses des vacances, c'est à quel point elles peuvent faire sentir quelqu'un seul. Après tout, tout le monde n'a pas de famille ou d'amis pour passer ces jours redoutables. Cela peut sembler une bénédiction pour quiconque n'aime pas être social, mais si vous étiez le méchant P2? Il veut vraiment de la compagnie ce Noël.

C'est la veille de Noël. Une gentille femme célibataire nommée Angela travaille tard avant de partir voir sa famille. En sortant de son immeuble de travail, elle se fait prendre dans le parking. Et maintenant, elle est obligée de garder une entreprise de gardien de sécurité dérangée.

2 Maison pour les vacances (1972)





Peu de gens attribuent à Aaron Spelling le statut de prophète du paysage du divertissement. Mais sa production de 1972 À la maison pour les vacances nous assure qu'il savait ce qui allait être à la mode dans quelques années. Ce téléfilm est antérieur à l'engouement des slasher qui a dépassé le genre de l'horreur après le film de John Carpenter et Debra Hill en 1978 Halloween. Les tropes que nous connaissons et aimons tous (ou aimons détester) ont été testés dans ce mystère de vacances.

Sally Field et Jessica Walter incarnent des frères et sœurs qui rendent visite à leur père malade à Noël. Avec leurs deux autres sœurs, le patriarche dit à ses filles qu'il pense que sa nouvelle épouse essaie de l'assassiner. Comme la (mauvaise) chance l'aurait, quelqu'un est pour le tuer. Mais la folie ne s'arrête pas là. Avec le temps, les sœurs ressentiront la fin aiguë de la colère pointue d'un agresseur invisible.

1 Nuit silencieuse (2012)





Les remakes klaxonnent de nombreux fans d'horreur. Et, alors que la plupart sont indéniablement au mieux dans la moyenne, certains défient les probabilités et surpassent leurs prédécesseurs. Il est controversé de réprimander le charme du slasher classique de 1984 Silent Night Deadly Night. Ce film à lui seul a enragé de nombreux membres de la PTA lors de sa sortie initiale. La pensée d'un tueur père Noël était taboue. Pourtant, le genre est aujourd'hui, mais le genre d'horreur dans son ensemble a du mal à être accepté également.

Dans cette réimagination merveilleusement sombre et impitoyable, une petite ville est assiégée par un tueur adapté au Père Noël dont la soif de sang ne peut être assouvie. Il appartient à un policier de l'arrêter – ou il ne restera plus personne pour célébrer Noël l'année prochaine.

