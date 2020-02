10 meilleures émissions comme «Stranger Things» sur Netflix

Le porte-drapeau de Netflix, Stranger Things est allé au-delà d’une série de science-fiction astucieuse et nostalgique et est devenu l’une des séries les plus populaires de la dernière décennie. Alors que nous attendons patiemment la quatrième saison de Stranger Things, il y a encore beaucoup de spectacles pour vous mettre en appétit pour le moment. Nous avons dressé une liste des meilleurs spectacles comme Stranger Things pour que vous puissiez en profiter à votre guise.

Remarque: cette liste provient de la bibliothèque américaine. Certains des titres ci-dessous peuvent ne pas être disponibles dans votre région.

N = Netflix

Locke & Key N

Saisons: 1 | Épisodes: dix

Jeter: Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Petrice Jones

Basé sur la bande dessinée du même nom, Locke & Key est la troisième série d’IDW Entertainment. Bien que la série elle-même ait un mélange de tons, vous pourriez facilement affirmer qu’elle a quelque chose à faire pour tout le monde, de ses éléments fantastiques colorés aux nuances sombres de l’histoire globale, sans parler des adolescents dotés de super pouvoirs. Nous nous attendons à voir encore plus de Locke & Key dans un avenir proche.

Les trois frères et sœurs de Locke, Bode, Tyler et Kinsey, déménagent dans leur maison ancestrale après le sinistre meurtre de leur père, Rendell Locke. Découvrant trois puissantes clés magiques, les enfants Locke doivent utiliser le pouvoir des clés dans un combat contre une créature maléfique qui veut les clés pour ses propres plans diaboliques.

Octobre Faction N

Saisons: 1 | Épisodes: dix

Jeter: Tamara Taylor, J.C.MacKenzie, Aurora Burghart, Gabriel Darku, Maxim Roy

Une autre série d’IDW Entertainment, October Faction a certains des mêmes éléments sombres que Stranger Things, mais a certainement beaucoup plus de monstres que ceux d’Upside Down. La série a été reconnue comme étant plutôt «réveillée», donc si vous êtes dans cette octobre, la faction sera parfaite pour vous.

Les chasseurs de monstres du globe Fred et Deloris Allen qui, après la mort du père de Fred, retournent dans leur ville natale du nord de l’État de New York avec leurs adolescents Geoff et Viv. Alors que la famille s’ajuste, Fred et Deloris doivent cacher leur identité en tant que membres d’une organisation secrète, et nos héros découvrent rapidement que leur nouveau décor de petite ville n’est pas aussi idyllique qu’il y paraît.

The Umbrella Academy N

Saisons: 1 | Épisodes: dix

Jeter: Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min

L’une des meilleures séries de 2019, The Umbrella Academy était l’endroit idéal pour les fans de Stranger Things dans le compte à rebours de la saison 3. Il y a encore plus de The Umbrella Academy à espérer avec une deuxième saison qui arrivera en 2020.

Lorsque 43 nourrissons sont nés au hasard et de manière inexplicable par des femmes qui n’ont montré aucun signe de grossesse, 7 d’entre eux sont adoptés par Sir Reginald Hargreeves qui crée The Umbrella Academy. En leur fournissant un foyer sûr, Hargreeves a formé les enfants à devenir les sauveurs du monde lorsque leurs pouvoirs extraordinaires se sont manifestés. Après de nombreuses années, et fatigués de la pression croissante de leur père, les sept membres de The Umbrella Academy sont partis. Des années plus tard, lorsque Sir Reginald décède dans des circonstances mystérieuses, la famille éloignée se rassemble pour tenter de comprendre le mystère de qui a tué leur père.

L’OA N

Saisons: 2 | Eépisodes: 16

Jeter: Brit Marling, Emory Cohen, Patrick Gibson, Jason Isaacs, Ian Alexander, Phyllis Smith

L’une des séries les plus polarisantes et les plus stimulantes de ces dernières années, The OA a certainement divisé les opinions des abonnés. À ce jour, les fans inconditionnels qui sont tombés amoureux de The OA essaient de faire ressusciter l’original annulé.

Après avoir disparu sans laisser de trace il y a sept ans, Prairie Johnson, auparavant aveugle, est rentrée chez elle, apparemment avec une vision rétablie. Pensé comme un miracle, la vérité est beaucoup plus spectaculaire, car l’OA, Prairie a la capacité de sauter entre les dimensions.

Raising Dion N

Saisons: 1 | Épisodes: 9

Jeter: Jason Ritter, Alisha Wainwright, Ja’Siah Young, Sammi Haney, Gavin Munn, Michael B. Jordan

Raising Dion a été un succès retentissant auprès des abonnés à l’automne 2019, à tel point que les fans peuvent s’attendre à une deuxième saison dans un proche avenir!

Après la mort de son mari Mark, Nicole Reese doit élever seule son fils Dion. Le travail d’être une mère célibataire ne devient plus difficile pour Nicole que lorsque Dion manifeste plusieurs pouvoirs et capacités de super-héros. Pour protéger son fils et lui apprendre à utiliser ses pouvoirs pour de bon, Nicole fait appel à Pat, la meilleure amie de Mark. La paire essaie de comprendre les origines des capacités de Dion tout en essayant de protéger le jeune garçon de ceux qui exploiteraient ses pouvoirs.

Possédé N

Saisons: | Épisodes:

Jeter:

Les Innocents N

Saisons: 1 | Épisodes: 8

Jeter: Sorcha Groundsell, Percelle Ascott, Guy Pearce, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Laura Birn

Malheureusement, The Innocents a été annulé après une saison, mais si vous recherchez une série de frénésie en une journée, ne cherchez plus. Les Innocents partagent des thèmes et des éléments très similaires à Stranger Things, donc si vous avez apprécié ce dernier, il y a toutes les chances que vous apprécierez le premier aussi.

Star a croisé les amants adolescents June et Harry qui s’enfuient ensemble, mais quand June commence à montrer des capacités surnaturelles, il ne faut pas longtemps avant qu’ils attirent les yeux d’un scientifique déterminé à capturer June et à découvrir la source de ses capacités.

Les magiciens

Saisons: 4 | Épisodes: 52

Jeter: Stella Maeve, Hale Appleman, Arjun Gupta, Summer Bishil, Olivia Taylor Dudley

Comme le montre SyFy, The Magicians est sans doute l’une des meilleures séries qu’ils ont produites au cours des 10 dernières années. La série est l’une des émissions fantastiques les plus regardées sur Netflix avec de nombreux abonnés à l’écoute de la dernière saison quand elle sort.

Après avoir été recruté dans une académie secrète, un groupe d’étudiants découvre que la magie qu’ils lisent quand ils sont enfants est très réelle et plus dangereuse qu’ils ne l’ont jamais imaginé. Mais est-ce que devenir accro au frisson de la magie les dissuadera de perfectionner leurs pouvoirs quand ils en ont le plus besoin?

Le 4400

Saisons: 4 | Épisodes: 44

Jeter: Jacqueline McKenzie, Joel Gretsch, Patrick John Flueger, Conchita Campbell, Chad Faust

Victime des attaques de la WGA (Writers Guild of America) à la fin des années 2000, 4400 a été l’une des émissions les plus agréables du réseau USA. Les fans seront ravis d’apprendre qu’un redémarrage de la série a lieu à The CW, mais malheureusement, cela signifie que nous ne verrons pas certains des acteurs bien-aimés comme Mahershala Ali, lauréate d’un Oscar et l’actrice de Firefly, Summer Glau.

Après l’éclatement d’une comète du ciel, 4400 personnes qui ont mystérieusement disparu au cours des 50 dernières années reviennent mais n’ont pas vieilli un jour. Lorsque l’un des 4400 est reconnu coupable de meurtre, la sécurité intérieure crée un groupe de travail spécial pour les surveiller.

Quelle série comme Stranger Things regarderez-vous sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!