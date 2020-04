10 points sur le quatrième chapitre du documentaire Michael Jordan

Dans le quatrième chapitre de «La dernière danse«, Nous voyons comment la dynastie des Chicago Bulls, déjà avec Phil Jackson sur le banc.

Un Michael Jordanie qui a décidé de s’entraîner plus … oui, plus. Un Dennis Rodman qui s’intègrent luxueusement dans Taureaux. Une décision difficile sur le banc Chicago beaucoup plus. Ici, nous présentons notre résumé de quatrième chapitre de «La dernière danse«.

La vie nocturne de Dennis Rodman:

À Dennis Rodman il a aimé Faire la fête. Allez le soir à tanières, bars et ça ne s’est pas terminé très tôt, disons. Cependant, son travail quotidien et son engagement Taureaux, a fait des collègues comme Scottie Pippen ou Michael Jordanie le comprendre.

Dans «La dernière danse«Ils racontent une anecdote où Michael a dû aller le chercher au chambre de son hôtel pour aller en train. Le défi de Phil Jacksonétait-ce Dennis Rodman remettre en forme après une période de des vacances.

2.- Un «heyoka»:

La relation entre Dennis Rodman y Phil Jackson c’était vraiment bien. L’entraîneur du Taureaux raconté une anecdote dans «La dernière danse“Où il a trouvé un” surnom “pour lui défensif, basé sur traditions natif.

“Un heyoka“, Ce qui signifie que quelqu’un marche à reculons. C’était Rodman sur l’équipe et les deux Jacksoncomme Michael Jordan et les autres collègues ne se sont jamais plaints de lui, car pour eux il a toujours bien rempli son rôle et bien fait son travail.

3.- La carrière de Phil Jackson en tant que joueur:

Le succès du nouveau entraîneur des Taureaux, a commencé depuis qu’il était joueur. Phil Jackson était pendant onze saisons avec le Knicks et dans sept d’entre eux, il est entré dans éliminatoires, atteignant trois finales et couronnant deux d’entre eux.

La chose «curieuse» à propos de l’histoire de Phil Jackson en tant que joueur, il était quelqu’un de très similaire à Dennis Rodman. Dans un écrit intitulé Maverickil a écrit au sujet de prendre de l’acide et d’aller dans une voiture Les anges, rugissant comme un lion.

4.- La rupture de Tex avec Doug Collins:

L’arrivée de Phil Jackson aux Taureaux a eu lieu deux ans après la première tentative de Jerry krause le porter. Il est venu comme assistant Doug Collins, alors coach de la franchise de Chicago et qu’il avait rompu sa relation avec Tex hiver.

Hiver était l’assistant de Collins, à la demande explicite de Jerry krause. Cependant, en raison du choc des philosophies, dans une discussion, Doug a décidé de le laisser de côté.

5.- Le licenciement de Doug Collins:

Dans le deuxième année de Phil Jackson, Doug Collins J’avais “la sensationQue pourrait-il être remplacé et c’est arrivé. Krause il a prévenu Michael Jordanie qui déclencherait le formateur qui les a conduits à la Fin de la conférence.

Jackson a pris le contrôle de l’équipe et l’a fait avec un la philosophie totalement différent de Doug Collins. L’essentiel était d’arrêter de concentrer développement de jeu seulement dans Michael Jordanie et faites-le ensemble. Quelque chose qui a bouleversé l’étoile du NBA, selon le compte «La dernière danse«.

6.- Le changement d’avis des Bulls avec Phil Jackson:

“Je n’ai pas toujours besoin d’avoir le ballon dans les mains”, a-t-il déclaré. Michael Jordan après un temps de Phil Jackson comme formateur. Le entraîneur identifié que le problème de Taureauxétait qu’ils laissaient tout tomber sur l’étoile du NBA et avec cela, les autres équipes pourraient les annuler.

Éloignez le ballon de Jordanie et le donner aux autres, a fait des joueurs comme Scottie Pippen ils commenceront à se démarquer. D’être une base, il est également devenu un attaquant et bien qu’il ait fallu plus d’un an pour le faire, ils ont réussi à s’adapter à cette nouvelle philosophie du jeu.

7.- Migraine de Scottie Pippen:

Encore une fois dans Fin de la conférence et avant le Detroit Pistons. Un épreuve de force que Taureaux Ils attendaient toute la saison et ont forcé un septième match.

La mauvais actualités pour la franchise de Chicago est que l’une de ses références maximales, de ses piliers et bannières comme Scottie Pippen, a souffert d’une migraine malheureuse qui l’a exclu du jeu. Le partenaire de Michael Jordan Je ne voyais pas bien et à la fin, ils ont encore perdu contre Detroit.

8.- Formation de Michael Jordan:

Après une nouvelle défaite avec le Pistons, Michael Jordan a décidé de gagner de la masse musculaire. La différence de physique avec les joueurs de Detroit c’était épouvantable et il chercherait dans la rencontre suivante, aussi à rivaliser avec ça.

Un inconvénient de moins pour Taureaux, dans son combat inlassable pour vaincre le Pistons. Cela a également motivé ses coéquipiers. S’ils voyaient leur chef s’entraîner avec une telle détermination, ils savaient qu’ils devaient aussi donner le maximum dans chaque formation y fête.

9.- Les Bulls battent les Pistons en quatre matchs:

Le tant désiré revanche arrivé à Finale de conférence 1991. Les Taureaux ils l’ont dépassé Pistons dans quatre jeux, dans une série qui a été marqué par la controverse les actions Équipe de Detroit et bien sûr Dennis Rodman qui était encore avec eux à l’époque.

Après avoir perdu le quatrième match, le Pistons ils ont quitté la cour sans même serrer la main du joueurs des taureaux. Il a fallu plus de sept secondes pour se terminera, mais ainsi ils se sont retirés.

10.- Jordan vs Magic:

Le moment attendu est arrivé Fin 1991quand Taureaux de Michael Jordan est entré en collision avec Lakers de Magic Johnson. Une occasion unique de Michael, comme il est dit dans «La dernière danse«.

Le premier match était pour le Lakers. Le deuxième, Michael Jordanie est sorti et Scottie Pippen n’a même pas respiré La magie Johnson pour lier la série. Après cela, il n’y a pas eu de retour et le Taureaux ils gagneraient leur premier titre en battant 4-1 à la franchise de Les Les anges.