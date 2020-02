10 séries d’Afrique qui démontrent le potentiel de sa fiction

Bien que cela ait pris, Netflix crée enfin du contenu pour l’Afrique. Sa première série originale produite sur le continent, le drame d’espionnage sud-africain «Queen Sono», créée le 28 février 2020. Elle rejoint «Shadow», une sombre série de super-héros au budget précaire que la plateforme a achetée en 2019 et qui est désormais disponible dans son catalogue. Les autres premières soulevées par le géant du streaming sont la fiction d’animation de super-héros zambien “ Mama K’s Team 4 ”, ainsi que “ Blood & Water ”, un feuilleton pour adolescents également d’Afrique du Sud.

Pearl Thusi, protagoniste de «Queen Sono»

Mais existe-t-il la télévision en Afrique? Les téléspectateurs espagnols connaissent parfaitement la grande variété du marché anglo-saxon, ils ont vu des policiers et des feuilletons d’Europe centrale et australienne nous ont appris que l’Amérique latine et la Turquie existent. Même ceux qui s’intéressent à la culture d’Extrême-Orient apprécient les produits de niche tels que les anime japonais ou les doramas coréens. Mais si, le continent noir a également son propre monde de télévision actif.

Il est vrai que le panorama en Afrique souffre du manque de budget généralisé de sa télévision et de la tentative habituelle d’imiter les références américaines. Cependant, même avec ces facteurs présents, savoir ce qui est produit dans ce continent varié peut être l’occasion de se rapprocher de la réalité de son contexte tout en s’engageant dans de nouvelles histoires, donc de FormulaTV, nous voulions faire cette liste avec certains des meilleurs et des plus célèbres représentants de la série télévisée africaine.

«Shuga»

Lupita Nyong’o dans la première saison de ‘Shuga’

Au-delà d’être une série adolescente typique, ‘Shuga’ il a été proposé d’éduquer les jeunes Africains à des relations sexuelles sûres et à la tolérance à l’égard du genre et de la diversité sexuelle, parmi de nombreuses autres questions problématiques sur le continent. Bien qu’originaire du Kenya, chaque saison depuis sa première en 2009 raconte des histoires à fermeture automatique et a déménagé, ouvrant sa version nigériane en 2013 et arrivant en Afrique du Sud en 2017. Sa distribution via MTV l’a rendue extrêmement populaire et, selon les pays, controversé De plus, il a l’incitation à montrer, dans sa première saison, une jeune Lupita Nyong’o, l’actrice mexicaine d’origine kenyane C’est aujourd’hui une star hollywoodienne.

«Ennemis Intimes»

L’une des veuves principales de «Enemis Intimes»

Dans le domaine francophone, l’une des fictions les plus révolutionnaires est la camerounaise Ennemis Intimes, qui a confiance en elle et l’humour noir alors que deux femmes font face à leur veuvage. Ce sont Sophia et Mamy Ton, la première suscitée par les soupçons d’avoir tué son mari et la seconde disposée à récupérer le temps perdu après avoir vécu sous elle. Avec cette série, vous pouvez entrevoir les horizons féministes auxquels une femme camerounaise fait face, ainsi qu’une vie quotidienne marquée par son sens particulier de la spiritualité.

‘Heist’

Des tribulations morales dérangent les voleurs et la police dans ‘Heist’

L’Afrique du Sud a sa propre «Maison du papier», bien que dans son cas elle soit basée sur des événements réels. Il s’agit de ‘Heist’, une série qui recrée le vol qui a fait l’objet du stade FNB au Cap-Vert alors que Justin Bieber se produisait en 2013. Le vol a été minutieusement planifié, probablement avec les plans de l’enceinte, et des millions de rands ont été volés provenant des gains du concert pop star, ainsi que d’un précédent joué par Bon Jovi. Comme les voleurs n’ont jamais été pris, ‘Heist’ romance l’organisation du groupe autour d’un ancien employé chargé de couper l’herbe du stade qui a été licencié et planifié le coup d’État. Grâce à ce récit, l’histoire reflète les conflits sociaux présents dans le pays, tandis que l’ambition et les trahisons d’argent qui surgissent chez les criminels.

«Zodiac»

Le mystérieux astrologue de «Zodiac»

Bien que dans cette revue, nous nous concentrerons en particulier sur les séries d’Afrique subsaharienne, la vérité est que des exemples peuvent également être pris du nord du continent. C’est le cas du «zodiaque» égyptien, qui raconte l’histoire de plusieurs étudiants universitaires impliqués d’une manière ou d’une autre dans un astrologue célèbre, pour lequel ils découvrent qu’ils ont été victimes d’une malédiction de l’Égypte ancienne. Tout au long de la série, ils doivent unir leurs forces et enquêter sur les secrets de leurs ancêtres s’ils ne veulent pas être victimes de cette malédiction pour laquelle ils meurent lentement, dans des meurtres liés à leur signe du zodiaque, à la manière de l’assassin des Zodiac dépeint par David Fincher dans son célèbre film, également appelé “Zodiac”. Une curieuse façon de mélanger le thriller avec la mythologie du pays.

«The Wild»

Le casting principal de «The Wild»

Ce n’est pas un hasard si les premières séries Netflix sont originaires d’Afrique du Sud, puisque le pays prend la tête de la production audiovisuelle sur le continent. Cependant, une grande partie de ses séries sont situées dans des espaces urbains, et rien de tel que «The Wild» pour connaître son côté sauvage et naturel. Dans cette série, trois familles d’horizons et de races différents maintiennent les conflits enracinés et forment des alliances impossibles pour la possession d’une propriété, un casino cinq étoiles qui offre une expérience immersive dans la savane. La valeur photographique des paysages peut servir d’attelage à la représentation des conflits sociaux et raciaux représenté dans votre argument.

«Elab: intrigue et passion»

La série guinéenne «Elab»

Le téléspectateur espagnol qui ne connaît pas les langues aura peu d’occasions de s’immerger dans ces séries sans sous-titres, mais l’un d’eux est ‘Elab: intrigue et passion’. Cette série vient de Guinée équatoriale, elle est donc entièrement en castillan, et elle reflète les conflits d’un père envers ses deux enfants. C’est un homme d’affaires riche qui s’inquiète de son héritage, tandis que sa progéniture est gâtée Ils essaient de profiter de lui à la moindre occasion et rivalisent pour être le favori de ce père blasé, qui commencera bientôt à regarder par son propre sang.

«Croix de Jacob»

Hlomla Dandala est le Makhubu à succès dans «Jacob’s Cross»

La confrontation entre le besoin de développement économique de l’Afrique et le respect de ses traditions et des peuples indigènes se conjugue dans la «croix de Jacob». Cette série raconte l’histoire de Jacob Makhubu, un homme d’affaires qui envisage d’étendre son empire pétrolier sur le continent noir qui compte comme un allié avec son père, un membre du Congrès sud-africain. Ses plans sont compliqués quand il découvre que son père biologique est un chef de tribu nigérian qui pourraient être directement affectés par ses plans d’expansion territoriale. Des doutes agressent Jacob, qui repense son mode de vie et l’éthique sur laquelle il a basé son succès jusqu’à présent.

’90 Plein Street ‘

Dineo, le protagoniste de ’90 Plein Street ‘

Si vous cherchez à vous immerger dans le contexte politique sud-africain à travers la fiction, il y a aussi une série qui se déroule dans les salles perfides de son Parlement. En fait, «90 Plein Street» doit son nom à l’emplacement de ce bâtiment gouvernemental et raconte l’histoire de Dineo, une femme qui s’est démarquée dans la lutte contre l’apartheid et qui tente maintenant de briser la politique de l’Afrique du Sud accusée d’idéalisme et d’espoirs de réconciliation, pour lesquels vous devrez constamment vous heurter Zweli, un homme qui, en plus d’être plus pragmatique et vindicatif envers les blancs, est aussi son ex-mari. Tout un «château de cartes» à l’Africain dans lequel les luttes pour le pouvoir mettront constamment les protagonistes et les emmèneront dans des directions inattendues.

«Maîtresse d’un homme marié»

Deux des protagonistes libérés de «Maîtresse d’un homme marié»

Dans les pays à majorité islamique, le Sénégal est l’un des pays les plus libres et les plus ouverts à l’étranger. Cependant, comme dans toute société européenne, le machisme demeure, mais il est déjà «Maîtresse d’un homme marié» de s’en souvenir et d’essayer de briser tout tabou à ce sujet. Cette fiction a été créée par une femme du pays, Kalista Sy, et se concentre sur les mésaventures quotidiennes de quatre femmes protagonistes. Avec une grande humeur mais aussi pleine d’ironie acide, la réalité sociale de la discrimination à l’égard des travailleuses est dépeinte et la manière dont les femmes sont reléguées dans une société habituée à la polygamie, bien que jamais féminine. Ses allégations constantes en faveur de la liberté sexuelle ont provoqué un énorme émoi, ce qui ne l’a pas empêché de devenir un phénomène parmi les Sénégalais.

«Tinsel»

Le vaste casting qui joue dans le “Tinsel” de longue durée

S’il y a une reine dans la série africaine, c’est «Tinsel». Ce feuilleton nigérian a commencé à être diffusé en 2008 et a déjà dépassé confortablement 2 500 épisodes. Il se concentre sur un monde encore très méconnu de l’Occident comme l’est celui de Nollywood, populairement appelé “le Hollywood noir”, bien que le volume et le caractère de ses productions ressemblent davantage à l’industrie indienne de Bollywood. Au sein de cette capitale nigériane de l’industrie cinématographique, la rivalité entre deux producteurs rivaux est signalée, qui fera tout pour vaincre l’autre et sera la plus dynamique du marché. Comme c’est le cas dans le genre, ses intrigues sont parsemées de romances impossibles, de trahisons inattendues et d’ambitions extrêmes qui conduisent ses personnages à des tours et des révélations constants, qui ont gardé le public de tout le continent collé à l’écran pendant sa longue diffusion.

