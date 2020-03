10 films et émissions surprenants que vous auriez pu manquer en mars – .

Mars 2020 est un mois énorme pour Netflix avec des tonnes de nouveaux films et des saisons complètes de séries télévisées qui devraient sortir au cours du mois.

Nous avons déjà couvert tous les nouveaux originaux de Netflix mis en avant-première au cours du mois, et nous vous avons montré chacun des 62 films ajoutés au catalogue de Netflix.

Certaines personnes sont submergées par tous les nouveaux contenus qui inondent Netflix chaque mois, nous partageons donc également des listes mensuelles de 10 films et émissions étonnamment bons qui pourraient intéresser nos lecteurs.

Nos lecteurs sont de grands fans de Netflix et nous aussi. Comment pourriez-vous ne pas être fan du plus grand service multimédia en streaming actuellement? Netflix abrite des milliers et des milliers de films, d’émissions de télévision, de documentaires et de fonctionnalités spéciales qui ne peuvent être diffusées nulle part ailleurs. Bien sûr, il y a beaucoup de concurrence en ce moment et encore plus de concurrence à venir, mais la plupart des gens considèrent ces autres services de streaming comme des ajouts potentiels à Netflix. En d’autres termes, vous n’allez pas voir beaucoup de gens abandonner leurs abonnements Netflix même s’ils décident de s’abonner également à d’autres services comme Disney +, Apple TV + ou HBO Max lors de son lancement dans les prochains mois.

Aussi génial que soit Netflix, il y a un problème avec lequel certains abonnés ont du mal: il y a toujours tellement de nouveaux contenus ajoutés chaque mois que les gens peuvent être submergés. En mars 2020 seulement, par exemple, Netflix ajoutera 55 nouveaux films et émissions originaux à son catalogue de contenu – et cela n’inclut même pas tout le contenu tiers mis en avant-première au cours du mois. Si vous ne voulez pas vous soucier de parcourir tout ce contenu et que vous voulez juste une courte liste de choses étonnamment bonnes à regarder, nous rassemblons 10 films et émissions étonnamment bons chaque mois que vous auriez pu manquer. Certains titres sont de nouvelles versions tandis que d’autres sont des films et des émissions plus anciens que vous avez peut-être manqués, mais ils sont tous divertissants et vous devriez absolument les vérifier si vous en avez manqué.

Je ne suis pas d’accord avec ça

La première ligne de la bande-annonce de I Am Not Okay With This dit tout. Ce drame épique du créateur de End Of The F *** ing World, Jonathan Entwistle, suit Syd, une lycéenne qui déménage dans une nouvelle ville après la mort de son père. Elle est déjà maladroite et a du mal à s’intégrer lorsqu’une découverte surprenante complique encore les choses pour Syd: elle a des super pouvoirs qu’elle ne peut pas contrôler et qui semblent toujours faire surface au pire moment possible.

Regardez, je ne suis pas d’accord avec ça

Paradise PD

Si la finale de la série de BoJack Horseman laissait un espace vide à votre goût, Paradise PD pourrait peut-être le remplir. La saison 2 de cet original animé de Netflix est sortie plus tôt ce mois-ci et les gens semblent l’adorer. Le spectacle est définitivement torride, alors ne vous embêtez pas à vérifier si ce n’est pas votre truc.

Regardez Paradise PD

Spenser Confidential

Si vous êtes d’humeur pour un thriller d’action, le nouveau film Spenser Confidential est exactement ce que le médecin a ordonné. Mark Wahlberg joue le rôle de Spenser, un ancien policier qui se charge d’enquêter sur la mort de deux policiers de Boston. Le film co-met en vedette Winston Duke, que vous reconnaîtrez instantanément pour son rôle de M’Baku dans Black Panther.

Regarder Spenser confidentiel

Marc Maron: le plaisir de la fin des temps

La nouvelle comédie spéciale Netflix de Marc Maron, End Times Fun, vient de sortir la semaine dernière, et les fans de Maron disent que c’est un gagnant. Il est à noter que cet ensemble couvrant tous les signes qui suggèrent que la fin du monde est à nos portes a été tourné avant le nouveau coronavirus, vous n’avez donc pas à vous soucier de la lutte de Maron. Rien d’autre n’est cependant interdit, et vous devriez absolument regarder cette spéciale stand-up si vous êtes un fan de Maron.

Regardez Marc Maron: End Times Fun

Élite

Elite est un original Netflix en espagnol qui n’est pas aussi populaire que Money Heist, mais il y arrive. L’émission suit trois adolescents de familles de la classe ouvrière qui ont reçu des bourses pour le lycée le plus prestigieux d’Espagne. La troisième saison vient de sortir ce mois-ci, et voici la description de Netflix: «Une nouvelle année scolaire à Las Encinas et les étudiants ne veulent rien de plus que pour que les choses reviennent à la normale. Cependant, un événement inattendu les obligera à faire des choix qui changeront leur vie pour toujours. »

Regardez Elite

Royaume

La deuxième saison de ce drame sud-coréen était l’une des sorties les plus attendues de mars, et maintenant elle est enfin là. Kingdom est en partie une pièce d’époque, en partie un drame politique, en partie une invasion de zombies, et tout est génial. Il est basé sur le webcomic The Kingdom of the Gods écrit par Eun-hee avec des illustrations de Yang Kyung-il, et c’est un spectacle formidable à vérifier si vous ne l’avez pas déjà vu.

Watch Kingdom

Broadchurch

Nous avons couvert de nombreuses nouvelles émissions et films sur Netflix, et il est maintenant temps pour un vieux mais bon que vous devez absolument regarder si vous l’avez manqué. Broadchurch met en vedette David Tennant et Olivia Colman avant qu’elle ne soit la grande star qu’elle est devenue aujourd’hui, et il suit une paire de détectives de police enquêtant sur le meurtre choquant d’un jeune garçon dans une petite ville appelée Broadchurch. Le spectacle est terminé maintenant, mais les trois saisons sont formidables.

Regarder Broadchurch

Atypique

Atypical est une autre émission de Netflix qui a reçu de nombreux éloges de la critique, mais il y a encore beaucoup de gens qui n’en ont jamais entendu parler ou qui ne l’ont pas encore regardé. Si cette série n’a en quelque sorte pas fait son chemin dans votre file d’attente Netflix, vous devez corriger cela immédiatement. C’est une histoire de passage à l’âge adulte que Sam Gardner, 18 ans, qui est sur le spectre de l’autisme et est joué magistralement par Keir Gilchrist. Les parents de Sam, Doug et Elsa (interprétés par Michael Rapaport et Jennifer Jason Leigh) et sa sœur Casey (interprété par Brigette Lundy-Paine) font de Sam le centre d’attention, mais ils se rendent compte qu’il est beaucoup plus indépendant qu’ils ne le pensent, car ils sont tous aux prises avec des problèmes de leur propre.

Regardez Atypical

John Mulaney & The Sack Lunch Bunch

La description en une phrase de Netflix de John Mulaney & The Sack Lunch Bunch dit vraiment tout: “Une comédie musicale pour enfants spéciale d’un homme sans enfants ni capacité musicale.” C’est tellement mieux que quiconque s’y attend, et vous devriez vraiment le vérifier si vous ne l’avez pas déjà diffusé.

Regardez John Mulaney & The Sack Lunch Bunch

Notre planète

Les fans de la série docu sur le modèle de la planète Terre adoreront absolument l’original de Netflix, Our Planet. Il s’agit d’une exploration de huit épisodes de la vie sur Terre dans 50 pays différents, avec de superbes séquences 4K qui laisseront votre mâchoire sur le sol. Il est raconté par nul autre que David Attenborough, et c’est une montre fascinante.

Regardez notre planète

