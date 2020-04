10 points du premier chapitre du documentaire Michael Jordan

C’est aujourd’hui, c’est aujourd’hui! «La dernière danse«, Le documentaire sur Michael Jordan créé en Mexique avec son premier deux chapitres. Il est impressionnant de voir comment, après 10 000 heures de tournage lors de sa dernière saison (mais c’est la «dernière danse»), ce matériau incroyable se dévoile 20 ans plus tard.

«La dernière danse«Est un documentaire de Michael Jordan mais aussi du Chicago Bulls et l’histoire derrière un dynastie qui a marqué la NBA. Qui était chargé de mettre fin à cela? Ce n’était pas seulement Jordanie, mais tout cela avait un côté. Nous voyons que depuis ce premier chapitre et ici nous vous laissons le résumé.

1.- Les Bulls remportent le premier titre de leur histoire et la dynastie commence

L’arrivée de Michael Jordan aux Chicago Bulls ce n’était pas avec une baguette magique mág », au-delà meilleur joueurs Quoi sélectionné dans le Brouillon. Une équipe «en construction» qui a remporté le premier titre dans tous ses histoire Dans Fin 1991, en battant Los Angeles Lakers dans cinq jeuxvoici comment cela ouvre documentaire.

Par conséquent, le Taureaux a remporté le Fin 1992 en battant six jeux aux Blazers Portland et ils l’ont suivi avec titre avant le Phoenix Suns, qu’ils ont également battu six matchs.

2.- L’homme le plus célèbre de la planète

Michael Jordan a joué treize saisons avec le Chicago Bulls Mais ce sont ces premiers titres qui l’ont fait sauter à la gloire. Les signifie dans États Unis Ils l’ont déjà mis à la hauteur de grandes figures comme Babe Ruth y Muhammad Ali.

«La dernière danse«Nous montre passion de la passe-temps vers cette équipe et Michael Jordan. Pour les fans, ils étaient deux choses à part et quand ils se sont rencontrés dans un événement dans lequel le Taureaux, c’était pour voir phénomène.

3.- Le reste de la dynastie

En dehors de Jordan, dans ces premiers chapitres, ils nous montrent leurs grands compagnons, qui ont rendu tout possible. Scottie Pippen y Dennis Rodman dans le domaine. Ce dernier, un joueur exotique et habitué à la polémique (ils se souviendront quand il a épousé Pamela Anderson, elle était vêtue d’un smoking et lui d’une robe de mariée).

A côté d’eux était Phil Jacksonle formateur qui a passé neuf ans à la tête de Taureaux et qui était l’un des principaux responsables du moment le plus glorieux de l’équipe de Chicago.

4.- La reconstitution de l’équipe

Ce fut l’un des meilleurs moments de l’équipe – sinon le meilleur. Ils venaient de gagner le cinquième titre dans son histoire en battant le Jazz Dans Fin 1997 quand ils ont commencé à parler de la reconstruction de l’équipe. Doivent-ils rester pour chercher le sixième championnat ou commencer à se renouveler?

Jerry reinsdorf, propriétaire du Chicago Bulls, a commencé à interroger la jeunesse de son personnel. A l’exception de Michael Jordanie, le reste de l’équipe semblait déjà très vétéran. Les médias ont également commencé à faire écho que ce soit ou non la dernière année de Phil Jackson.

5.- L’agacement de Michael Jordan

À Michael Jordan l’idée de renouveler le modèle et se séparer de certains joueurs, puisqu’il considérait que jusqu’à ce moment, tout avait fonctionné à merveille. “Je ne permettrai jamais à quiconque ne porte pas de uniforme, pas plus qu’il ne joue tous les jours, ne dicte ce que nous faisons sur le terrain de basket “, dit-il dans une partie de”La dernière danse«.

C’est pourquoi la mentalité de Jordanieétait de laisser de côté sujet commercial et tout ce qui a été dit à l’extérieur pour démontrer dans le cour pourquoi il n’y avait aucun changement à faire. Cette année-là, où ils cherchaient leur dernier championnat, ils lui ont donné accès à caméras comme jamais auparavant.

6.- Jerry Krause

C’est un point qui donnera beaucoup à parler enLa dernière danse«. Jerry krause était le directeur général de la Chicago Bulls et comme dans tout histoire il doit y avoir un méchant, ce sera le rôle de cette personnage.

La tension de ça saison avait un nom et un prénom: Jerry krause. Le propriétaire du Taureaux Il raconte comment ils ont recommandé de “ne pas jouer avec lui”, mais il a insisté en raison de sa caractéristique de “aligner les gens” et c’est pourquoi il l’a embauché, avec l’objectif principal de reconstruire le équipe.

7.- La jalousie de Jerry Krause de la dynastie

Le principal problème de Jerry krause, c’était son besoin de attention. À l’époque, tout le monde s’est tourné pour voir Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Phil Jackson et à tous ceux qui ont porté la gloire à l’intérieur Campagne. C’est quelque chose qui n’aimait pas du tout gestion.

“Les organisations gagnent des titres, pas des joueurs”, telle était la phrase qui marquait Krause dans sa phase avec le Taureaux. Quelque chose qui ne s’est pas bien passé du tout joueurs et que bien que plus tard il ait voulu changer en disant que c’était tout à fait un ensemble, il a à peine oublié. Cela a généré des querelles de Jerry avec des références comme Jordanie ou Pippen.

8.- L’exil de Phil Jackson

Jerry krause déplacé le Taureaux comme s’ils étaient “pièces d’échecs“Et je pensais que sacrifier Phil Jackson était quelque chose de viable, au-delà de l’avertissement de Michael Jordan de ne pas continuer dans l’équipe, si ce n’était avec l’entraîneur avec qui ils avaient tout gagné.

Tim floyd a été choisi parmi Krause de continuer avec l’héritage de la Dynastie des taureaux et c’est pourquoi il a été «exilé» petit à petit pour Phil Jackson, des événements sportifs et sociaux ensemble. Cependant, l’intervention de Reinsdorf C’était essentiel pour donner à l’entraîneur ce qu’il demandait et pour lui assurer une nouvelle année à la tête de la franchise de Chicago. Ça oui, Jerry a précisé que ce serait son dernier saison.

9.- Les Bulls devant Michael Jordan

«La dernière danse«Vous indique également le temps avant l’arrivée de Michael Jordan aux Taureaux. C’était un vrai problème pour NBA attirer l’attention de l’équipe Chicago, parce que les gens faisaient attention à la Les ours de la NFL et les Petits de la MLB. Ceux qui sont restés ont regardé Bluehawks le hockey mais rien d’autre.

C’est à la suite de l’arrivée de Michael Jordan qu’il équipe commencé à avoir le attention non seulement de personnes, mais de moyens de communication. Un joueur charismatique très talentueux, qui changerait tout.

10.- Lettre de Jordan à sa mère

Le moment le plus émouvant du premier chapitre deLa dernière danse«C’est quand Michael Jordan il regarde une vidéo de sa mère lisant une lettre qu’il lui a écrite à l’époque où il était étudiant à l’université.

“Chère maman, comment la vie te traite-t-elle? J’espère bien, je vais bien. Je vous envoie mon numéro de compte afin que vous puissiez déposer de l’argent avec moi. J’ai seulement 20 $. Envoyez des salutations à tout le monde et souriez. Dieu et je t’aime .. Avec amour, Michael. PS: Désolé pour la facture de téléphone. Veuillez également m’envoyer des timbres », indique la lettre.