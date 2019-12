10 meilleurs films de fans de Star Wars de tous les temps

Guerres des étoiles est peut-être le film le plus influent jamais réalisé, inaugurant une nouvelle ère dans le monde du cinéma; une ère d'épopées de science-fiction et de gigantesques budgets d'effets spéciaux. Son fandom s'étend sur des générations, attirant des passionnés avec un éventail de talents différents – y compris le cinéma – et avec la meilleure technologie d'Hollywood étant de plus en plus disponible pour le cinéaste amateur, il est plus facile que jamais pour les aficionados de Star Wars de raconter leurs propres histoires avec des personnages et des décors de l'opéra spatial bien-aimé. Une remise de prix a même eu lieu pour ces "fan-films".

Donc, depuis La montée de Skywalker récemment inauguré la fin de la saga Star Wars, nous allons aujourd'hui regarder certains des films les plus créatifs, bien exécutés et visuellement époustouflants réalisés par les fans du phénomène de la franchise de cinéma.

dix TK-436: Une histoire Stormtrooper (2016)





2016's TK-436: une histoire de Stormtrooper a la capacité de changer la perception du spectateur de la saga Star Wars dans son ensemble, en se concentrant sur la vie d'un stormtrooper solitaire. C'est une prémisse de base qui, à mesure que l'histoire progresse, conduit à de grands rebondissements sur les tropes de films de fans traditionnels et à une sensation globale émotionnelle et dramatique.

Le film a remporté plusieurs prix et, bien qu'il ne soit pas aussi connu que d'autres fonctionnalités Star Wars créées par des fans, il s'agit toujours d'un régal cinématographique légendaire bien exécuté que tout fan de Star Wars appréciera.

9 Dark Resurrection (2007)





La production italienne basée sur Star Wars 2007 Dark Resurrection est devenu un succès dormant lors de son lancement sur Internet. L'intrigue du film se déroule plusieurs siècles après les événements du film Le retour des Jedi et présente un conte original sur Hope, un Jedi et Zui Mar-Lee, son maître, qui sont envoyés par le Conseil Jedi pour arrêter Sorran, un sombre Maître Jedi en quête d'une connaissance infinie.

C'est une histoire solide et originale – et malgré quelques problèmes avec son exécution, Dark Resurrection est une heure de divertissement agréable qui est devenue si populaire dans le fandom qu'elle a engendré une préquelle (sortie en 2011) et une suite (sortie juste ce mois-ci).

8 Hardware Wars (1978)





La production élaborée de fans Guerres de matériel est désormais considéré comme le court métrage le plus rentable jamais réalisé, faisant près de 1 million de dollars de réduction sur son budget serré de seulement 8 000 dollars. Bien qu'à sa surface, cela semble être une parodie de Star Wars quelque peu routinière, il a une comédie vraiment intelligente et éclatante de rire, et il a la sensation distincte d'être exclusivement réservé aux membres du fandom de Star Wars.

George Lucas a dit une fois que c'était sa parodie préférée de Star Wars de tous les temps, et bien que nous soutenions que des créations plus avancées l'ont depuis dépassé en termes de qualité, c'est toujours très mémorable et, très probablement, continuera d'être un favori avec les fans de la franchise.

sept Rebel Scum (2016)





Le film de fan Rebel Scum, nommé d'après l'une des citations les plus célèbres de la franchise Star Wars, détaille les aventures d'un rebelle pris au piège sur la planète glacée de Hoth lors des événements de L'empire contre-attaque.

Les cinéastes ont choisi d'utiliser des animations sophistiquées en stop motion et des maquettes pour créer les visuels du film, plutôt que les effets CGI de routine que la plupart des productions de fans à petit budget utilisent. Le résultat est un hommage incroyable à la saga Star Wars mettant en vedette de beaux paysages, de superbes blagues à l'intérieur et une sensation professionnelle et élégante.

6 Star Wars: Destroyer (2017)





Bien qu'il ne soit pas particulièrement spécial ou reconnu par les connaisseurs du divertissement Star Wars, Star Wars: Destroyer est toujours un film de fan bien fait. L'intrigue tourne autour d'un destructeur d'étoiles impérial qui a été complètement décimé par l'Alliance rebelle alors qu'il se dirigeait vers une planète proche, devenant un projectile dangereux.

Les pilotes X-wing de la Rebel Alliance, bien qu'ils viennent de vaincre l'Empire, ne jouissent que d'une brève victoire car ils sont obligés de trouver un moyen de faire tomber l'épave en fuite. Une autre grande production de fans de Star Wars qui réussit à se sentir comme l'original, bien qu'il ne s'agisse pas d'une production à gros budget avec un énorme studio.

5 Troupes (1997)





L'un des premiers films de fans à devenir un hit universel, Troupes est une parodie de l'émission de télévision COPS, qui suit Imperial Startroopers alors qu'ils combattent le crime sur la planète désertique de Tatooine.

Il possède un talent vocal de haute qualité et certaines des meilleures blagues de Star Wars dans une production de fans, et son créateur, Kevin Rubio, a affirmé que George Lucas reconnaissait le film comme canon. Le succès du film a conduit Rubio à être enrôlé par Lucasfilm pour écrire une parodie comique de Star Wars avec ses personnages originaux Tag et Bink, qui sont rapidement devenus les favoris des fans.

4 The Dark Redemption (1999)





L'ambitieux film de fans de 1999 The Dark Redemption présente l'un des personnages les plus cool de l'univers élargi de Star Wars – Mara Jade, qui dans le film (qui a lieu deux jours avant les événements de Un nouvel espoir) est dépeint comme un rebelle essayant de livrer les plans de l'étoile de la mort à d'autres rebelles tout en étant détenu par l'Empire sur la planète Kessel.

Le film dure environ une demi-heure et propose de superbes décors, des effets spéciaux exceptionnels et des acteurs convaincants – toutes des marques de production indépendante de haute qualité qui peuvent divertir tout le monde – fan de Star Wars ou non – avec sa valeur de qualité professionnelle.

3 Star Wars: TIE Fighter (2015)





Le court métrage d'animation Tie Fighter était un projet de passion énorme pour son créateur, fan de Star Wars Paul Johnson, et il lui a fallu près de quatre ans pour le réaliser. Le film inspiré de l'anime suit les pilotes des Starfighters titulaires – qui s'avèrent le facteur décisif dans une lutte entre l'Empire et l'Alliance rebelle. Il offre une ambiance nostalgique des années 80 avec une bande-son rock et des visuels impressionnants dessinés à la main.

Cela a l'air génial et vous pouvez certainement dire que beaucoup d'efforts ont été consacrés à cela, en plus, cela ne dure que sept minutes – donc cela vaut vraiment la peine de regarder.

2 Star Wars: Révélations (2005)





Ce fan-film cherche à expliquer l'absence de l'Ordre Jedi dans la trilogie originale en créant une nouvelle histoire se déroulant entre La vengeance des Sith et Un nouvel espoir, saupoudrant de visuels délicieux et d'une intrigue compliquée au cours de son exécution massive de quarante-sept minutes, qui met en évidence son soin et son dévouement.

Bien que le film puisse être apprécié par tout le monde, il est prudent d'apaiser les fans en incluant des moments de clignotement et de manque qui rendent hommage aux éléments clés de la saga Star Wars, et avec sa grande valeur de production, Star Wars: Révélations est un classique du fan-film qui possède tous les atouts d'un film canon Star Wars.

1 Dark Maul: Apprenti (2016)





Le court-métrage de dix-huit minutes Dark Maul: Apprenti, produit sur un budget de 25 000 $, suit le méchant titulaire alors qu'il s'entraîne pour devenir un Sith sous le personnage le plus universellement diabolique de Star Wars, Dark Sidious lui-même. Le projet de fans rend hommage au fandom et à la tradition de Star Wars, et ses grandes séquences de bataille et ses visuels impressionnants générés par ordinateur rivalisent véritablement avec ceux de la franchise sur laquelle il était basé en termes de créativité et de flair.

Il est devenu l'un des films de fans les plus admirés de tous les temps – et témoigne du dévouement de ceux qui ne sont motivés que par leur amour pour le matériel source.

