10 films et émissions étonnamment bons que vous auriez pu manquer – .

Chaque mois, nous sommes toujours sûrs de vous informer de tout le nouveau contenu qui arrive sur Netflix. Il y a toujours tellement de nouvelles émissions et de nouveaux films qui sont ajoutés au catalogue de contenu Netflix chaque mois que vous en manquerez sans aucun doute sans guide. Sérieusement, regardez tous les films, émissions, émissions spéciales et originaux de Netflix qui feront leurs débuts au cours du mois en février seulement! Les gens adorent les calendriers de sortie que nous publions chaque mois, mais nous avons également commencé à exécuter un type différent de rafle Netflix il y a quelques mois auquel les gens ont vraiment répondu.

Parce qu’il y a tellement de nouveaux contenus ajoutés à Netflix tout le temps, il est beaucoup trop facile de laisser des émissions et des films passer entre les mailles du filet que vous auriez pu apprécier. Dans cet esprit, nous avons commencé à rassembler chaque mois 10 émissions et films que vous auriez pu manquer. Certains sont neufs, certains ont des années, certains sont des originaux de Netflix et d’autres proviennent d’autres studios. Le fil conducteur est que tous ces films et émissions sont étonnamment géniaux, vous devez donc absolument les ajouter à votre file d’attente si vous les manquiez la première fois. Et une fois que vous avez terminé le résumé de ce mois-ci, assurez-vous de consulter nos publications des derniers mois pour encore plus de films et d’émissions à considérer.

Ozark

Ozark a eu des tonnes de buzz, mais nous rencontrons toujours des gens qui ne l’ont pas regardé. La saison 3 devant être diffusée le 27 mars le mois prochain, le moment est venu de regarder les saisons 1 et 2 en rafale pour que vous soyez prêt. La série met en vedette Jason Bateman dans le rôle de Marty Byrde, un planificateur financier qui se mélange avec toutes les mauvaises personnes après avoir déménagé sa famille de Chicago dans une petite communauté des Ozarks. Si vous pensez que Bateman ne brille que dans les comédies, préparez-vous à être époustouflé par sa performance dans ce drame sombre et plein de suspense.

Locke & Key

Je dois être parfaitement honnête … lorsque j’ai regardé la bande-annonce ci-dessus pour Locke & Key, le nouveau spectacle fantastique de Netflix, cela ne m’a vraiment pas plu du tout. Il crie en quelque sorte «jeune adulte», et le contenu de YA n’est généralement pas ma tasse de thé. J’ai décidé de tenter le coup après que quelques amis m’ont dit que c’était étonnamment bon, et tu sais quoi? C’est vraiment étonnamment bon. Locke & Key, c’est environ trois frères et sœurs qui emménagent avec leur mère dans une vieille maison familiale dans une petite ville du Massachusetts après le meurtre tragique de leur père. Ils découvrent bientôt que la nouvelle maison est remplie de clés magiques qui font plier la réalité de toutes sortes de manières différentes – mais il y a un méchant qui veut les clés et ne recule devant rien pour les obtenir.

Ragnarok

Ragnarok est un autre spectacle auquel vous pourriez penser de sauter après avoir regardé la bande-annonce. Si vous êtes prêt à lui donner une chance, cependant, cela pourrait simplement vous attirer. C’est une réinvention moderne de l’histoire de Thor, dans une petite ville de Norweigan. Il a aussi parfois des vibrations YA, mais il est bien fait et très amusant.

Ares

Si vous êtes un fan du genre horreur, arrêtez tout ce que vous faites en ce moment et ajoutez Ares à votre liste sur Netflix. La seule chose que je vais vous dire à propos de ce spectacle effrayant, c’est si terrifiant que les gens ont peur de le finir.

L’invention du mensonge

Ricky Gervais est incroyablement célèbre, et pourtant une partie de son travail parvient à voler sous le radar. L’invention du mensonge, qui a maintenant une décennie, semble être passée inaperçue chez de nombreuses personnes. Il s’agit d’un monde où tout le monde dit toujours la vérité, quelle que soit sa dureté, jusqu’à ce qu’un homme découvre qu’il peut mentir.

Schitt’s Creek

Honnêtement, je ne savais absolument pas qu’il y avait même une chaîne appelée «Pop» jusqu’à il y a quelques années quand quelqu’un a mis Schitt’s Creek sur mon radar. L’émission est actuellement dans sa dernière saison, c’est donc le moment idéal pour vous lancer et commencer à la regarder de façon excessive si vous n’en avez jamais entendu parler auparavant. Créé par Eugene Levy et son fils Daniel Levy, le spectacle suit une famille hilarante qui perd sa fortune massive avec tous leurs biens sauf un, une petite ville appelée Schitt’s Creek que le magnat du magasin de vidéo Johnny Rose a acheté pour son fils comme un bâillon cadeau d’un an pour son anniversaire. Sans argent à leur nom, la famille déménage à Schitt’s Creek et est forcée de s’adapter à la vie des petites villes.

Faction d’octobre

October Faction est un autre nouveau spectacle fantastique qui vient d’arriver sur Netflix. Basé sur les bandes dessinées du même nom, il s’agit d’une paire de chasseurs de monstres nommés Fred et Deloris Allen qui se battent contre toutes sortes de maux … peut-être aucun n’est aussi effrayant que le drame avec leurs jumeaux adolescents.

Mike Birbiglia: le nouveau

Les offres spéciales de Mike Birbiglia ont un style et un ton si uniques. Bien sûr, ils sont hilarants, mais ils abordent également des sujets difficiles et deviennent parfois très inquiétants. Si vous me demandez, The New One est de loin sa meilleure spéciale à ce jour. C’est réel, c’est brut, c’est émotionnel, c’est dévastateur, et c’est absolument hilarant.

Narcos Mexique

La série Narcos originale sur Netflix a attiré une tonne d’attention, mais le battage médiatique s’est vraiment éteint quand il a été repensé sous le nom de Narcos Mexico. Mais ne dormez pas sur cette émission sauvage, qui explore les cartels de la drogue mexicains et la vie des agents chargés de les contrecarrer. La saison 2 vient de frapper Netflix, c’est donc l’occasion idéale de regarder les deux saisons et de voir ce que vous manquez.

L’étranger

Cette série mystère britannique est basée sur le roman Harlan Coben du même nom. Il incarne Richard Armitage dans le rôle d’Adam Price, un père de famille dont la vie est bouleversée lorsqu’un étranger fait une déclaration choquante à propos de sa femme.

