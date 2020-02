10 phrases mémorables d’Emilio dans «Il n’y a personne ici vivant»

Le 24 février 1967, Fernando Tejero est né, un acteur andalou qui a décidé de laisser sa terre et son travail dans le marché aux poissons de la famille pour déménagez dans la capitale de Madrid et tentez votre chance dans le monde de l’interprétation. Ses premiers rôles iraient de pair avec le théâtre et le cinéma, où il a accueilli quelques rôles secondaires. La renommée viendra quelques années plus tard, avec la première sur Antena 3 de “ Il n’y a personne vivant ici ”, la série des frères Laura et Alberto Caballero qui, de 2003 à 2006, faisait partie de la grille de la chaîne, remportant de grands succès de publics et devenir l’une des séries les plus réussies de l’histoire de la télévision dans notre pays.

Celui de Emilio Delgado a été l’un de ses premiers grands rôles à la télévision, et le personnage qui a servi l’acteur pour atteindre un grand succès national. Un succès qu’il partage au cours de ces mêmes années avec “Soccer Days”, le film de David Serrano auquel il participe et avec lequel il obtient le Goya dans la catégorie de la meilleure révélation d’acteur.

Même si Au début, on comptait sur lui pour jouer Paco (celui de la vidéothèque) dans ‘Il n’y a personne ici vivant’, l’équipe de la série a fini par lui donner le rôle de gardien de but, grâce à laquelle il a non seulement obtenu un rôle majeur, mais nous a également donné les moments les plus amusants qui font déjà partie de l’histoire de notre télévision. Dans FormulaTV, nous faisons un revue de certaines des phrases inoubliables avec lesquelles le personnage d’Emilio Delgado nous a conquis.

1 “Un peu de plaisir”

Fernando Tejero incarne Emilio dans «Il n’y a personne ici vivant»

Quelque chose qui caractérise «Il n’y a personne ici vivant» est que ses personnages ont des phrases et des expressions qu’ils répètent fréquemment tout au long de la série. Ainsi, comme Marisa (Mariví Bilbao) a souvent répété “comme cette fille est toujours mignonne” par rapport à Lucia (María Adánez), Emilio a également eu sa phrase vedette, qui consistait en demander “un peu s’il vous plaît” à leurs voisins et amis à chaque fois qu’ils avaient un comportement déplacé, ce qui arrivait trop souvent. Cette méthode d’attribution des phrases de caractères qui se répéteraient tellement populariser dans la société espagnole les frères Caballero l’ont ensuite adopté à nouveau dans «Celui qui vient».

2 “Cipote!”

Le personnage d’Emilio, avec Juan Cuesta et Paloma dans «Il n’y a personne ici pour vivre»

Bien qu’une expression Emilio a répété fréquemment que c’est “Cipote”. Quelqu’un mentionne-t-il une grosse somme d’argent? “Cipote.” Qu’apparaît Carlos (Diego Martín) avec son nouveau cabriolet? “Cipote, quel salaud.” Le personnage joué par Fernando Tejero avait un grand répertoire de blagues et de commentaires drôles qui incluaient dans chacune de ses apparitions, des nouvelles qui se chevauchaient avec ces expressions qui accompagnaient le personnage du début à la fin. Parce que dans son évolution, le personnage n’a jamais perdu l’essence qui le distinguait des autres.

3 “La colère mène à la haine, la haine du côté obscur et du côté obscur je la prends et l’éclate”

Emilio, de «Il n’y a personne ici pour vivre», parlant seul sur le palier

Une des luttes d’Emilio a été de contenir la colère que les voisins lui ont causée, ou un nouveau désaccord amoureux avec Bethléem (Malena Alterio). Pour cela, quand il n’a donné aucun coup de pied sur un objet qu’il avait sous la main Comme la poubelle, le personnage s’est protégé contre l’exercice mental. Comme quand il a dû faire face à la relation entre Belén (son partenaire) et Carlos. Voyant celui-ci apparaître sur le palier, Emilio se dit: “La colère mène à la haine, la haine du côté obscur et du côté obscur je la prends et l’éclate“, un enseignement de Star Wars un peu transformé.

4 “Un peu de charité chrétienne”

Emilio sur le palier à côté de Juan, Josemi et Vicenta

C’est un dérivé du “un peu de faveur” seulement que, contrairement à cela, le “un peu de charité chrétienne” était plus utilisé par Emilio quand c’était un problème économique. Tout au long des cinq saisons de la série, le personnage de Fernando Tejero a partagé l’objectif (un endroit non habitable) avec son père, à l’exception de la saison qu’il a vécue avec Bethléem à l’étage de location. En plus de son faible salaire, la série mentionne qu’il était travailler sans contrat depuis environ 10 ans, et seulement lorsque les voisins se sont vus entre un rocher et un endroit dur, ils en ont écrit un. Malgré cela, la situation économique d’Emilio est restée sans être à lancer des roquettes.

5 “Éteignez vos téléphones portables et ne fumez pas. Pour parler, ils lèvent la main et pour insulter ils la lèvent aussi”

Emilio lors d’une réunion dans «Il n’y a personne ici pour vivre»

C’était une phrase que le portier, assis à côté du président en question, répété avant chaque réunion avec l’intention de commencer cette. Certaines règles auxquelles les voisins faisaient souvent la sourde oreille, de sorte qu’il faisait allusion “pour parler ils lèvent la main et m’insultent, je ne le dis plus car personne ne fait attention à moi”. Cette phrase a été utilisée par les créateurs de la série au chapitre 100 de «Celui qui nous attend», comme un clin d’œil à la fiction dans laquelle est née cette idée de communauté de quartier.

6 “Je vais tout gâcher”

Fernando Tejero incarne Emilio dans «Il n’y a personne ici pour vivre»

Emilio a dû faire face à la pression des voisins dans chaque épisode, car bien qu’ils ne l’aient pas utilisé pour apporter des modifications ou réparer une panne dans l’une des maisons, il était immergé dans l’une des parcelles, soit en tant que portier, soit au niveau personnel C’est pourquoi il n’est pas surprenant que d’un moment à l’autre le personnage attende un “Je vais tout foutre en l’air“Et en termes de problèmes cardiaques, il y a plusieurs échecs amoureux qui accumulent le personnage de Fernando Tejero. Aux balançoires avec Bethléem est un mariage frustré avec le portefeuille Rocío et une relation pleine d’infidélités avec Carmen. Tous avec un dénominateur commun: Belén même.

7 “Mauvais, tu es mauvais. Bug!”

Emilio et Bethléem dans «Il n’y a personne ici pour vivre»

Cette relation avec Bethléem, cependant, a donné à Emilio une attention étrange, et c’était une relation de hauts et de bas continus, une course d’obstacles sans objectif fixe. Malgré que les discussions pour le couple étaient souvent un prélude à se retrouver au lit, d’autres ont jeté la camelote à la tête ou ont simplement fait n’importe quoi pour agacer l’autre sans but. À plus d’une occasion, nous avons vu Emilio s’attendre à un “tu es mauvais” à Bethléem. “Insecte!”, Lui a-t-il dit à d’autres occasions..

8 “Bonjour, je suis Don Emilio Delgado, je vais enseigner la langue et j’ai un très mauvais hôte”

Juan Cuesta et Emilio dans «Il n’y a personne ici pour vivre»

Tout au long de la deuxième saison, Emilio a commencé à sortir avec Rocío, le portefeuille, une fille qui le faisait se sentir intellectuellement inférieur, alors il a décidé de se former et de commencer à aller à l’université pour étudier la carrière d’enseignant. Son test décisif est venu lorsque Juan Cuesta a créé une académie privée dans le bâtiment et Emilio a dû pratiquer en tant que professeur. Un peu précaire, il a essayé de donner l’image de dur dans sa présentation: “Bonjour, je suis Don Emilio Delgado, je vais enseigner la langue et j’ai un très mauvais hôte.” Ici, le personnage se rendrait compte que l’enseignement n’était pas son truc et finissait par quitter l’université.

9 “Tu as coiffé un kiwi?”

Fernando Tejero et Eduargo Gómez comme Emilio et Mariano dans «Il n’y a personne ici pour vivre»

Bien que Mariano ait constamment mis Emilio en difficulté et parmi eux il y avait des querelles constantes, la vérité est qu’ils ont toujours pris soin les uns des autres. L’un des gestes les plus mémorables a été L’obsession d’Emilio que son père prenne du kiwi le matin, inquiet pour le transit de cela. “Mange le kiwi” ou “tu te coiffes un kiwi?” Ce sont quelques-unes des phrases qu’il a dites à son père, fatigué de ce fruit tropical. “Ni que tu es partie en commission“, il l’a mentionné à l’occasion.

10 “Je suis le gardien de but, un professionnel de l’information”

Eduardo Gómez et Fernando Tejero dans un chapitre de Noël de «Personne ne vit ici»

Peut-être que le personnage de Emilio se plaignait constamment de son travail, de son salaire ou du traitement que les voisins lui ont donné, qui dans la plupart des cas ne comptaient pas sur lui pour la distribution des prestations. Mais la vérité est que le personnage J’ai vraiment apprécié son métier et l’environnement dans lequel il travaillait, où il a eu le fidèle soutien de Juan Cuesta (José Luis Gil), son bras de fer avec Bethléem et le conseil des sages, formé par ses amis, avec lesquels il a fréquemment rencontré dans la vidéothèque.

.