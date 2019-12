10 romans de fanfiction que nous souhaitons étaient réels

Au fil des ans, le CW's Arrowverse a gagné tout ce qui suit, entre tous ses événements multisegments et différents volets de la série et de la narration. Cependant, il y a peu de choses qui excitent le fandom presque autant que l'expédition. Là où il y a des couples de canons bien-aimés comme Barry et Iris ou Sara et Ava, il y a tellement d'autres couples que les fans souhaitent voir ensemble. Cela pourrait être parce que les acteurs ont une bonne chimie ou ce serait juste une idée cool et convaincante, mais de toute façon, les fans les adorent. La fanfiction est un sous-genre populaire de médias.

Bien que les fans ne voient jamais certains de ces couples ensemble dans les émissions, ils peuvent toujours souhaiter qu'ils se produisent. Après tout, certains d'entre eux pourraient être meilleurs que certains des couples des émissions.

Voici 10 relations de fanfiction que nous souhaitons étaient réelles (D'après Arrowverse).

CONNEXES: Quel âge a Thanos? 10 plus anciens personnages MCU

10 Kara Danvers et Kate Kane

Supergirl a passé beaucoup de temps à flirter avec la sexualité de Kara. Bien qu'elle semble s'identifier comme une fille hétéro, elle a tous ces flirts avec diverses femmes de sa vie qui, pour les fans, suggèrent le contraire. Lors d'un récent crossover, Kara a rencontré un nouveau blocus déroutant: Kate Kane. Contrairement à Supergirl, Batwoman, résidente de Gotham, est très ouvertement gay et le couple a passé beaucoup de temps à flirter. Oui, comme si les fans n'attrapaient pas Kara, ce qui impliquait qu'elle avait vérifié les tatouages ​​les plus intimes de Kate.

Kate et Kara ont une chimie merveilleuse et se comprennent d'une manière que la plupart des gens ne peuvent pas. Après tout, rares sont ceux qui sont apparentés à des parents de super-héros absents qui tentent de combattre des malfaiteurs tout en essayant de sortir de leur ombre.

9 Mick Rory et Amaya Jiwe

Lorsque le membre hors du temps de la JSA, Vixen, a rejoint les Legends, elle a eu du mal à se connecter avec n'importe qui. C'est-à-dire, sauf l'épineux Mick Rory. Son meilleur ami s'est sacrifié pour sauver l'équipe et Mick n'a plus été le même depuis. Cependant, lui et Amaya se sont liés pour se sentir comme des étrangers et faire face à l'obscurité en eux. Pendant un certain temps, les deux semblaient devenir une paire très liée, romantique ou non.

Puis, sur un coup de tête de la Révolution américaine, elle et Nate ont dormi ensemble.

Amaya a le droit de choisir qui elle veut, mais elle avait tellement plus en commun avec Rory. Ils méritaient tous les deux une relation beaucoup plus complexe que ce qui s'est passé.

8 Sara Lance et Felicity Smoak

Il y a beaucoup de choses à propos de Felicity Smoak qui frustrent les fans, entre l'écriture déclinante d'Arrow et l'obsession malsaine de la série pour Olicity. Au début, ils l'aimaient, mais son charme et sa stupidité ont été gaspillés dans un rôle de deus ex machina dans le groupe.

Ce que les fans ont aimé, cependant, c'était le flirt qu'elle faisait parfois avec Sara Lance. Sara a déjà pimenté la formule Arrow en étant un héros bisexuel avec une morale douteuse. Jeter une clé dans l'étrange truc d'Olicity? Encore plus épicé.

Même une brève romance entre Sara et Felicity aurait été plus intéressante et complexe que les fans en désordre ont eu affaire. Felicity est plus complexe que d'être le fangirl ringard d'Oliver.

CONNEXES: DC TV: 10 meilleurs personnages originaux, classés

7 Barry Allen et Caitlin Snow

Bien que les choses se soient un peu détraquées entre Barry et Caitlin au fil des ans, ils avaient une chimie sérieuse à l'époque. Deux nerds scientifiques flirtant avec des équations et sauvant le monde? Honnêtement, n'importe qui tomberait amoureux. Le couple a même partagé un baiser. Cependant, la série a été assez motivée pour garder Barry et Iris en fin de partie, tout comme dans les bandes dessinées.

Caitlin et Barry auraient pu être un couple aussi convaincant, cependant, surtout quand elle a obtenu ses pouvoirs. Etre tiraillée entre un homme qu'elle aimait et les dures réalités de ses capacités? Il y a une raison pour laquelle elle ne supportait pas de lui faire du mal et cela aurait pu être si intéressant et romantique.

6 Ray Palmer et Nate Heywood

Cette bromance est si douce que les fans souhaitent vraiment que ce soit plus. La deuxième rencontre entre Nate et Ray, il y a un mélange de nerdiness et de compétition amicale qui les lie. Ray Palmer est peut-être un grand scientifique et Nate un historien, mais ce sont tous les deux des hommes initialement impuissants qui veulent trouver un moyen d'être des héros. Et, chaque fois qu'ils se soutiennent, ils deviennent toujours meilleurs.

Sérieusement, une seule conversation énergique entre les deux peut réchauffer le cœur de tout fan; quand ce sont les parties les plus intéressantes les unes des autres, cela ne veut-il pas dire quelque chose?

Une romance entre Ray Palmer et Nate aurait rendu les deux hommes des personnages plus complexes et intéressants. Si seulement les écrivains leur donnaient un coup de feu.

5 Kara Danvers et Lena Luthor

Les fans d'Arrowverse aiment une bonne paire de meilleurs amis. L'amitié est l'une des plus grandes fondations de toute la série. Ce serait plus que suffisant, mais les écrivains rendent parfois leur relation un peu trop séduisante pour une simple amitié. Qu'il s'agisse d'appâts queer imprévus ou intentionnels, ces deux meilleurs amis semblent un peu plus que des amis.

S'ils l'étaient, ce serait fantastique. Les scénaristes jouent avec la sexualité de Kara depuis des lustres sans vraiment bouger. Qu'il se passe quelque chose entre elle et Lena serait adorable.

Si non? Peut-être qu'ils devraient licencier la fille qui flirte.

CONNEXES: Arrowverse: 5 autres couples parfaits l'un pour l'autre (et 5 qui n'ont aucun sens)

4 Slade Wilson et Oliver Queen

Quand Oliver a été pris au piège sur la fameuse île qui l'a moulé dans The Green Arrow, il a appris beaucoup de ses compétences avec un Slade Wilson. Pour les passionnés de bandes dessinées, ils savent que c'est le vrai nom de Deathstroke, un dangereux assassin. Alors que la tension dans leur relation était déjà convaincante, mentor pour l'ennemi, il y avait toujours un peu plus de tension entre eux que les fans étaient vraiment attirés.

Allez, c'était deux hommes adultes attirants qui devenaient tous en sueur et sérieux alors qu'ils étaient seuls sur une île. Bien sûr, cela ferait couler les idées, surtout quand tout couple hétérosexuel aurait certainement eu quelque chose entre eux.

Disons simplement que cela aurait été long, mais si cela s'était produit, les fans auraient adoré ces amoureux devenus ennemis.

3 John Constantine et Gary Green

Celui-ci est un peu une vérité mitigée. Dans Legends of Tomorrow, Constantine et Green ont en fait flirté et embrassé. Mais leur relation n'a jamais été définie comme sérieuse. Les fans peuvent adorer cet agent du temps stupide et le super-héros paranormal sexy, mais le spectacle a gardé leur éventuelle relation en marge.

Avec tout l'amour pour Ava et Sara, ce serait bien si la série était tout aussi ouverte sur un couple gay. (Oui, Sara et John sont tous les deux de beaux bisexuels, mais vous comprenez.)

Quoi qu'il en soit, Gary et John méritent plus de temps devant un écran pour être un vrai couple et c'est une colline sur laquelle de nombreux fans mourront avec plaisir.

2 Rip Hunter et Gideon

Au cours de la première saison de Legends of Tomorrow, le but entier de Rip Hunter a entouré d'essayer d'empêcher sa famille du déchaînement immortel de Vandal Savage. Cependant, pour sauver son équipe et le temps lui-même, il a accepté le chagrin et la perte brutaux. Après tout, dans sa chronologie, ils étaient partis depuis longtemps.

Après cela, l'équipe continue de partir en mission avec son vaisseau sensible, Gideon. Il est clair que Rip est le plus proche de Gideon et qu'il partage un lien profond. Quand il retrouve sa personnalité, les deux partagent même un baiser. Cela semblait impliquer une romance pour les deux, mais non.

Rip et Gideon méritaient totalement une romance avant de devenir un méchant, mais les fans ne peuvent que rêver maintenant.

1 Barry Allen et Captain Cold

Les fans ont expédié le capitaine Cold avec tout le monde, honnêtement, mais peu de gens ont retenu son attention comme Barry Allen. Les deux avaient une telle chimie à l'écran, comme des ennemis combatifs qui avaient parfois un objectif commun. Leurs plaisanteries et plaisanteries étaient tellement bonnes. Ils n'ont peut-être pas toujours eu la même morale, mais c'était une joie à regarder. Pensez à une sorte d'ambiance Batman et Catwoman; totalement dans l'autre, mais des vues différentes sur le monde et ce qui est juste.

En tant que l'un des navires de fanfiction les plus populaires, Captain Flash méritait un coup, même si cela n'aurait pas fonctionné. Mais Barry et Iris sont trop en fin de partie, apparemment. Quel dommage.

SUIVANT: 10 meurtres les plus choquants dans la flèche

Prochain

10 films terribles que Roger Ebert aimait



A propos de l'auteur

Stephanie Marceau est écrivain, avocate, YouTuber, joueuse et passionnée de romans classiques. Bien qu'elle aime la science-fiction depuis l'enfance, elle aime aussi tous les livres de bandes dessinées, films, émissions de télévision, dessins animés et livres fascinants. Bien qu'écrire des articles soit son travail de jour, elle travaille au noir sur des livres et gère une chaîne YouTube appelée Creatively Disordered. Elle est toujours à la recherche d'aventure partout. Nick Carraways n'a pas besoin de postuler.

En savoir plus sur Stéphanie Marceau