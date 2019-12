10 meilleures citations des films Magic Mike

Le monde de Magic Mike est partiellement inspiré par les propres expériences de l'acteur Channing Tatum en tant que strip-teaseur masculin en Floride. Avant qu'il ne soit un acteur célèbre, Tatum gagnait de l'argent en dansant pour les femmes dans diverses articulations de la partie ouest de l'État de Sunshine. Le film original, réalisé en 2012 par le réalisateur Steven Soderbergh, offre un regard honnête sur la vie des danseurs exotiques masculins, et il présente une distribution d'ensemble comprenant Matthew McConaughey et Matt Bomer.

Bien que destiné à fournir un examen sérieux de la vie des danseurs professionnels masculins, Magic Mike a également développé une réputation de film où un groupe de mecs chauds dansent de manière suggestive. Grâce à cet héritage, un suivi 2015 appelé Magic Mike XXL a été libéré. Réalisé par Gregory Jacobs, il comprend beaucoup plus de séquences de danse superficielles et beaucoup moins de développement de personnages.

Qu'ils soient interprétés de façon sarcastique ou littérale, le Magic Mike les films ont produit de nombreux films célèbres, et en dessous sont dix des meilleurs.

dix "Oh, tu ne veux pas savoir ce que je dois faire pendant la vingtaine." – Mike





Mike partage cette vérité de l'industrie avec Brooke, la sœur du jeune danseur qu'il prend sous son aile. Même s'il a une petite amie à plusieurs reprises, Mike développe des sentiments pour Brooke, et les deux continuent de flirter.

Les films donnent un aperçu des épreuves et des tribulations des danseurs masculins. Alors que Mike semble avoir la tête sur ses épaules, son protégé, Adam, est enveloppé dans les aspects négatifs du mode de vie. Adam consomme régulièrement des drogues et entretient des relations sexuelles avec ses clients.

9 "Je parle hors du corps, bébé. Astro-projection!" – Richie





Dans Magic Mike XXL, La bande de strip-teaseuses vieillissantes de Mike décide de sortir avec style en assistant à une convention de strip-tease à Myrtle Beach. Bien que Mike soit hors du jeu depuis trois ans, il accepte de suivre.

Big Dick Richie, joué par Joe Manganiello de Vrai sang la gloire, aime mettre des costumes de pompier sur scène et agacer les femmes avec son énergie explosive. Cette ligne classique sort de la bouche de Richie alors qu'il convainc Mike de les rejoindre à Myrtle Beach. "Mais je le sais", explique Richie à son ami. "Tu ferais mieux d'être prêt à suivre mon cul dans le terrier du lapin, frère."

8 "Je pense que je vois A Lotta Lawbreakers Up In The House Tonight." – Dallas





Matthew McConaughey joue à Dallas, le propriétaire du club de nuit de Tampa, Mike gagne son argent à Xquisite. Dallas n'a pas l'intention de quitter l'industrie, et il espère construire un empire de club de strip de Floride.

Dallas est dépeint comme un patron avide sans fidélité à ses danseurs. Il ne se soucie que de gagner de l'argent, et il fera tout ce qu'il faut pour rester au top. Comme l'intérêt de Mike pour danser les dérogations, Dallas décide finalement de remplacer Mike par Adam, beaucoup plus jeune et encore moins stable.

sept "Ecoutez, ce n'est pas le temps, c'est le temps du spectacle." – Rome





Rome, propriétaire d'un club de strip-tease qui vit à Savannah, en Géorgie, et a une histoire avec Mike, est recruté par le gang pour les aider à organiser leur spectacle pour Myrtle Beach à Magic Mike XXL. Jouée par Jada Pinkett-Smith, Rome est une femme rare dans un domaine dominé par les hommes.

Cependant, par-dessus tout, Rome est une entrepreneuse commerciale, et lorsque les danseurs essaient d'avoir un moment sentimental avant leur grande performance, elle brouille cette ligne pour les informer qu'ils doivent enregistrer les émotions pour plus tard.

6 "Entrepreneur / Stripper? Stripper / Entrepreneur?" – Brooke





Cette question posée à Mike par Brooke met en évidence le fait que pour beaucoup de gens qui s'impliquent dans la danse exotique, l'intention est de gagner assez d'argent pour poursuivre leurs vrais objectifs. Dans le cas de Mike, il veut ouvrir une entreprise de meubles.

Ce qui arrive à certaines de ces personnes, cependant, c'est qu'elles sont consommées par le mode de vie et ne conçoivent jamais une stratégie de sortie solide. Mike, cependant, le fait et il utilise ses ressources et ses capacités de réflexion sur place pour se forger une carrière entrepreneuriale.

5 "Voyez-vous combien de filles je rencontre chaque jour?" – André





Dans Magic Mike XXL, Donald Glover (alias Childish Gambino) joue Andre, un rappeur / chanteur qui travaille au club de strip de Rome. Ce qu'il a pris en tant que concert parallèle pour aider à financer sa carrière musicale, s'est transformé en un emploi de rêve pour Andre en termes de rencontres avec les femmes. "Quand j'ai commencé ça, je pensais que, euh, je pensais que je détesterais ça", dit-il. "Mais maintenant, si comme le PE a explosé demain, je ferais probablement encore ça de côté."

Andre continue en expliquant pourquoi il pense que son travail est si important. "Tout ce que nous avons à faire est de leur demander ce qu'ils veulent et quand ils vous le disent, c'est une belle chose, mec. Nous sommes comme des guérisseurs ou quelque chose."

4 "Vous êtes le mari qu'ils n'ont jamais eu!" – Dallas





Les sentiments d'André reflètent le cri de ralliement de Dallas Magic Mike. Il partage ces paroles de sagesse avec Adam, également connu sous le nom de "The Kid". "Vous êtes ce type de bateau à vapeur qui n'est jamais venu!" il partage également.

Les films font un bon travail en se concentrant sur les fantasmes que ces danseurs masculins font chair pour leurs mécènes. Le fantasme, cependant, est compromis par la toxicomanie et les frontières floues. Des propriétaires comme Dallas n'aident pas non plus.

3 "On va voir s'il a encore de la magie dans ce Mike." – Rome





C'est ce que Rome, qui anime le spectacle de danse du groupe à Myrtle Beach, dit de Mike. Cela fait trois ans qu'il n'a pas joué pour la dernière fois, et elle séduit le public avec ce jeu de mots.

"J'ai une petite gâterie pour vous tous ce soir. C'est l'homme que je connaissais sous le nom de chocolat blanc", dit-elle avant de monter sur scène. Le film présente ensuite la performance de scène finale farfelue et érotique de Mike et de son équipe, un dernier adieu à leurs années et leurs années de travail en tant que danseurs. Leurs routines se révèlent être les favoris de la foule.

2 "C'est comme Oprah dit, mec. Quand quelqu'un te montre, crois-le." – Ken





Dans les deux films, Ken et Mike poursuivent une rivalité, mais ils finissent par se réconcilier après que Ken admet qu'il était jaloux de la popularité de Mike en tant que danseur. Sur la plage, près d'un feu, Ken le sage partage ces paroles de sagesse avec Mike.

Ce genre de philosophie de la culture pop donne au Magic Mike films une couche cachée d'hilarité et de satire que seuls les téléspectateurs les plus attentifs saisiront. Et, pour défendre ceux qui n'ont pas l'humour subtil, il est très difficile de regarder au-delà de tous ces plans explosifs de six packs.

1 "Demain, nous commençons le pèlerinage à Myrtle Beach pour la convention!" – Richie





Myrtle Beach est l'épicentre de la culture touristique trash et l'endroit parfait pour une convention de strip-teaseuse. Situé sur la côte nord de la Caroline du Sud, c'est une ville balnéaire connue pour son infinité d'hôtels, de chaînes de magasins et d'offres de vacances bon marché.

Que la saga Magic Mike se termine dans cette ville du Sud est à propos. Comme le dit Big Dick Richie, "Personne, personne ne salit le mojo lors du dernier trajet!"

