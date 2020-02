10 films que vous ne devriez PAS regarder avec votre amour pour la santé mentale

Les mêmes clichés se répètent tous les 14 février (combien nous les aimons). Si vous ne réservez pas d’hôtel parce que vous n’y avez tout simplement pas pensé plusieurs mois à l’avance, alors vous vous tournez vers le restaurant; et si la même chose vous arrive, vous appliquez la logeuse: vous dînez à la maison et regardez des films ringards mais pas très romantique avec votre amour.

Cette dernière option, la meilleure pour les cinéphiles, n’est pas mal du tout. Et même si vous pensez (avec un certain ennui) que vous allez regarder les mêmes films qui se passent toujours à la télévision … cela peut être la meilleure option.

En d’autres termes, si la liste d’options de votre partenaire comprend 10 choses que je déteste chez vous, Journal d’une passion, Comment perdre un homme en 10 jours, La proposition, La vérité brute, Jolie femme, Le mariage de mon meilleur ami, Fou de Mary et de Nicholas Sparks … Ne devenez pas rebelle, choisissez-en un et évitez à tout prix, pour la santé mentale, tout ce qui figure sur cette liste de films mortels pour une relation.

Saint Valentin bleu par Derek Cianfrance

Toutes les histoires d’amour que nous voyons dans les films ont leurs hauts et leurs bas. Dans une certaine mesure, il est sain et naturel; Cependant, il y a des problèmes qui n’ont tout simplement pas de solution, et le plus important est de cesser d’aimer une personne. Cette prémisse est celle présentée par ce film de 2010 dans lequel une femme (Michelle Williams) commence à s’éloigner de son mari (Ryan Gosling) après avoir tout simplement cessé de vivre. En tant que tel.

Pression, réalité, problèmes, promesses que personne n’a réalisé, rêves non réalisés: la dose de fatalité dont vous n’avez PAS besoin ce 14 février.

Sous-marin de Richard Ayoade

“Quelle est la profondeur de l’océan?”. Ces débuts en tant que réalisateur d’Ayoade, autant qu’Alex Turner a participé à la bande originale, ne sont pas bons pour la santé mentale de votre vie amoureuse. D’abord parce qu’il s’agit une tragicomédie adolescente où tout est exagéré au second pouvoir (Nous le vivons tous).

Mais aussi parce que ce qui était à l’origine Un amour sincère et pur qui les a sauvés de l’abîme de ne pas être, est devenu quelque chose de mal à l’aise dans lequel ils courent le risque de perdre. Un protagoniste antisocial amoureux d’une fille avec des problèmes familiaux, l’infidélité des parents, la dépression et deux cœurs brisés.

Une méthode dangereuse par David Cronenberg

Cronenberg n’est pas connu pour son histoire d’amour. Peut-être Eastern Promises est-il le plus proche et c’est loin d’être le cas … alors, cette liste est une méthode dangereuse de 2011 avec Viggo Mortensen, Michael Fassbender et Keira Knightley.

Cette bande a comme personnages principaux de Sigmund Freud et de sa psychanalyse; Carl Jung et sa petite expérience et Sabrina Spielrein une femme avec de nombreux problèmes qui, loin de les résoudre avec l’aide de Jung, les aggrave au début d’une relation.

Infidélité, masochisme, esclavage, maladie mentale, psychanalyse, érotisme, rêve tout ce dont vous avez besoin … mais pas avec votre partenaire.

Laurence quand même par Xavier Dolan

Xavier Dolan est le réalisateur, maître et seigneur canadien des histoires tristes. Les amours imaginaires et Laurence Anyways sont la preuve que leurs histoires fortes sont un amour compliqué ou tout simplement impossible.

Dans ce deuxième film, on raconte l’histoire d’amour (10 ans) d’un couple «solide» composé de Laurence et de sa copine Fred jusqu’au jour où tout change et Laurence décide de cesser de mentir (se) pour devenir ce qu’elle a toujours été: une femme.

Le homard de Yorgos Lanthimos

Le grec Yorgos Lanthimos est arrivé avec ce film de 2015 pour montrer une histoire qui semble amoureuse à la surface, mais que les détails les plus profonds se terminent par votre idée du bonheur en couple. Vous êtes-vous déjà senti obligé d’être avec quelqu’un? Et pas nécessairement à cause de la solitude, mais à cause de la pression sociale ou des mêmes circonstances.

Aussi, The Lobster, situé dans un avenir dystopique où des célibataires qui ne peuvent pas avoir de partenaire en 45 jours sont transformés en animaux, traite l’histoire de David, son frère chien et sa relation interdite avec une femme qui, après avoir été aveugle, littéralement, ” le force “à s’aveugler.

Luxure, prudence de Ang Lee

Ang Lee est responsable de The Tiger and the Dragon and Brokeback Mountain … alors maintenant vous pouvez imaginer ce qu’il présente dans Luxure, prudence, une cassette de 2007 située dans la première moitié du XXe siècle lors de l’invasion japonaise en Chine.

Une jeune actrice, inspirée par le sens patriotique de ses camarades de classe, entre dans une mission dans laquelle Elle doit devenir l’amante d’un agent spécial du gouvernement japonais dans le pays. Cependant, leur relation, basée sur le pouvoir, la douleur et le mensonge, devient une sorte d’obsession.

Étincelles de rubis de Jonathan Dayton et Valerie Faris

Un écrivain commence à écrire sur la femme de ses rêves. Jusqu’ici tout va bien; cependant, tout change quand elle devient une vraie personne et fait absolument tout ce qu’il écrit.

Le truc c’est qu’après avoir arrêté d’écrire sur elle pour qu’il puisse prendre ses propres décisions, commencer les combats, les discussions et la “séparation”. Avez-vous des indices pour ceux qui contrôlent les gens qui veulent changer de partenaire?

Soleil éternel de l’esprit impeccable par Michel Gondry

Les séparations sont compliquées et les souvenirs de cette relation n’aident pas beaucoup à surmonter cette personne. Nous sentirions-nous vraiment mieux si la mémoire du bien et du mal pouvait être définitivement effacée? La réponse, selon ce film de 2004, est non.

Comme nous l’avons déjà mentionné, dans toutes les relations, il y a des problèmes et se terminent généralement par une séparation. Cela fait partie d’un processus de croissance, même si cela ressemble aux conseils d’une grand-mère. La chose compliquée est de ne pas se rendre compte que cela doit finir, d’apprendre de ces souvenirs et de voir qu’il y a la possibilité de revenir même si ce n’est pas la meilleure décision.

Donc, si vous sentez que les choses sont étranges avec votre partenaire et que, même, vous avez hésité à continuer, vous feriez mieux de ne pas voir cette bande.

Ne jamais me laisser partir de Mark Romanek

Ce film écrit par Alex Garland est une leçon dystopique de ce qui se passe lorsque l’amitié et les relations sont basées sur la jalousie, le mensonge et la trahison.

Trois amis d’enfance (deux en couple), plongés dans un monde où les gens sont clonés pour donner des organes, sont inséparables jusqu’à ce que la véritable raison de leur amitié commence à émerger. Un petit ami par habitude et obligation et un ami, amoureux, forcé de voir comment leur amitié est détruite. Triste? Oui, tendu? Aussi.

Agité de Gus Van Sant

Environ trois ans après sa sortie sous la même étoileGus Van Sant a fait Restless, la triste histoire d’amour qui se termine, comme vous pouvez l’imaginer, dans la séparation des amoureux pour la chose la plus inévitable du monde: la mort.

Peut-être que ce film n’est pas une mauvaise idée à voir le 14 février (d’ailleurs on parle de Van Sant); Cependant, si vous ne voulez pas voir votre partenaire dans une mer de larmes, vous feriez mieux de ne pas la voir parce que un garçon déprimé par la mort subite de ses parents qui connaît une femme qui a quelques mois à vivre, n’est pas la meilleure option.