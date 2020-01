10 films qui n’ont pas été nominés aux Oscars 2020 (et qui le méritaient vraiment)

Le 13 janvier, Académie des arts et des sciences du cinéma, a publié la liste des films et des artistes qui sont candidats à Prix ​​Oscar 2020, qui concourra pour une statuette le 9 février lors de la 92e cérémonie de remise des prix, qui se tiendra au Dolby Theatre de la ville de Los Angeles, et que Il reconnaîtra les points forts de l’industrie cinématographique à travers ses 24 catégories.

S’il nous reste quelques jours avant de connaître les lauréats des Oscars de cette année, il ne fait aucun doute que Cet événement a donné de quoi parler depuis l’annonce des nominés de 2020. Et non seulement pour les films et les artistes qui figuraient sur la liste enviée, mais aussi pour ces films que beaucoup d’entre nous ont juré allaient prendre plusieurs catégories et à la fin ils ne figuraient même pas.

Et déjà entré dans le sujet, nous laissons ici une liste – avec leurs raisons respectives – de 10 films qui n’ont pas été nominés aux Oscars et qui en méritaient certainement au moins un:

Gemmes non coupées

Nominations qu’il méritait: Meilleur scénario original, Meilleur acteur

Quand on a vu Adam Sandler agissant dans Uncut Gems, le film réalisé par les frères Josh et Ben Safdie, peut-être plus d’un nous ont traversé l’esprit Ce rôle – l’un des meilleurs de sa carrière, sans aucun doute – donnerait à l’acteur américain une nomination dans la catégorie du meilleur acteur. Cependant, et comme beaucoup s’y attendaient, cela ne s’est pas produit.

Selon le New York Post, l’Académie n’a pas donné à Sandler une nomination pour une blague qu’il a faite il y a quelques mois, quand il a dit que s’il ne remportait pas l’Oscar dans cette catégorie – qu’il n’était même pas encore nominé – alors il ferait exprès un très mauvais film, un commentaire que pour plusieurs membres de l’organisation considéré comme Mauvais goût et plein d’arrogance.

D’un autre côté, bien que l’histoire du bijoutier Howard Ratner, qui commence à faire des paris de très haute notoriété dans lesquels beaucoup d’argent est joué et où il pourrait perdre tout son héritage – et celui de sa famille – nous a laissé des moments de confusion et d’adrénaline, au final il semble qu’il n’ait pas surpris les membres de l’Académie, donc la bande indépendante n’apparaissait pas non plus dans le meilleur scénario original.

Le phare

Nominations qu’il méritait: Meilleur film, Meilleur acteur, Meilleur acteur dans un second rôle, Meilleur scénario original.

Le phare, sans aucun doute, est devenu l’une des surprises du genre horreur de 2019. Et c’est qu’avec un parcours assez extraordinaire comme l’était The Witch, le réalisateur Robert Eggers est revenu pour présenter au grand écran l’histoire de deux fareros – interprété par Willem Dafoe et Robert Pattinson– qu’ils vont travailler sur une île isolée et complètement isolée, dont la solitude pourrait les amener à perdre leur raison.

Soutenu par l’histoire et l’environnement dans lequel il se développe, Ce film d’Eggers mélange des éléments de terreur psychologique avec d’autres de nature surnaturelle, en plus d’une photographie en noir et blanc ce qui encourage le spectateur à entrer dans cet environnement dramatique et effrayant où il atteint un point où il est difficile de différencier le réel du fictif.

Peut-être avec tous ces éléments – en plus des performances de Pattinson et Dafoe – il était très probable que nous nous attendions à voir The Lighthouse parmi les 24 nominations aux Oscars, mais cela ne s’est pas passé ainsi et le deuxième long métrage de Robert Eggers a été laissé sans mention par l’Académie.

Nous

Nominations qu’il méritait: Meilleur film, Meilleure actrice, Meilleur scénario original

Protagonisée par Lupita Nyong’o et Winston Duke, Us était un autre long métrage que nous nous attendions à voir parmi les nominés aux Oscars. Et ce thriller psychologique – qui est une critique du système, similaire à celui que nous avons vu dans Get Out – avait beaucoup accroché à l’histoire de la famille Wilson, qui part en vacances avec une menace connue et inattendue.

Bien que cette fois le réalisateur Jordan Peele Il nous a montré la lutte entre deux classes sociales matérialisée par deux familles, au final L’un des messages sur la cassette est la façon dont le monde est divisé entre les personnes privilégiées et celles qui ne le sont pas., et la manière dont les premiers constatent l’existence des seconds, c’est-à-dire lorsqu’ils sont menacés par eux. Cela en plus de la lutte interne que beaucoup ont avec eux-mêmes.

Alors que Us regorge de métaphores quelque peu complexes pour le spectateur, l’un de ses charmes réside dans l’histoire elle-même et la performance de Lupita Nyong’o en tant qu’Adélaïde –La mère de la famille Wilson–, un combo qui n’a malheureusement pas réussi à convaincre les électeurs de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, de sorte qu’ils n’ont reçu aucune nomination.

Portrait d’une dame en feu

Nominations qu’il méritait: Meilleur film étranger

Situé à la fin du XVIIIe siècle, Portrait of a Lady on Fire est devenu l’un des films les plus marquants de 2019. L’histoire d’amour entre deux femmes, une peintre du nom de Marianne – interprétée par Noémie Merlant – chargée de réaliser le portrait d’Héloïse (Adèle Haenel), une aristocrate qui va bientôt se marier, notée par montrez-nous une romance qui va au-delà de la sexualité et des règles imposées par la société.

Sans aucun doute, le réalisateur français Céline Sciamma Il a fait un excellent travail pour récupérer la figure de la femme au XVIIIe siècle, qui n’est presque jamais vue dans les longs métrages ou qui apparaît derrière les protagonistes de l’intrigue (qui sont presque toujours des hommes). Sans oublier que utilisez l’amour comme élément érotique, car au-delà des corps des protagonistes, l’attrait de Portrait of a Lady on Fire est le désir que les protagonistes ont les uns des autres.

Alors que le film de Sciamma a remporté la catégorie du meilleur scénario, au dernier Festival de Cannes, la réalité est que aux Oscars, il est passé inaperçu, ce qui bien sûr a laissé plusieurs amoureux et adeptes du travail du réalisateur français hors de la boucle.

L’adieu

Nominations qu’elle méritait: Meilleur film étranger, Meilleure actrice, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario

The Farewell, au sens large, pourrait être un film avec une histoire de famille émotionnelle et même triste. Et c’est qu’après que les membres d’une famille chinoise ont découvert que la matriarche est malade et a quelques mois à vivre, décident de concevoir un plan pour être avec elle le plus longtemps possible, rassemblant les membres de la famille – certains vivant dans d’autres parties du monde – et réalisent ainsi la tâche de passer du temps de qualité avec grand-mère.

L’intrigue de la bande tourne autour de la relation Billi (Awkwafina) – qui vit aux États-Unis – a avec sa grand-mère Nai Nai (Shuzhen Zhao), un qui a tout le temps pour la famille avec la peur que Billi raconte à la grand-mère son état de santé, et un dilemme qui est interprété par un choc culturel entre l’est et l’ouest, alors que les premiers sont prêts à cacher la maladie au point d’inventer un mariage, le second essaie d’être transparent malgré ce que cela implique.

Bien que le réalisateur de la bande, Lulu Wang, s’est inspiré d’une expérience personnelle pour interpréter The Farewell et a même eu la sage décision d’avoir La performance d’AwkwafinaMalheureusement, l’Académie n’a pas donné de nominations au film cette année dans aucune des catégories dans lesquelles il devait évidemment apparaître.

Rocketman

Nominations qu’il méritait: Meilleur film, Meilleur acteur, Meilleur design de production, Meilleurs costumes, Meilleur maquillage et coiffure, Meilleur mixage sonore

Soyons très honnêtes: s’il y avait un film qui méritait plus de nominations aux Oscars 2020, c’était Rocketman, la bande musicale nous a raconté de façon grossière la montée en puissance – et la légère baisse – du grand Elton john, et que pour le porter sur grand écran ils ont utilisé toutes les ressources dont ils disposaient, nous donnant l’une des bandes biographiques les plus complètes que nous ayons vues.

En plus de l’équipe Directeur de Dexter Fletcher Non seulement il a essayé de recréer les tenues extravagantes du chanteur de «Your Song» ou les anciennes scènes, le film le plus brillant de tous est l’énorme performance de Taron Egerton, en plus d’incarner le musicien anglais, a chanté toutes les chansons de la bande, un point supplémentaire pour le rôle qu’il a développé. Cependant, au final, il semblait que rien de tout cela n’en valait la peine pour le critique.

Nous le disons parce que Malheureusement, l’Académie n’a considéré Rocketman que dans une catégorie, la meilleure chanson originale, donc au final il semble que le film devra se contenter du Golden Globe qu’Egerton a remporté et de cette nomination aux Oscars 2020.

Dolemite est mon nom

Nominations qu’il méritait: Meilleur film, Meilleur acteur

Bien que très peu de gens aient foi en Dolemite, c’est mon nom, la réalité est qu’il a largement dépassé les attentes du public. Pas seulement pour compter une histoire originale, basée sur la dure vie du comédien et musicien, Rudy Ray Moore –Meilleur connu pour jouer Dolemite, un protagoniste proxénète du film du même nom–, mais aussi pour avoir ramené Eddie Murphy au grand écran, qui joue dans ce film dans le rôle principal.

À la surprise de beaucoup, Murphy nous a donné l’une de ses meilleures performances depuis des décennies, surtout après avoir fait des bandes dessinées comme Norbit. Ici Eddie comprend parfaitement les situations de son personnage et rend hommage à l’une des personnes qui l’ont influencé lorsqu’il a décidé de consacrer sa vie à la comédie et au théâtre, un chemin qui n’a certainement pas été facile et une situation qui a su parfaitement incarner.

C’est un film qui nous fait mal n’a pas été nominé, car est la preuve la plus claire que l’Académie a toujours un procès avec Netflix, car malgré le réalisateur Craig Brewer Il nous a donné une vraie histoire de qualité, au final il ne suffisait pas à Murphy et compagnie d’apparaître sur la liste des concurrents de l’Oscar 2020.

Hustlers

Nominations qu’il méritait: Meilleure actrice dans un second rôle (Jennifer Lopez)

Ce fut probablement l’une des non-nominations les plus commentées de l’Oscar 2020, car après avoir longtemps consacré sa vie à la musique, Jennifer Lopez Il a rappelé que sa carrière avait commencé dans le théâtre, donc en 2019 il a décidé de retourner travailler devant les caméras de Hustlers, un film assez intéressant basé sur un article publié par le New York Magazine sur un groupe de strip-teaseuses dans «la ville qui ne dort jamais» qui commencent à voler de l’argent aux trafiquants de drogue et aux cadres supérieurs qui visitent leur club.

Bien que beaucoup ne le croient pas, Jennifer Lopez s’est entièrement consacrée à son rôle dans cette bande, tellement qu’il a même réussi à être nominé pour le Golden Globe de la meilleure actrice de soutien, mais malgré son travail et ses efforts, il n’est même pas apparu dans la même catégorie aux Oscars.

En fait On dit que la chanteuse a tout fait pour que l’Académie des arts et des sciences du cinéma la considère, même pour être appelée une crise de colère. Cependant, cela n’a pas suffi pour se faufiler dans les nominations. Sans oublier, au moins on peut dire que sûrement le spectacle J-Lo dans le Super Bowl, compensera cette boisson amère laissée par l’Académie.

Petites femmes

Nominations qu’il méritait: Meilleur réalisateur

L’adaptation de Greta Gerwig au roman de Louisa May Alcott publié en 1868, elle a surpris la sienne et des étrangers en 2019. Non seulement parce que le réalisateur avait réussi à surmonter le film de 1994 de Gillian Armstrong –Qui était considérée comme la meilleure adaptation de Little Women jusque-là–, mais parce que Gerwig a constitué un casting composé de Emma Watson, Saoirse Ronan, Meryl Streep, Laura Dern, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Eliza Scanlen et plus encore.

Cependant, et bien que le film ait obtenu des nominations dans plusieurs catégories telles que Meilleur film, Meilleure actrice dans un second rôle, Meilleur scénario adapté, etc., à la fin, quelque chose qui a fait du bruit et a suscité la controverse de l’inclusion des femmes dans l’industrie cinématographique, c’est que l’Académie n’a pas nommé Greta Gerwig pour le meilleur réalisateur, une catégorie qui a été nominée en 2018 et qui n’a pas gagné malgré le fait qu’ils misent tous sur le réalisateur américain.

D’accord Gerwig a marqué l’histoire cette année-là en devenant la cinquième femme à être nominée dans la catégorie gestionEn fin de compte, beaucoup ne pouvaient pas être dérangés par le fait que l’Académie ne lui avait pas accordé la statuette dans cette catégorie. Maintenant cette contrariété se répète dans une nomination aux Oscars pour le 2e prix, ce qui n’aurait pas été fait si nous avions pris Greta à la gloire.

Ford c. Ferrari

Nominations qu’il méritait: Meilleur acteur (Christian Bale)

Bande James Mangold il en a attrapé beaucoup en racontant l’histoire d’Henry Ford II, qui dans le cadre des célèbres 24 Heures du Mans en 1966, commence une mission presque impossible à battre Ferrari, la meilleure marque de voitures de course au monde.

Pour accomplir sa mission, Ford embauche Carroll Shelby (Matt Damon), un designer automobile qui doit défier toutes les prévisions pour créer une voiture digne de la concurrence pour Ferrari. Shelby, à son tour, s’associe à Ken Miles (Christian Bale), l’un des meilleurs coureurs de l’histoire qui se mettra au travail pour battre la célèbre marque italienne.

Bien que Ford c. Ferrari a réussi à se faufiler dans les nominations aux Oscars 2020 dans la catégorie du meilleur film, beaucoup considéraient que Christian Bale méritait d’être parmi les noms qui composent le meilleur acter, bien en plus du fait que pour ce film l’acteur il a dû perdre les 50 kilos qu’il avait gagnés pour son rôle dans le biopic d’Adam McKay sur Dick Cheney, Bale nous a également impressionnés par la façon dont il a donné vie à Ken Miles.

Selon vous, quels autres films méritaient plus de catégories ou au moins apparaissaient dans un?