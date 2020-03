10 nouvelles séries à regarder cette semaine (mars, semaine 2) – .

Chaque semaine, les développeurs de l’application populaire TV Time pour iPhone et Android partagent une liste des 10 séries télévisées les plus populaires que les gens regardent à la télévision, Netflix et d’autres services de streaming.

Netflix a toujours une forte présence sur la liste chaque semaine, mais les performances de cette semaine sont particulièrement fortes – sept des 10 émissions les plus populaires de la semaine sont diffusées sur Netflix.

YouTube TV propose également une émission sur la liste de cette semaine, ce qui est une bonne surprise, car le service n’est pas souvent représenté dans les rassemblements de TV Time.

La semaine dernière, Netflix a dominé la liste des 10 meilleures émissions que tout le monde regarde sur Netflix, la télévision et d’autres services de streaming. En fait, le meilleur service de streaming du pays a capturé les quatre meilleurs spots, avec la nouvelle série à succès I Am Not Okay With This qui arrive en première position. Pour ceux d’entre vous qui l’ont raté, c’est un spectacle qui devrait absolument être sur votre radar. Le spectacle a été créé par Jonathan Entwistle, dont vous reconnaissez probablement le nom comme le créateur d’une autre série originale populaire de Netflix appelée The End Of The F *** ing World, et il met en vedette Sophia Lillis dans le rôle de Sydney Novak, une adolescente qui déménage dans un petite ville suite à la mort prématurée de son père. Elle a déjà du mal à s’intégrer dans son nouveau lycée quand elle fait une découverte surprenante qui complique encore les choses: elle a des super pouvoirs qu’elle ne peut pas contrôler. C’est une montre très rapide que vous pouvez absolument grignoter en une seule séance, car toute la première saison ne dure que 156 minutes, crédits compris.

Une fois que vous avez terminé cette nouvelle série et que vous êtes à la recherche de nouvelles séries à découvrir, vous trouverez ci-dessous la liste des 10 contenus les plus populaires sur Netflix, TV et plus encore cette semaine. Et si vous pensiez que Netflix dominait le top 10 de la semaine dernière, attendez de voir combien d’émissions Netflix ont figuré sur la liste au cours de cette deuxième semaine de mars.

Comme chaque semaine, l’équipe de développeurs derrière une application populaire pour iPhone et Android appelée TV Time a anonymisé et agrégé les données de millions d’utilisateurs de TV Time pour voir quelles émissions de télévision nouvelles et anciennes que tout le monde regarde en ce moment. Et la première chose que vous remarquerez peut-être au sujet du top 10 de cette semaine est que l’émission n ° 1 de la semaine dernière – Je ne suis pas d’accord avec cela – est introuvable. Les gens ont-ils été déçus? Ont-ils abandonné le spectacle à mi-parcours? Non … c’est simplement le fait que la première saison est si remarquablement courte que les gens ont déjà tout regardé.

Castlevania, qui est également un original de Netflix avec une nouvelle saison qui vient de faire ses débuts, remplace I Am Not Okay With This dans la première place de la liste de cette semaine. La série en langue espagnole Toy Boy arrive en deuxième position, et bien qu’il s’agisse d’une émission Antena 3 en Espagne, Netflix est la maison exclusive de diffusion en continu de la série aux États-Unis, de sorte que c’est un autre titre Netflix sur la liste de cette semaine.

Il y a sept émissions Netflix au total sur la liste cette semaine, y compris les deux ci-dessus. La nouvelle saison de Paradise PD de Netflix arrive à la troisième place devant The Protector à la quatrième place, Unstoppable à la cinquième place, Always a Witch à la sixième place et The Trials of Gabriel Fernandez à la huitième place. Les 10 meilleurs de CW sont The 100 dans le spot # 9 et Plus belle la vie, un feuilleton français, au # 10.

Voici un résumé rapide de chaque émission de la liste cette semaine:

Castlevania (Netflix)

Toy Boy (Netflix)

Paradise PD (Netflix)

Le protecteur (Netflix)

Unstoppable (Netflix)

Toujours une sorcière (Netflix)

Super Dragon Ball Heroes (YouTube TV)

Les épreuves de Gabriel Fernandez (Netflix)

Le 100 (CW)

Plus belle la vie (france-3)

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

