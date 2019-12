Acteur de théâtre vénéré devenu acteur de cinéma bien-aimé, Alan Rickman était un talent brillant qui s'est créé une carrière phénoménale au cours de ses quarante-deux ans de carrière dans les arts. Que ce soit en tant que méchant apparent dans une franchise ou méchant dans l'un des plus grands films d'action de tous les temps, Rickman était un acteur brillant qui nous manquait beaucoup.

Rickman a fait partie de certains films acclamés par la critique au cours de sa carrière cinématographique de près de trente ans et Rotten Tomatoes est une autorité sur la popularité de ces films. Avec le Tomatomètre, les cinéphiles peuvent avoir une bonne idée de la qualité d'un film et Rickman propose des films de haute qualité selon le consensus du site. Voici donc les 10 meilleurs films d'Alan Rickman selon Rotten Tomatoes.

dix HARRY POTTER ET LE PRINCE DE DEMI-SANG (2009) – 83%

Le sixième opus de l'emblématique Harry Potter la franchise, Le Prince de sang mêlé finit par être nos trois héros l'année dernière à Poudlard et suit Harry alors qu'il découvre plus sur le passé de Voldemort et comment vaincre le Seigneur des Ténèbres avec un danger imminent qui se profile.

Severus Snape d'Alan Rickman est emblématique et son rôle dans ce film est énorme, qu'il joue parfaitement – comme le font la plupart des stars du film. Le film est sombre et visuellement magnifique tout en poursuivant bien l'histoire du monde magique. La séquence complète vers la fin est brillante et le film était l'un des meilleurs de la série, aux yeux de Rotten Tomatoes.

9 HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES SECRETS (2002) – 83%

Le rôle de Snape ici n'est pas aussi grand que celui de Le Prince de Sang-Mêlé, cependant, Chambre des Secrets obtient le feu vert ici en raison de son score d'audience supérieur. Il est toujours du côté enfantin mais se développe dans le ton dès le premier film suivant les héros à la découverte d'une présence maléfique pétrifiant les enfants à Poudlard.

Le film développe le monde à partir du premier film et prolonge bien l'histoire avec des performances stellaires de la toujours grande distribution. Le film est peut-être plus pour les jeunes téléspectateurs, mais il a de superbes visuels et sa fin a une certaine importance à la fin de la série.

8 SWEENEY TODD: LE BARBIER DÉMON DE FLEET STREET (2007) – 85%

S'éloignant brièvement de la franchise magique, Alan Rickman livre un grand tour en tant que méchant juge Turpin dans Sweeney Todd, l'histoire classique d'un barbier qui tue ses clients avant qu'ils ne soient transformés en pâtés à la viande par sa complice Mme Lovett.

Johnny Depp est la star du film, obtenant une nomination aux Oscars pour son tour en tant que personnage titulaire, mais Rickman est toujours génial sous la direction de Tim Burton qui fonctionne si bien. C'est étrange et merveilleux et fonctionne très bien l'élément musical de l'histoire. Bien que ce ne soit pas Depp, ni Rickman, ni le meilleur film de Burton, c'est toujours un bon tournant.

sept HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU (2005) – 88%

De retour aux représentations de Rickman en tant que professeur Severus Snape, Coupe de Feu suit Harry alors qu'il participe au dangereux et prestigieux Tournoi des Trois Sorciers et amène la renaissance de Voldemort à son terme.

Coupe de Feu est à nouveau très bien joué par tout le monde, Snape n'ayant toujours pas ce rôle majeur, mais brillant quand il apparaît. Les effets du film sont excellents et le développement du personnage tout au long est une bonne continuation d'autres films. Coupe de Feu brille finalement comme l'un des meilleurs de Potter grâce aux critiques de Rotten Tomatoes.

6 GALAXY QUEST (1999) – 89%

Galaxy Quest est une comédie satirique intelligente dans laquelle un groupe qui était auparavant des stars de la télévision de science-fiction est confondu avec de vrais héros par des extraterrestres qui apportent leur aide dans une bataille réelle.

C'est un film qui est intelligent dans son humour et qui a de bons effets et un bon design de production. Les performances sont meilleures que les prémisses du film insinueraient peut-être, et elles font rire partout même si l'idée derrière le film est là-bas, elle est toujours intelligemment faite et aimée par beaucoup.

5 HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D'AZKABAN (2004) – 90%

Le meilleur incontesté du premier groupe de films Potter, Prisonnier d'azkaban est un film brillamment réalisé suivant nos héros qui arrivent à maturité en restant au courant d'un tueur nommé Sirius Black en liberté, avec des rebondissements et le développement d'une histoire sous-jacente en cours de route.

Réalisé avec brio par Alfonso Cuarón, Prisonnier d'azkaban a pris la franchise Potter en territoire plus sombre. Il a une belle cinématographie et de superbes performances de toutes les personnes impliquées, de Rickman's Snape aux débuts de Michael Gambon en tant que Dumbledore, ainsi qu'une excellente narration tout au long.

4 DIE HARD (1988) – 93%

Sans doute l'un des plus grands films d'action de tous les temps, Die Hard suit le détective John McClane coincé dans une situation d'otage dans un immeuble de bureaux orchestré par le maléfique Hans Gruber.

La chose la plus surprenante Die Hard C'est le fait que ce soit le premier long métrage d'Alan Rickman en tant que plus grand méchant du cinéma d'action, il vole chaque scène et est remarquable tout au long. L'action et les sensations fortes livrent ce qui est le film le plus emblématique de Bruce Willis. Une expérience extrêmement violente, extrêmement divertissante et extrême pour tous les fans de films d'action.

3 YEUX DANS LE CIEL (2016) – 95%

La dernière apparition cinématographique d'Alan Rickman est arrivée Œil dans le ciel, un drame de guerre qui suit le dilemme moral d'un officier militaire chargé de capturer puis de tuer un groupe de terroristes par la frappe aérienne, mais une jeune fille entre dans la zone de frappe, créant le dilemme.

Le film est tendu et très bien joué par un bon casting. Rickman délivre comme officier militaire aux côtés d'Aaron Paul en tant que pilote et Helen Mirren en tant que colonel en charge de la mission. Avec une prémisse aussi simple, le film en fait un récit puissant, émotionnel et plein de suspense.

2 HARRY POTTER ET LES HALLOWS MORTELS: PARTIE 2 (2011) – 96%

Le dernier épisode de la filmographie Potter à figurer sur cette liste est la finale de la filmographie Potter, le Reliques de la mort: partie 2. Nos héros collectent des Horcruxes et leur mission les ramène à Poudlard, où la bataille finale se déroule et tout se termine.

Rickman donne sa dernière performance en tant que Snape dans ce film et ses derniers moments sont spectaculaires alors que le public reçoit la véritable histoire du personnage emblématique. Le film offre dans tous les sens, des performances de sa distribution incroyable à des visuels exceptionnels, aux enjeux élevés à une fin satisfaisante, et sera probablement mémorisé et regardé pour les générations à venir.

1 SENS ET SENSIBILITÉ (1995) – 98%

L'un des films les plus nominés aux Oscars 1996, Sens et sensibilité, basé sur le roman de Jane Austen du même nom, suit trois sœurs qui se retrouvent dans la pauvreté après la mort de leur père, les responsabilités familiales incombant aux sœurs aînées qui traitent de leurs problèmes.

Bien qu'il ne soit pas dans le plus grand rôle, Rickman donne toujours une bonne performance, bien que ce soit Emma Thompson qui soit la star. C'est une excellente adaptation avec humour, charme, romance et un scénario le mieux adapté Oscar, que Rotten Tomatoes considère comme le meilleur film de Rickman.

