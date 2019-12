10 pays avec les émissions de carbone les plus élevées de la décennie

Des années et des décennies continuent de s'écouler et les gouvernements du monde entier ne peuvent accepter de freiner considérablement le changement climatique. Au contraire, il semble qu'ils sont en course pour voir qui est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre dans le monde, ou du moins cela semble suggérer la liste des 10 pays avec les émissions de carbone les plus élevées au cours de la décennie qui est sur le point de se terminer.

10. Indonésie, avec 615 mégatonnes.

9. Arabia Sudita, avec 621 mégatonnes.

8. Corée du Sud, avec 659 mégatonnes de dioxyde de carbone émises entre 1998 et 2018.

7. Iran, avec 720 mégatonnes de CO2 émises.

6. L'Allemagne, avec 759 mégatonnes.

5. Le Japon, avec ses 1 162 mégatonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère.

4. Russie 1 711 mégatonnes de dioxyde de carbone émis.

3. Inde 2 654 mégatonnes de CO2 émises dans l'environnement.

2. États-Unis, avec 5 416 mégatonnes de dioxyde de carbone produites

1. La Chine, avec près du double de son prédécesseur avec un total de 10 065 mégatonnes de CO2.

En 2007, la Chine a dépassé les États-Unis en tant que pays avec le plus d'émissions de CO2 et à ce jour, elle a doublé le nombre d'émissions dans le pays américain. Pour sa part Le Mexique est le douzième pays avec les émissions de dioxyde de carbone les plus élevées au cours de cette décennie avec ses 477 mégatonnes.

Enfin, ces chiffres ne comptent que les émissions de dioxyde de carbone dans le monde, mais pas celles d'autres gaz qui sont également toxiques pour le climat, comme le méthane, qui est libéré en quantités massives à la suite de la décomposition des restes de matières fécales de bétail.