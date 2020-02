10 films d’horreur réalisés par des femmes que vous n’avez peut-être pas vus

En termes de célébrations, février est peut-être le mois le plus court de l’année, mais c’est aussi l’un des plus occupés. Le Mois de l’histoire des Noirs, de nombreuses fêtes comme la Saint-Valentin, des festivités notables comme le Mardi Gras et, avec horreur, un projecteur d’un mois sur les femmes dans l’industrie de l’horreur.

En tant que tel, si vous cherchez à compléter vos listes de surveillance avec des films d’horreur réalisés par des femmes mais que vous connaissez déjà les favoris éprouvés comme Near Dark, American Psycho, Pet Sematary, etc., voici dix de moins discuté des films qui valent le détour.

Blood Diner

Jackie KongLa comédie d’horreur farfelue de C était initialement destinée à être une suite de Blood Feast de Herschell Gordon Lewis, mais elle est devenue indépendante sans tenir compte des restes de l’intrigue en tant que tissu conjonctif. Deux frères Oafish gèrent un restaurant, piratant les victimes pour des pièces de rechange tout en préparant une fête rituelle pour ressusciter la déesse Sheetar. Très des années 80, très stupide et sans prétention.

Lurkers

Roberta Findlay a fait des films simplement parce qu’elle aimait manier la caméra et qu’elle voulait gagner de l’argent. Elle a commencé sa carrière cinématographique en créant des “roughs” sur le circuit de la sexploitation et de la grindhouse, développant une réputation de hardcore et de sleaze. Après une controverse cinématographique et la mort de son mari et partenaire de tournage, Findlay est passée à l’horreur. Lurkers, son avant-dernier long métrage, a suivi une femme hantée par des souvenirs du meurtre de sa mère et des visions de fantômes étranges. L’horreur de Schlock par la reine du sleaze, Findlay pense que ceux qui aiment ses films ne sont pas sains d’esprit, même les films d’horreur plus accessibles comme celui-ci. Elle était une cinéaste pionnière, la qualité et les opinions sont maudites.

La colere

Cette pièce d’époque surnaturelle fait suite à une malédiction mortelle qui a coûté la vie aux fils dans la maison d’un haut fonctionnaire. Lorsque le troisième fils décède, sa veuve enceinte doit affronter l’esprit de vengeance derrière la malédiction ainsi que la politique familiale remplie de barbillons. Un remake de Yeogokseong (Cri de la femme) de 1986, The Wrath connaît bien son fantôme en quête de vengeance, mais le réalisateur Young-sun Yoo fait couler les mystères et les effusions de sang. Encore mieux, vous pouvez le diffuser sur Shudder maintenant.

Dans ma peau

Marina de Van a écrit, réalisé et joué dans ce film d’horreur horrible français d’extrémité qui voit une femme devenir obsédée par son propre corps après un accident. Comme dans, la femme développe un besoin compulsif de se nourrir de sa propre chair. Naturellement, sa vie tourne en spirale et les choses deviennent assez horribles. Une histoire qui donne à réfléchir et qui se déroule à un rythme sans hâte, de Van ne craint pas l’exploration macabre de l’auto-mutilation.

Le leurre

Situé à Varsovie dans les années 1980, deux sirènes débarquent et sont adoptées par le groupe d’un cabaret local. L’une poursuit l’amour, tandis que l’autre cède à sa faim charnelle de chair humaine. Agnieszka SmoczynskaLe premier long métrage de The prend la sombre origine de La Petite Sirène et le transforme en une comédie musicale glamour qui mélange la comédie, la fantaisie et l’horreur.

Blue My Mind

Comme Ginger Snaps, Blue My Mind apporte une horrible horreur corporelle à l’histoire de l’âge adulte et de la puberté. Bien sûr, ce que Mia, 15 ans, est en train de devenir n’est pas un loup-garou, mais quelque chose de complètement différent. Quelque chose de bien plus dans le domaine de la fantaisie, bien que le voyage pour y arriver soit fermement ancré dans l’horreur. Le fait qu’elle subisse un changement si étrange au milieu de la croissance moyenne des adolescentes en fait un moment d’angoisse supplémentaire. Blue My Mind n’est pas seulement Lisa BrühlmannLe premier long métrage, c’est aussi son film de thèse de l’école de cinéma. Compte tenu de la réussite technique du film, cela fait de Brühlmann, qui a depuis réalisé des épisodes de Castle Rock et Servant, un cinéaste de genre notable en plein essor.

Le vent

Vivre dans les années 1800 à la frontière occidentale n’était pas pour les âmes sensibles. Surtout pour les deux couples mariés au centre de cet western surnaturel, où l’isolement crée une invitation ouverte au mal. Emma TammiLes débuts du long métrage créent un récit non linéaire qui peut aliéner certains dans sa disjonction, mais The Wind offre une atmosphère étrange pendant des jours.

Organe

Après avoir joué le rôle de Woman tout en gérant la conception de costumes et la cinématographie dans Tetsuo: The Iron Man, Kei Fujiwara a écrit, réalisé et joué dans son propre long métrage, Organ. L’intrigue suit deux détectives essayant d’infiltrer un réseau de distribution d’organes du marché noir, et un raid bâclé laisse la paire dans une situation désespérée. Les choses deviennent très surréalistes et très sanglantes.

La cage de Mafu

Deux sœurs vivent seules dans un manoir délabré, avec le singe de compagnie de leur défunt père. La sœur aînée grandit pour devenir plus indépendante et ancrée, les jeunes s’envolent dans la folie et la barbarie dangereuse. Carol Kane réalise une performance fantastique en tant que sœur cadette dans ce film d’horreur psychologique tordu de Karen Arthur. Dépravé et dérangeant, voyez-le pour la seule performance de Cane. Mais cela devrait venir avec une mise en garde: son personnage est exceptionnellement violent envers les singes.

Messie du mal

Arletty est arrivée dans une ville côtière de Californie pour rendre visite à son père après avoir reçu une série de lettres inquiétantes. Elle trouve qu’il a disparu, laissant derrière lui un journal qui fait allusion à la folie ou à quelque chose de beaucoup plus sinistre. En faisant équipe avec un aristocrate et ses deux amis pour retrouver son père, le groupe apprend que la ville a peut-être été envahie par un culte des morts-vivants. Coréalisé par Gloria Katz, Messiah of Evil offre une atmosphère cauchemardesque et des décors fantasmagoriques mémorables. Si vous êtes un fan de films comme Night of the Living Dead et Carnival of Souls, c’est un must à regarder.