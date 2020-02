10 films que vous pouvez (devez) regarder avant ‘Joker’

Ce 4 octobre Joker, un film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix qui montre les origines du méchant de Batman est sorti. Avant de le voir, il faut comprendre que bien qu’il soit basé sur un personnage comique déjà connu (même vu sur grand écran), il est ici dessiné différemment, précisément, pour comprendre quels événements les ont amenés à développer un alter ego comme celui du Joker.

Une fois que nous avons cela à l’esprit, On peut penser aux références cinématographiques de Joker, ou à certains films dont la relation avec l’histoire ou le développement de ses personnages, servent de base et de référence. Le premier est Le Roi de la comédie de Martin Scorsese, mais l’influence de plusieurs histoires est évidente et Ici, nous vous laissons la liste des plus importants:

L’homme qui rit

Le personnage Joker a été créé en 1940 par Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson, et est basé sur le personnage de Gwynplaine du film The Man Who Laughs de 1928, qui est une adaptation du roman éponyme de Victor Hugo. Dans le film, nous rencontrons Gwynplaine, un sujet qui, après que son père a été condamné à mort (pour avoir été un ennemi du roi d’Angleterre au XVIIe siècle), Il est obligé de sourire pour toujours avec une cicatrice sur son visage pour déshonorer la mémoire de son père.

Grâce à cela, et couvrant toujours son visage, il décide de rejoindre un cirque où il rencontre Dea, une aveugle dont il tombe amoureux, mais dont il pense à l’amour parce qu’il ne voit pas qu’il est défiguré. Le film muet, avec Conrad Veidt, est un classique de l’expressionnisme allemand des années 20 avec d’autres films tels que le cabinet du Dr Caligari, Nosferatu, Metropolis, etc.

La relation entre les personnages est évidente, et est le prélude à la signification de Joker dans la bande dessinée, et dont les origines nous présentent dans Joker, un film qui plonge dans la psychologie du personnage à travers son contexte social.

Chauffeur de taxi

Martin Scorsese allait être l’un des producteurs de Joker, il était donc clair que son influence Cela allait se refléter dans le film au-delà du roi de la comédie. Taxi Driver (1976), où nous rencontrons Travis Bickle, un vétéran du Vietnam qui travaille comme chauffeur de taxi la nuit, est un film qui nous amène à comprendre le traitement réservé au personnage d’Arthur Fleck dans Joker. Son profil psychologique est assez détaillé pour suivre la vie d’un homme déprimé et solitaire cela commence un régime physique strict en faveur du meurtre d’un candidat politique.

Le personnage d’Arthur est conduit dans le même sens que Travis: un être séparé de la société pas nécessairement de sa propre volonté, mais à cause de certains événements (guerre ou manque d’opportunités dérivées du système), est rejeté parce qu’il ne sait plus se comporter, et bien qu’il puisse distinguer le bien du mal, il n’a plus de notions claires sur ce que la communauté elle-même attend de lui.

Requiem pour un rêve

Il y a deux films Darren Aronofsky qui apparaissent sur cette liste. Le premier est Requiem for a Dream de 2001, un drame qui implique quatre personnages qui traversent une dépendance. Premier, Ils nous présentent une dame (une veuve) qui devient obsédée par la perte de poids afin d’assister à l’une de ses émissions de télévision préférées. Puis son fils apparaît avec sa petite amie et son meilleur ami. Tous les trois sont des héroïnomanes, et chacun passe par un voyage de décadence à la recherche, comme le dit le titre, d’un but ultime, d’un but ultime.

Il en va de même pour Arthur Fleck, qui découvre d’une série d’événements traumatisants, qui mènera un mouvement contre les autorités qui ont abandonné une partie spécifique de la ville: aux pauvres, à ceux qui n’ont pas d’opportunités, à ceux qui ont des maladies mentales, à ceux qui ne sont pas importants dans le budget. La fin du Joker, à la fin, se révèle comme quelque chose de plus grand, peu importe le coût.

Un survol du nid du coucou

En 1975, One Flew Over the Cuckoo’s Nest a remporté l’Oscar du meilleur film aux côtés de l’Academy Award du meilleur acteur pour Jack Nicholson. Le film nous présente Fletcher, un petit criminel qui est admis dans un hôpital psychiatrique au lieu de la prison. Conscient de son pouvoir sur les autres patients, il commence à se dévoiler contre une infirmière qui parvient finalement à le vaincre Dans une fin tragique et émotionnelle.

One Flyw Over the Cuckoo’s Nest est comme une comparaison du moment où un groupe se révèle contre un système oppressif qui lui a tourné le dos, comme ce fut le cas pour Arthur Fleck, victime de son entourage, qui est méchant comme l’infirmière Ratched, qui pense qu’il fait du bien aux patients.

Trump: un rêve américain

Dans les années 80, lorsque Donald Trump était un homme d’affaires millionnaire qui flirtait avec le fait d’être une célébrité, on lui a demandé ce qu’il ferait s’il perdait toute sa fortune: “Peut-être qu’il me jetterait pour être président”, a-t-il répondu. Trump, nous le savons, n’a pas perdu sa fortune, mais maintenant il est président du pays le plus “puissant”. Un peu gênant pour certains groupes, mais une réalité pour le monde entier. Dans l’Amérique de Trump, il n’y a pas de place pour les minorités, pour la diversité, pour les pauvres, pour tout ce qui ne colle pas à son modèle économique et de prospérité …

La même chose se produit avec la ville gothique de Joker quand un personnage clé dans le développement du protagoniste, et que nous connaîtrons plus tard sous le nom de Batman, décide de devenir maire de la ville. Appliquer un «Je n’aime pas comment ils le font. Je suis riche, j’ai fait fortune, je peux faire mieux. »

Une ressemblance avec la réalité? Assez. Trump: An American Dream est une mini-série Netflix qui présente la facette fascinante et “chère” de Trump en tant qu’entrepreneur et son ascension vers le vrai pouvoir pour ne pas maintenir un équilibre entre les deux parties qui composent toujours un pays (ou une ville), mais d’en bannir un dans l’oubli pour maintenir à flot ses intérêts personnels. Arthur Fleck appartient à cette partie qui n’aurait jamais dû exister, ce qui semble être une défaillance du système.

Tu n’étais jamais vraiment là

Ce film de Lynne Ramsay met en vedette Joaquin Phoenix lui-même. You Were Never Really Here nous présente Joe, un ex-toxicomane des analgésiques souffrant de stress post-traumatique. Joe fait de sales boulots pour des gens puissants, et c’est ainsi qu’il arrive à un homme dont la fille a été kidnappée par un groupe dédié à la traite des femmes blanches.

Le protagoniste, plongé dans des actes de violence justifiés pour un plus grand bien (pour sauver une fille), découvre progressivement le tissu de ce groupe criminel jusqu’à ce qu’il atteigne les personnes les plus puissantes de la ville, y compris le pays. Les similitudes entre Joe et Arthur sont énormes, à commencer par leur relation de soins et leur dépendance à l’égard de leur mère, et l’évolution du trouble mental dont ils souffrent, ce qui les conduit, par des voies différentes, à une sorte de rédemption.

Une orange mécanique

Ce film pourrait être l’un des plus évidents. Enfin, Joker et ce travail de Stanley Kubrick traitent deux psychopathes potentiels qui révèlent les défaillances du système. Un Clockwork Orange de 1971 nous présente Alex, un chef de gang qui se consacre à trouver des problèmes, à violer des femmes et à commettre de purs actes de violence; Cependant, Alex a une qualité opposée: il aime Beethoven et comprendre la pureté de sa musique.

LLe film de Kubrick fonctionne comme un précédent pour le développement global de Joker de Todd Phillips, et pas nécessairement pour le traitement de ses protagonistes (Enfin, Joker est un film d’origines contrairement à, par exemple, The Dark Knight), car les personnages sont dessinés de manières très différentes, mais pour la dynamique et leur relation avec les autres personnages, ce qui semble parfois absurde et fantaisiste.

Cygne noir

Il est inévitable de penser à Black Swan après Joker. Ce film, le deuxième d’Aronofsky sur cette liste, met en vedette Natalie Portman comme Nina Sayers, une danseuse de ballet codépendante de sa mère, qui devient la première danseuse et star de Swan Lake. Dès le début, il est clair que Nina n’est pas émotionnellement stable, qu’elle est comme une fille qui fantasme, ou plutôt hallucine.

La fin, puissante et surprenante, est trop évidente quand on pense qu’il n’y a pas de mystère dans l’évolution de son traitement mental. Il en va de même pour Joker: Nous savons depuis le début, et le réalisateur se souvient toujours qu’Arthur Fleck a une maladie mentale, ce qui rend le développement évident, mais pas moins surprenant.

Psycho

Dans une liste de démence et de décomposition, Alfred Hitchcock et l’une de ses plus grandes œuvres cinématographiques, Psycho, ne pouvaient pas être manqués. Ce film de 1960 montre Marion une jeune femme qui, en fuyant, décide de s’arrêter dans un hôtel sur la route. Ici, il rencontre Norman Bates, qui gère l’endroit avec sa mère, une femme qui est soi-disant malade, mais semble tout contrôler le parent de son fils.

Norman, après un terrible assassinat, commence à révéler lui-même, et donc les autres, sa véritable personnalité qui se révèle être celle de sa propre mère. Une relation d’amour et de haine est évidente dans les deux (lui-même), tout comme elle se développe entre Fleck et sa mère, que nous avons découvert dans Joker, a un passé plus sombre qu’il n’y paraît.

Nous devons parler de Kevin

Finalement, Nous avons besoin de parler de Kevin, un deuxième film de Ramsay, le réalisateur écossais, sur la liste. Ce film montre la relation entre une mère et un fils nommé Kevin avec des tendances claires à être un psychopathe et un meurtrier. Dès le moment de sa conception, sa mère comprend qu’il n’est pas un enfant normal, et en grandissant, elle le comprend mieux pendant qu’il laisse couler son côté perturbé. Ni l’un ni l’autre n’arrête ou n’arrête l’autre.

Nous devons parler de Kevin de 2010 est l’un des meilleurs films pour même comprendre comment certains personnages perturbés de l’histoire moderne (tireurs), ils n’ont pas besoin d’un environnement hostile pour se révéler, ni que dire de ceux qui sont nés forcés de redéfinir leur réalité comme Arthur Fleck et le développement du caractère de Joker.