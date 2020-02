10 films qui ne méritaient PAS l’Oscar du meilleur film

Nous sommes à quelques jours de rencontrer les gagnants de la 92e remise des Oscars, le plus grand gala d’Hollywood, que pour cette année, il y a beaucoup de grands films nominés pour le meilleur film tels que Jojo Rabit, Joker, Once Upon a Time … à Hollywood, Marriage Story, The Irishman, 1917, Ford v Ferrari, Little Women and Parasite, qui nous ont cassé la tête parce que nous ne savons pas qui va le prendre, le combat est vraiment dur.

Au fil des ans, L’Académie a récompensé certains films qui, par rapport à d’autres films, ne méritaient pas de remporter le prix le plus élevé qu’ils pouvaient accorder. Pour se souvenir de toutes ces occasions où ils ont foiré, nous vous présentons 10 films qui n’étaient pas censés remporter l’Oscar.

1956

Le tour du monde en 80 jours

Devrait gagner: Géant

Cette histoire a commencé il y a plus de 60 ans, Dans le 29e épisode des Oscars, il y avait des films qui étaient en compétition et la décision n’a pas été facile. Le grand gagnant de ce gala a été le tour du monde en 80 jours par Mike Todd, inspiré du roman éponyme de l’écrivain Jules Verne et avait de grands noms comme David Niven, notre compatriote Cantinflas et même le même Frank Sinatra apparu autour.

Bien que pour beaucoup il ait été bien choisi, la vérité est qu’il y avait un autre film qui méritait encore plus la statuette d’or, Géant Ceci est un drame réalisé par George Stevens qui Il a été suivi par deux des plus grandes stars de l’époque, James Dean et Elizabeth Taylor. Nous y avons vu une famille abandonner ses terres pour exploiter le pétrole, les laissant complètement impuissants.

1971

La Conection française

Devrait gagner: The Orange Mechanic

Une autre des plus grandes injustices des Oscars. En 1970, Stanley Kubrick a réalisé l’un des films les plus importants de sa filmographie et de l’histoire du cinéma, The Orange Mechanic. L’histoire d’Alex DeLarge, de ses drogues et de l’ultraviolence a tellement secoué le monde que, dans certains pays, sa projection a été interdite, même si cela n’a pas empêché les générations futures de s’émerveiller devant ce film. Bien sûr, depuis des temps immémoriaux, l’Académie était déjà à peau mince et l’a complètement éliminée du concours sur des thèmes si forts qu’on les y voyait.

Au lieu de cela, ils lui ont donné le prix du meilleur film qu’il a remporté La Conection française de William Fredkin, qui compte lL’histoire de deux policiers qui surveillent un réseau de trafiquants de drogue Réalisé par deux Français qui viennent d’arriver aux États-Unis. On n’oublie jamais qu’ils n’ont jamais donné d’Oscar au grand Stanley Kubrick.

1976

Rocky

Devrait gagner: Taxi Driver

Ouais Nous savons que Rocky, l’histoire du boxeur qui, malgré les adversités, a réussi à s’imposer comme l’un des champions les plus importants de ce sport est l’un des films les plus appréciés de tous les cinéphiles., nous avons cela en tête. Mais soyons réalistes, même s’il y a de grands moments, comme tous les entraînements qui ont dû arriver pour affronter le grand Apollo Creed, Le niveau de production et de direction n’est pas comparable à ce que Martin Scorsese a fait dans Taxi Driver.

L’histoire du solitaire Travis Bickle -interprété par Robert De Niro– et son énorme transformation d’un simple ancien combattant au Vietnam qui travaille comme chauffeur de taxi à New York, à un vengeur anonyme dans la vie nocturne sombre de la ville, est resté dans l’ADN de tous ceux qui aiment le septième art. Notre cœur va avec Rocky mais la raison donne la statue à Taxi Driver.

1980

Les gens ordinaires

Doit gagner: Wild Bull

Apparemment, au milieu des années 70 et 80, l’Académie faisait un procès marié à M. Martin Scorsese. Comme nous l’avons vu ci-dessus, quatre ans avant, ils ne lui ont pas décerné le prix du meilleur film pour chauffeur de taxi, une de ses magnifiquesn 1980 est arrivé exactement la même chose avec un autre des films les plus importants de sa carrière, Wild Bull, qui nous a apporté une histoire du réalisateur avec Robert De Niro et Joe Pesci qui a raconté la vie d’un boxeur qui, grâce à l’énorme rage qui le charge, met fin à sa relation avec sa femme et sa famille. (Apparemment, le bon Martin pensait qu’avec une histoire similaire à Rocky, ils lui donneraient enfin l’Oscar, jiar jiar).

Malheureusement, ce ne fut pas le cas et au lieu de remettre le prix à Wild Bull, le premier prix a été remporté par Robert Redford’s Ordinary People, qui se concentre sur la vie d’une famille modèle américaine qu’au milieu d’une tragédie, l’un de ses membres doit faire face au blâme pour la mort d’un membre de la famille. Martin Scorsese a dû attendre longtemps pour ramener un Oscar à la maison et cette année, il a une autre chance.

1995

Forrest Gump

Devrait gagner: Pulp Fiction

Ce fut l’une des décisions les plus difficiles de l’histoire de la catégorie, Eh bien, Forrest Gump est l’un de ces films qui ont volé nos cœurs grâce à l’énorme histoire qui a joué cher Tom Hanks, et cela nous a laissé de grands moments dans la culture pop comme le célèbre Run Forrest, et des personnages attachants comme Bubba, le lieutenant Dan, Jenny et de plus. Bien que nous aimions tous cette bande, il faut être très sincère et voir les choses clairement, Quentin Tarantino et Pulp Fiction méritaient d’être les gagnants.

Non seulement il nous a présenté une histoire non linéaire impliquant des personnages intéressants comme Vicent Vega, Jules Winnfield et Mia Wallace, mais il a relancé la carrière de John Travolta et a ouvert la porte à de nombreux films indépendants de haute qualité à considérer par l’Académie. Au fil des ans, la seule chose qu’ils ont donnée à Tarantino est le prix du meilleur scénario et en 2020, le réalisateur a la chance de remporter enfin le plus haut prix de l’Académie.

2002

Chicago

Devrait gagner: Le pianiste

Quand on pensait que l’Académie entrant dans le nouveau siècle allait enfin corriger le chemin et récompenser le vrai vainqueur de l’année, en 2002, ils ont dit très clairement que ce genre de chose continuerait de se produire. Les films nominés les plus forts de cette édition du gala étaient deux: Chicago, la célèbre comédie musicale de Broadway qui, dans cette adaptation cinématographique, a été réalisée par Rob Marshall et avec Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, Queen Latifah et la meilleure actrice désormais nominée aux Oscars, Renée Zellweger et Le Pianiste, l’histoire filmée par Roman Polanski et qui avait Adrien Brody comme acteur principal.

Malgré une histoire choquante et faisant appel aux sentiments des gens qui ont souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, cela n’a pas suffi pour lui donner le prix.

2004

Crash

Doit gagner: Brokeback Mountain

2004 a été une année qui nous a donné de grands films et dans de nombreux cas, ils ont osé nous raconter des histoires que nous n’avions jamais vues. L’un d’eux était Brokeback Mountain, l’intrigue bien connue basée sur l’histoire du même nom qui Il se concentre sur la vie de deux jeunes (interprétés par Jake Gyllenhaal et Heath Ledger) qui tombent amoureux au cours de l’été 1963 en travaillant ensemble.

Il parait les membres de la Hollywood Academy voulaient partir pour le coffre-fort et ont donné la statuette d’or cette année-là à Crash, réalisé par Paul Haggis et développé autour de la découverte d’un corps et d’une équipe de recherche quelque peu insolite.

2010

Le discours du roi

Devrait gagner: Inception

En 2010, le grand Christopher Nolan nous a surpris en présentant un des films les plus importants de sa carrière, Inception. Et ce n’est pas pour moins, bien ici le réalisateur par Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy et plus Il nous a fait sortir de la réalité et nous a même fait comprendre qu’à ce stade, il est toujours possible d’innover en ayant une bonne idée en tête.

Même si elle était l’une des plus grandes prétendantes et que la grande majorité voulait gagner l’Oscar, le prix a été décerné au discours du roi de Tom Hooper (oui, le même qui en 2019 nous a apporté les fameux chats) et que Il nous a raconté l’histoire du duc Jorge de York – interprété par Colin Firth – qui a pris les paumes du public et tout ce gala.

2011

L’artiste

Je devrais gagner: The Tree of Life

Ouverture d’une nouvelle décennie des années 2000, la cérémonie des Oscars 2010 peint pour être mémorable. Cette année-là, Meryl Streep et Octavia Spencer étaient les gagnants de la soirée, mais quand il s’agissait de rencontrer le meilleur film, la controverse a éclaté. Récompenser la créativité et pas tant l’histoire, La statuette d’or est allée directement en France grâce à L’Artiste, qui nous a rendu des films muets et noir et blanc, que beaucoup considéraient comme mérités.

Mais la vérité est que Oscar doit avoir pris les trois de la viePourquoi disons-nous cela? Bon, parce qu’il est sorti des moules à Hollywood, racontant l’évolution d’une famille américaine typique mais surtout regardant comment Jack, le fils aîné, grandit. Il ne suit pas un récit conventionnel et a un fort contenu religieux, c’est pourquoi peut-être que l’Académie n’a pas voulu lui donner le mérite qu’elle méritait.

2012

Argo

Devrait gagner: Amour

Pour terminer et le cas le plus récent est ce qui s’est passé en 2012, quand la catégorie du meilleur film a été prise par Argo. La vérité est que nous comprenons pourquoi tous les électeurs de l’Académie ont pris cette décision, car elle est centrée sur une histoire réelle et il nous raconte comment l’agent de la CIA, Tony Mendez, a réussi à obtenir un groupe de diplomates des États-Unis qui étaient piégés en Iran, essentiellement parce qu’ils ont chargé tout l’esprit patriotique qui existe habituellement lors du gala.

Malgré cela, l’Oscar devait être pour Amour, car il a ému le monde en disant à quoi ressemblait la vie d’un couple de personnes âgées vivant à Paris., qu’un jour sans penser qu’ils doivent tous deux faire face à une terrible maladie, nous montrant que l’amour peut surmonter toute adversité et oui, en effet, nous avons crié avec ce film.