10 grands films d’horreur de science-fiction que vous n’avez peut-être pas vus

Les dernières versions de Monstres (Révision et La plateforme (critique) sur Netflix sert de rappel solide que peu de genres se marient aussi bien que la science-fiction et l’horreur. Certes, il n’y a pas de genre que l’horreur ne complète pas bien, mais il y a quelque chose dans la large gamme de science-fiction qui permet un maximum de créativité et de frissons.

L’isolement extrême de l’espace lointain, des créatures d’autres mondes ou dimensions, l’orgueil de l’homme provoquant des conséquences désastreuses, des cauchemars dystopiques, des expériences scientifiques qui mènent à l’horreur corporelle, et bien plus encore apportent des entrées mémorables d’horreur de science-fiction.

Si vous connaissez déjà bien les classiques et que vous êtes au courant des dernières nouveautés de Netflix, voici dix grands films d’horreur de science-fiction que vous auriez pu manquer…

États modifiés

Le classique de science-fiction de 1980 de Ken Russell n’est en aucun cas sous-estimé, et c’est facilement le plus connu de la liste. Pourtant, ce n’est plus un titre qui semble revenir dans les discussions et qui semble être un peu tombé dans l’obscurité. Dans ses débuts de long métrage, William Hurt joue Eddie Jessup, un scientifique de Harvard qui mène des expériences sur lui-même avec une drogue hallucinatoire et une chambre de privation sensorielle. Ses tentatives pour déclencher des états de conscience altérés pourraient le faire régresser au niveau génétique. Étrange, trippant et dramatique, c’est parmi les meilleurs de Russell.

L’expéditeur

Le premier long métrage de réalisation de Roger Christian, lauréat d’un Oscar pour la décoration de décors de Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir. L’intrigue suit un jeune homme souffrant d’amnésie après une tentative de suicide. Après avoir été envoyé dans un hôpital psychiatrique, son médecin assigné commence à souffrir de visions bizarres et de cauchemars. Elle se rend compte que cela pourrait être lié au patient, mais l’aider s’avère dangereux. L’expéditeur vire dans un territoire à combustion lente, mais c’est une vedette unique avec une atmosphère effrayante.

Tournage de dinde

L’ozploitation violente se déroule dans un avenir presque dystopique où les déviants sociaux sont envoyés dans des camps de concentration pour une rééducation. Le maître de camp impitoyable Charles Thatcher choisit cinq prisonniers chaque année pour être relâchés dans le désert pendant douze heures comme proie pour une chasse équipée. “Le jeu le plus dangereux” obtient une touche de science-fiction d’exploitation, avec Olivia Hussey (Black Christmas) et Steve Railsback (Helter Skelter). Du réalisateur Brian Trenchard-Smith (Dead End Drive-In, Night of the Demons 2, Leprechaun 3).

Perspective

Moins d’horreur pure et simple et plus thriller de science-fiction occidental, Prospect offre une construction mondiale fantastique. De plus, cela montre que vous n’avez pas besoin d’un budget énorme pour offrir une excellente science-fiction, favorisant le travail des personnages plutôt que les spectacles axés sur les effets spéciaux. Quant à l’intrigue, une adolescente et son père atterrissent sur une lune extraterrestre éloignée avec un contrat de travail pour récolter des pierres précieuses rares. Entre les prospecteurs rivaux, les habitants impitoyables de la lune, la cupidité de son père et les spores vénéneuses de l’atmosphère, la survie devient un concept intimidant pour l’adolescente. Prospect met en vedette Pedro Pascal, Sophie Thatcher et Jay Duplass.

J’ai épousé un monstre de l’espace

Un joyau des années 50 moins connu dans la veine de Invasion of the Body Snatchers. Ce qui signifie que ce n’est pas aussi timide que le titre le suggère. Un an après son nouveau mariage, Marge commence à soupçonner que quelque chose ne va vraiment pas avec son mari, Bill. Il est devenu émotionnellement distant et froid, et leur chien le déteste. Bien sûr, c’est parce que Bill a été remplacé par un sosie extraterrestre. Il n’est pas le seul homme en ville à qui cela soit arrivé non plus. Bien que principalement dérivé du tarif de snatcher corporel typique, celui-ci est bien fait et offre des moments effrayants.

The Hidden

Des citoyens respectueux de la loi et sans casier judiciaire se tournent vers des crimes violents à Los Angeles, bloquant la police. Le détective Thomas Beck (Michael Nouri) s’associe à l’agent du FBI Lloyd Gallagher (Kyle MacLachlan) pour aller au fond des phénomènes violents. Le vrai coupable est un fugitif extraterrestre sautillant, recherché sur plusieurs planètes. Mi-créature, mi-hybride action-horreur, The Hidden est un pur divertissement. MacLachlan a absolument réussi sa performance en tant qu’agent du FBI excentrique avec un cœur d’or, quelques années avant son virage emblématique à Twin Peaks.

Rapport Europa

Un métrage trouvé qui raconte l’histoire fictive de la mission d’un équipage spatial sur la quatrième plus grande lune de Jupiter. Simpliste et mesuré en rythme, le rapport Europa privilégie les tensions claustrophobes. Le minimalisme à son meilleur, avec un récit sombre qui sied à des histoires de l’espace profond où tout peut et va mal. Pensez que le projet Blair Witch rencontre The Abyss, ce qui signifie que ce sera fascinant pour certains et une répétition pour d’autres, principalement en fonction de votre état d’esprit envers les films trouvés. Pour ceux qui recherchent quelque chose de tout à fait unique et sous-estimé, cela offre.

Screamers

Une guerre de longue durée entre une société minière et un groupe adverse appelé l’Alliance a réduit leur planète en un désert ravagé et épuisé les deux armées. Une impasse ouvre les portes des négociations de paix, mais les machines artificiellement intelligentes qui ont été construites en tant qu’assassins auto-reproducteurs sont devenues sensibles. Connues sous le nom de «Screamers», les machines ont évolué et complotent pour détruire les deux côtés. Sur la base de la “deuxième variété” de Phillip K. Dick, Peter Weller incarne le commandant Joseph A. Hendricksson, un officier de l’Alliance qui part à travers un terrain dangereux pour obtenir une trêve. Empruntant une page de The Thing, la paranoïa devient le nom du jeu lorsque le noyau découvre que Screamers peut ressembler à n’importe quoi ou n’importe qui.

Sauvez la planète verte!

Byeong-gu pense que la Terre est au bord d’une invasion extraterrestre et qu’il est le seul à pouvoir la sauver. Avec l’aide de sa fidèle petite amie, il kidnappe et torture brutalement des dirigeants d’entreprise et des politiciens qu’il croit être des étrangers déguisés. Un mashup de genre complet, de la science-fiction à la comédie en passant par l’horreur avec une violence extrême, Save the Green Planet! a aussi beaucoup de cœur et de rebondissements inattendus.

La furie

Le suivi immédiat de Brian De Palma à Carrie a tendance à être négligé par comparaison, et cela n’aide probablement pas que les deux tournent autour de la télékinésie. Basé sur le roman du même nom de 1976, The Fury suit un ancien agent de la CIA (Kirk Douglas) dans sa quête pour sauver son fils kidnappé des terroristes qui souhaitent utiliser ses pouvoirs télékinésiques pour le mal. Amy Irving joue un jeune médium avec un lien télépathique avec le fils, et John Cassavetes est le grand méchant du film. Le thriller du complot rencontre l’horreur psychologique de la science-fiction, et tout se termine par une finale mémorable.