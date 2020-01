10 meilleures émissions comme «You» sur Netflix

Vous êtes devenu l’un des plus grands succès de Netflix à ce jour. La série de thrillers basée sur la nouvelle série du même nom a attiré l’attention de millions de personnes à travers le monde. Pendant que nous attendons la saison 3 de vous, qui devrait sortir en 2021, nous avons pensé que nous vous donnerions d’autres suggestions pour ceux qui veulent quelque chose de similaire à vous sur Netflix.

Que recherchons-nous lorsque nous pensons à une série similaire à vous? Les thrillers sont un bon début, mais ceux qui utilisent la manipulation psychologique sont vraiment ce que vous faites bien.

Dirty John

Saisons disponibles: 1

Dirty John est probablement le titre le plus similaire à You sur Netflix. Au lieu d’être basé sur un livre, c’est une histoire vraie. Il s’agit d’une jeune femme qui tombe amoureuse d’un beau médecin mais qui fait rapidement partie d’un jeu où la manipulation psychologique règne en maître.

Une autre saison de Dirty John est sur le point de se diriger vers Netflix à un moment donné, ce qui devrait probablement légèrement détourner de la saison 1, mais encore une fois, c’est certainement celui à surveiller.

Et qu’est-ce qui se passerait si

Saisons disponibles: 1

Si vous aimez juste le frisson d’un thriller * ahem *, alors What / If est un nouveau spectacle fantastique à traverser. Il met en vedette Renée Zellweger qui à travers les 10 épisodes s’attaque aux énigmes morales et montre comment une décision peut avoir un impact massif.

La série a reçu des critiques élogieuses mais a actuellement un avenir incertain car une deuxième saison n’a pas encore été commandée.

Élite

Saisons disponibles: 2

Si vous cherchez un titre dans une autre langue, vous ne pouvez pas faire mieux que la série espagnole Elite. À propos d’une école privée riche, il voit arriver trois nouveaux étudiants plus pauvres, mais le choc entre les nouveaux étudiants et les anciens entraîne une série de thrillers assez horrible.

Au moment de la publication, Netflix devrait actuellement sortir la saison 3 en mars 2020.

gitan

Saisons disponibles: 1

Au fil des thrillers psychologiques, Netflix a fait quelque chose de vraiment unique avec Gypsy. Il s’agit d’un thérapeute qui commence à s’infiltrer dans la vie de son client. Bien qu’il ne soit pas aussi extrême que vous dans l’arène de la violence graphique, il explore certainement les droits et les torts moraux.

Malheureusement, une seule saison de Gypsy a frappé Netflix et elle n’a pas été renouvelée pour de nouveaux épisodes.

Dexter

Saisons disponibles: 8

Remarque: ce titre peut ne pas être disponible sur Netflix dans le monde mais est actuellement en streaming sur Netflix US.

Cette série Showtime, bien que terminée sur une note plutôt humide, est certainement l’un des meilleurs thrillers criminels que vous pouvez regarder en ce moment sur Netflix. Les huit saisons sont diffusées dans plusieurs régions du monde.

Dexter, contrairement à Joe, joue des deux côtés pour lesquels il travaille pour les forces de police, mais aussi pour des meurtres, bien qu’il ait des motifs légèrement différents.

Vu tous ces titres? Voici quelques autres qui devraient gratter les démangeaisons de You jusqu’à ce que la saison 3 arrive:

La fin du monde F *** ing (2 saisons) Le pécheur (2 saisons) Bates Motel (5 saisons) Coffre-fort (1 saison) Bébé (1 saison)

Avez-vous d’autres recommandations pour ceux qui vous aiment? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.