10 films et émissions étonnamment bons que vous auriez pu manquer – .

Honnêtement, il est presque impossible à ce stade de ne pas se sentir submergé en tant qu’abonné Netflix. Oubliez Disney +, oubliez Apple TV +, oubliez Amazon Prime Video, oubliez Hulu et oubliez tous les autres services de streaming. Netflix à lui seul ajoute tellement de nouveaux contenus chaque mois que vous ne pouvez pas vous empêcher d’en manquer une partie. En fait, vous en manquez probablement la plupart. Rien qu’en janvier, Netflix ajoute 53 séries, films et spéciaux originaux. 53 autres ont été lancées en décembre, 73 originaux ont fait leurs débuts en novembre et 67 originaux Netflix ont été ajoutés au catalogue en octobre. Cliquez sur ces listes et parcourez tout ce contenu. Combien en avez-vous vu? 2%? Peut-être 5% ou 10% tout au plus? Faites-nous confiance, il y a un tas de nouveaux films et émissions que vous auriez vraiment apprécié, mais ils finissent par passer à travers les mailles du filet parce qu’il n’y a tout simplement pas assez d’heures dans la journée.

Bien sûr, c’est la définition d’un problème du premier monde. Whoa is me, il y a juste trop de super contenu à regarder! Il est toujours ennuyeux de penser que vous avez raté une émission ou un film qui aurait pu vous arriver, et cela arrive tout le temps. Même lorsque vous voyez quelque chose qui a fière allure et que vous l’ajoutez à votre liste de surveillance, il y a de fortes chances que vous puissiez toujours l’oublier. Sérieusement, à quand remonte la dernière fois que vous avez parcouru votre liste de surveillance longue d’un kilomètre et effacé toutes les émissions et tous les films que vous avez déjà vus? C’est pourquoi nous avons commencé une nouvelle série ici sur . où nous rassemblons 10 films et émissions étonnamment bons chaque mois que vous auriez pu manquer. Il y avait un tas de joyaux dans le résumé du mois dernier, alors revenez certainement le voir. Ensuite, une fois que vous avez terminé, vous trouverez 10 films et émissions supplémentaires ici pour les vérifier tous disponibles pour le streaming en ce moment sur Netflix. Certains sont nouveaux et certains sont un peu plus anciens, mais ils valent tous la peine d’être regardés si vous les avez manqués.

Messie

Messiah est une version très médiatisée de Netflix et il y avait une tonne de battage médiatique en décembre. Dans les jours qui ont précédé sa première le 1er janvier, cependant, les gens se sont apparemment rattrapés pendant la saison des fêtes parce que ce spectacle ne semble vraiment pas avoir eu les énormes débuts qu’il mérite. Réalisé par James McTeigue (V pour Vendetta), le spectacle met en vedette Mehdi Dehbi en tant que fils de Dieu autoproclamé et Michelle Monaghan en tant qu’agent de la CIA chargé de découvrir la vérité.

Dolemite est mon nom

Eddie Murphy est de retour et il est définitivement revenu fort. Dans le film original de Netflix Dolemite Is My Name, Murphy incarne Rudy Ray Moore, dont Dolemite, le personnage exagéré, commence à faire des vagues et à lui gagner la reconnaissance qu’il veut. Wesley Snipes et Keegan Michael-Key jouent également dans cette comédie torride qui, selon certains, n’est que la première de plusieurs productions dans les œuvres de Netflix et Eddie Murphy.

Giri / Haji

Giri / Haji, qui se traduit par Duty / Shame, vient d’être ajouté au catalogue de Netflix vendredi dernier et cela vaut vraiment la peine d’être vérifié. C’est une émission britannique sur un détective de la police à Tokyo qui se rend à Londres à la recherche de son frère éloigné, un gangster qui a fui le Japon il y a des années. Ce drame de crime sombre vient des producteurs de Tchernobyl, acclamé par la critique de HBO, et il met en vedette Takehiro Hira aux côtés de Kelly Macdonald, qui est fantastique dans à peu près tout.

Sept secondes

Des producteurs exécutifs de The Killing, Seven Seconds est un drame déchirant sur un horrible accident qui se transforme en une dissimulation policière tordue. Clare-Hope Ashitey, Michael Mosley et d’autres sont formidables dans cette émission, qui est sortie en 2018. Elle est sortie à peu près en même temps qu’un tas de versions plus médiatisées, donc elle n’a jamais eu l’attention qu’elle méritait. Maintenant que Regina King explose grâce à son rôle dans Watchmen, ce spectacle mérite certainement d’être revu. Soit dit en passant, King est formidable dans ce drame tendu.

Fleurs

Olivia Colman et Julian Barratt sont les vedettes de cette comédie britannique hilarante et sombre sur la famille Flowers, un groupe bizarre et excentrique dont la vie semble s’effondrer autour d’eux. La première saison est fantastique et la deuxième saison est sauvage et trippante, mais il ne semble pas qu’il y aura une troisième saison malgré le tollé des fans. Colman est évidemment assez occupé avec d’autres projets maintenant, mais vous allez l’aimer dans Flowers.

Magie pour les humains

Je ne suis pas un grand fan de spectacles de magie, et vous n’avez pas à être non plus pour apprécier le spectacle Magic For Humans de Justin Willman. C’est sympathique, c’est drôle, c’est fascinant, et bon nombre des tours qu’il exécute sont ahurissants. La deuxième saison vient de sortir et même si j’ai personnellement beaucoup apprécié la première saison, elle a toujours la même ambiance ludique et de bonne humeur qui a rendu la première saison tellement amusante à regarder. Les épisodes sont courts et très divertissants – jetez-y un œil.

Garde du corps

Le thriller au rythme rapide et bourré d’action de Jed Mercurio a reçu de nombreux éloges de la critique quand il est sorti, mais il a en quelque sorte volé sous le radar pour tant de gens, moi y compris. J’ai finalement regardé le film récemment et même si le dernier épisode a vraiment déraillé, c’était définitivement un spectacle amusant et exaltant. Le garde du corps incarne Richard Madden de Game of Thrones dans le rôle de David Budd, un vétéran de la guerre et un officier de police promu officier de protection spécialisé chargé de garder un ministre de l’Intérieur avide de pouvoir. Si vous êtes comme moi et que vous l’avez manqué lors de ses débuts sur Netflix, cela vaut la peine de revenir en arrière jusqu’à maintenant.

Ne pas f ** k avec les chats: chasser un tueur sur Internet

Que se passe-t-il lorsqu’un groupe de théoriciens de la conspiration Internet apparemment fous se révèle avoir raison? Don’t F ** k With Cats est un documentaire captivant qui raconte l’histoire d’un groupe de personnes qui utilisent Internet traquer un psychopathe qui publie des vidéos de lui-même en train de tuer des chats. Est-ce que ce tueur dérangé quittera les chats et commencera à tuer des gens? Ce documentaire en deux parties a plus de rebondissements que vous ne le croyez, et c’est tout à fait vrai. Je ne vais pas mentir… la fin tout droit m’a époustouflé.

Jiro Dreams of Sushi

Que vous aimiez ou non les sushis, vous ne pouvez pas vous empêcher d’apprécier la passion de Jiro Ono. Largement considéré comme le plus grand chef de sushi au monde, le restaurant Ono’s Sukiyabashi Jiro est un établissement de 10 places au Japon qui facture jusqu’à 300 $ l’assiette. Après avoir regardé ce document, vous réaliserez que c’est une bonne affaire. Jiro Dreams of Sushi plonge dans la vie d’Ono, 85 ans, sa motivation, ses techniques, ses apprentis qui passent des années à maîtriser un métier que les restaurateurs tiennent pour acquis, et le restaurant, le premier du genre à avoir été récompensé trois étoiles Michelin.

6 Métro

Je veux dire… c’est ce que c’est, mais c’est toujours un film de Michael Bay avec Ryan Reynolds. Tais-toi et regarde-le.

