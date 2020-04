10 films et émissions étonnamment bons que vous auriez pu manquer en avril – .

Netflix est toujours un favori parmi les gens à travers le pays, mais c’est particulièrement vrai en ce moment car les gens diffusent plus de films et d’émissions que jamais auparavant.

Les gens dans ou autour des zones chaudes sont en quarantaine depuis environ 1 mois maintenant, et la plupart des autres à travers les États-Unis se sont installés sur place pendant au moins quelques semaines.

Ici, nous parcourons 10 séries télévisées et films différents disponibles pour diffuser en ce moment sur Netflix que vous pourriez avoir manqués.

Partout au pays, les gens passent plus de temps à la maison que jamais auparavant. À moins que vous ayez un travail essentiel et que vous continuiez à travailler chaque jour, cela signifie probablement que vous avez passé beaucoup plus de temps que vous ne le faites habituellement en streaming des films et des émissions sur Netflix. Si vous avez déjà traversé toutes les émissions populaires dont les gens ne peuvent pas cesser de parler comme Ozark, Tiger King et Money Heist, vous pourriez être frustré lorsque vous recherchez de nouveaux contenus à regarder. Ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu’il vous faut.

Si vous avez été licencié ou mis en congé et que vous cherchez des moyens de réduire les coûts, nous maintenons notre recommandation précédente. Annulez Netflix pour l’instant et utilisez plutôt l’un ou l’ensemble des 10 services de streaming gratuits que nous avons recommandés. Ensuite, une fois que vous êtes de retour au travail et que vous libérez de l’argent, vous pouvez toujours réactiver votre abonnement Netflix. Si vous travaillez toujours ou si vous refusez de laisser tomber Netflix même pendant un mois ou deux pour économiser de l’argent, vous trouverez 10 films et émissions que vous avez peut-être manqués dans la liste ci-dessous qui sont disponibles pour diffusion en ce moment.

Si vous avez raté la première saison d’After Life, vous devriez certainement passer ce week-end ou la semaine qui suit à rattraper son retard avant les premières de la saison 2 le 24 avril. C’est un spectacle fantastique sur un homme à la recherche de raisons de continuer après le décès de sa femme. Nous ne l’appellerions certainement pas une comédie, mais il y a beaucoup d’humour noir pour lequel Ricky Gervais est devenu connu. Hautement recommandé.

Sur le sujet de Ricky Gervais, The Invention of Lying est également disponible en streaming sur Netflix. Ce n’est pas un nouveau film, mais il est définitivement passé sous le radar pour la plupart des gens à sa sortie. Il s’agit d’une réalité où tout le monde dit toujours la vérité, aussi brutal soit-il, jusqu’à ce qu’un homme – devinez qui – se rende compte qu’il peut mentir.

Nous devons être complètement honnêtes ici: nous avons absolument détesté la première saison d’Altered Carbon. La saison 2 de cette série de science-fiction époustouflante amène Anthony Mackie dans le giron, et nous avons entendu de très bonnes choses jusqu’à présent.

Nous sommes tombés sur Gentefied par accident plus tôt ce mois-ci, et nous ne pourrions pas être plus heureux de l’avoir fait. Quelle belle surprise! Il s’agit d’une émission sur une famille américano-mexicaine qui lutte pour garder son magasin de tacos Boyle Heights à flot. Une fois un aliment de base, la gentrification de la région a de graves implications pour les gens de la communauté. C’est parfois léger, idiot parfois, dramatique parfois et déchirant parfois. C’est définitivement celui à surveiller.

Si vous avez manqué Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez lors de sa première sur Netflix en janvier, vous devez absolument remonter le temps et syntoniser. Le documentaire en trois parties plonge dans la série d’événements qui ont conduit à la mort choquante de l’ancien. Aaron Hernandez, star de la NFL.

Vous avez regardé The Irishman. Il a peut-être fallu plus d’une séance, mais vous l’avez regardé. Maintenant, il est temps de jeter un œil à The Irishman In Conversation, une formidable petite série d’entretiens avec tous les acteurs clés.

En parlant de films de mob… Road to Perdition vient de revenir sur Netflix ce mois-ci. C’est un film plus ancien de 2002 avec Tom Hanks. Il pourrait ne jamais jouer un méchant dans un film, mais il joue dans ce film de Sam Mendes en tant que tueur à gages dont le patron et le mentor se retournent contre lui. Un casting de stars et un scénario fantastique font de ce film un incontournable.

D’après la description qui le dit le mieux: «En 1988, le policier de Philadelphie Thomas Lockhart (Boyd Holbrook), affamé de devenir détective, commence à traquer un tueur en série qui refait mystérieusement surface tous les neuf ans. Mais lorsque les crimes du tueur commencent à défier toute explication scientifique, l’obsession de Lock pour la découverte de la vérité menace de détruire sa carrière, sa famille et peut-être sa raison. “

Dans Fractured, Sam Worthington joue le rôle d’un homme lors d’un road trip avec sa femme et sa fille. Lorsque sa fille lui brise le bras et qu’ils se précipitent tous à l’hôpital pour obtenir ses soins, le personnage de Worthington s’endort sur une chaise dans le hall. Lorsqu’il se réveille, le personnel de l’hôpital n’a aucun souvenir ni dossier de sa femme ou de sa fille qui se soit jamais présentée.

Un expert en loup à la retraite joué par Jeffrey Wright est appelé à enquêter sur la disparition d’un enfant dans la dangereuse nature sauvage de l’Alaska. Alexander Skarsgård et Riley Keough jouent également un rôle dans ce thriller psychologique.

