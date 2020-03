10 mars Blu-ray, numérique et DVD

Bienvenue dans la rubrique Blu-ray, Digital HD et DVD du 10 mars de ComingSoon.net! Nous avons souligné les sorties de cette semaine dans des articles détaillés des différents titres ci-dessous! Cliquez sur chaque titre en surbrillance pour acheter via Amazon!

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

Gemmes non coupées

Un joaillier charismatique (Adam Sandler) fait un pari à fort enjeu qui pourrait conduire à la manne d’une vie. Dans un acte précaire de haut vol, il doit équilibrer les affaires, la famille et les adversaires de toutes parts dans la poursuite de la victoire finale.Les anges de Charlie

La prochaine génération d’anges intrépides prend son envol! Avec Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska et Elizabeth Banks.Bombe

La véritable histoire provocante de trois femmes intelligentes, ambitieuses et fortes qui ont ancré l’un des meilleurs réseaux d’information américains et ont tout risqué pour résister à l’homme qui les a créées.La sorcière: Subversion

Une jeune fille, Ja-yoon vit avec ses parents adoptifs après qu’ils l’ont trouvée seule dans les bois et près de la mort. Lorsque des personnes étranges commencent à apparaître dans sa vie, elle tombe dans la tourmente alors que sa vie apparemment ordinaire se retourne en un clin d’œil. Avec une performance primée de Da-mi Kim et avec Woo-shik Choi de Parasite.La Sonate

Un musicien doué (Freya Tingley) hérite d’un manoir après la mort de son père perdu depuis longtemps (Rutger Hauer) dans des circonstances mystérieuses. Elle découvre son dernier chef-d’œuvre musical criblé de symboles cryptiques qui dévoile un secret maléfique.Playmobil: le film (DVD)

Une jeune femme voyage dans le monde animé de Playmobil pour retrouver son frère cadet disparu, Charlie. Pour le ramener à la maison, elle doit se lancer dans une aventure palpitante.Little Joe (DVD)

Alice (Emily Beecham) a conçu une fleur spéciale qui rend son propriétaire heureux. Contre la politique de l’entreprise, Alice ramène une maison à son fils. Au fur et à mesure que leur plante grandit, Alice soupçonne également sa nouvelle création de ne pas être aussi inoffensive qu’ils le pensaient.Temblores (DVD)

La sortie d’un père évangélique brise sa famille, sa communauté et découvre une société profondément répressive.

Rééditions

Un endroit tranquille (Steelbook 4K)

Dans ce thriller au suspense terrifiant, une famille doit naviguer en silence pour éviter les mystérieuses créatures qui chassent par le son. Salué par la critique et le public du monde entier, découvrez le film incontournable de l’année.

Dix commandements (1923 et 1956)

La vie de Moïse (Charlton Heston), une fois favorisée dans la maison du Pharaon (Yul Brynner), qui a tourné le dos à une vie privilégiée pour conduire son peuple à la liberté.

Beau Brummell

Une amitié improbable entre le capitaine Beau Brumell et le prince de Galles entraîne le dandy Brummell dans des cercles élevés, une intrigue royale et dans les bras de la charmante Lady Patricia.

Whisky Galore! & The Maggie: Deux films d’Alexander Mackendrick

Récemment restaurées à partir des éléments originaux du film, les comédies classiques d’Ealing Studio Whisky Galore! et The Maggie, réalisé par le réalisateur britannique nominé aux Oscars Alexander Mackendrick, sortent pour la première fois sur Blu Ray dans un magnifique coffret de 2 disques regorgeant de bonus.

Nouveau sur Digital HD

Ride Like a Girl (en salles et en VOD le 13 mars) (clip exclusif)

Le film australien raconte l’histoire vraie de Michelle Payne qui est devenue la première femme jockey à cheval de l’histoire à remporter la Melbourne Cup en 2015.

Une jeune femme est engagée dans un hôpital psychiatrique affirmant que son nouveau-né a été enlevé par une société secrète appelée le Dark Red – un ancien culte souterrain qui récolte et contrôle un groupe sanguin incroyablement rare qui donne à quelqu’un le pouvoir d’entendre et de guider une autre personne. pensées.

The Postcard Killings (en VOD le 13 mars)

Lorsque la fille du détective Kanon est assassinée dans le cadre d’une série de meurtres odieux à travers l’Europe, il fait la course contre la montre pour arrêter les tueries.

TV sur Blu-ray et DVD

L’Affaire: la série complète (DVD)

Noah et Alison entament une affaire aux conséquences profondes. Regardez les cinq saisons dans ce nouveau coffret!

Ancient Aliens: Saison 12, Volume 2 (DVD)

De l’âge des dinosaures à l’Égypte ancienne, des premiers dessins rupestres aux observations de masse continues aux États-Unis, chaque épisode de cette série à succès donne une profondeur historique aux questions, spéculations, controverses provocatrices, récits de première main et théories fondées entourant cette débat séculaire. Des êtres intelligents de l’espace ont-ils visité la Terre il y a des milliers d’années?