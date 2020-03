10 films et émissions à regarder sur Netflix avant leur départ en avril – .

Netflix perd 42 films et émissions de son service de streaming en avril 2020.

Le rachat de Shawshank, avec Morgan Freeman et Tim Robbins, est la plus grosse perte d’avril.

Certains des autres faits saillants au départ comprennent GoodFellas, Rosemary’s Baby et Blade Runner.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Avec la distanciation sociale maintenant pleinement en vigueur et ma quarantaine personnelle en plein essor, j’ai diffusé plus d’émissions de télévision et de films au cours des deux dernières semaines que je n’en avais toute l’année. Les expositions que j’ai pu faire défiler sont apparues soudainement beaucoup plus intéressantes qu’autrefois, car je deviens moins difficile au fil du temps. J’imagine que beaucoup d’entre vous ressentent la même chose, c’est pourquoi il est difficile de croire que Netflix va nous retirer du contenu tout au long du mois prochain (comme il le fait toujours, car c’est ainsi que fonctionne la licence).

La bonne nouvelle est que, contrairement à mars, les émissions de télévision et les films supprimés en avril ne sont pas si attrayants. Bien sûr, perdre The Shawshank Redemption fait mal, mais rien d’autre sur la liste que nous avons dressée ne vous obligera à vous précipiter vers votre téléviseur. Cela dit, c’est votre dernière chance de les diffuser dans un avenir prévisible.

C’est une sélection assez éclectique de départs en avril, présentée par The Shawshank Redemption, qui a été nominé pour sept Oscars et n’a remporté aucun d’entre eux. En parlant des Oscars, Crouching Tiger, Hidden Dragon, qui est reparti avec quatre victoires aux Oscars, quitte le service de streaming, tout comme Rosemary’s Baby et GoodFellas. Tous les quatre valent la peine de cocher votre liste si vous ne les avez pas vus.

Si vous avez envie de pop-corn, National Treasure et Blade Runner: The Final Cut seront tous deux retirés du service en avril, tout comme les classiques culte Step Brothers et Space Jam. J’ai été plus d’humeur pour l’action et la comédie que pour les drames de personnages émotionnels ces derniers temps, donc tout cela sera dans ma file d’attente.

Voici les dix meilleurs films et émissions que Netflix jette le mois prochain et la date à laquelle ils seront vidés. Si vous ne les regardez pas avant cela, vous risquez de ne jamais les voir sur Netflix:

Une fois que vous avez rempli votre contenu qui disparaîtra de Netflix le mois prochain, vous pouvez vérifier la liste complète des films, émissions de télévision et spéciaux ajoutés à Netflix en avril de prendre leur place. Si vous préférez un tarif original, nous avons également un calendrier complet des dates de sortie pour tous les films et émissions originaux de Netflix.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.