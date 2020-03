10 séries que vous devriez regarder cette semaine – .

Je ne suis pas d’accord avec la façon dont je ne suis pas d’accord avec ça. Sérieusement, Netflix? La saison 1 du nouveau spectacle de Jonathan Entwistle et Christy Hall était fantastique, mais elle ne compte que sept épisodes et chaque épisode a une durée de moins d’une demi-heure. Deux des épisodes ne durent que 19 minutes! Sophia Lillis incarne Sydney Novak, une adolescente qui avait déjà du mal à naviguer dans les dangers de la vie de petite école secondaire après la mort de son père lorsqu’elle fait une découverte surprenante: elle a des super pouvoirs. L’adolescente terrifiée doit maintenant maîtriser ces nouveaux pouvoirs mystérieux qu’elle ne peut contrôler. Pire encore, ils ne semblent se matérialiser que lorsqu’elle est très en colère, ce qui conduit à un point culminant incroyable dans le dernier épisode. Puis, au pire moment possible, la saison se termine.

La première saison entière a une durée de 156 minutes, crédits compris, ce qui signifie qu’il s’agit essentiellement d’un film que vous regardez en une seule séance. J’ai besoin de plus! Que se passe-t-il ensuite?! Je suis tout à fait pour les cliffhangers, ne vous méprenez pas, mais l’histoire aurait certainement pu se développer un peu plus avant la fin de la première saison. Cela dit, c’est vraiment un merveilleux spectacle. Lillis est exceptionnelle, sa co-vedette Wyatt Oleff réalise une superbe performance qui ressemble à un Duckie moderne de Pretty In Pink, et la mise en scène de Jonathan Entwistle est superbe. I Am Not Okay With This a clairement la même ambiance que l’autre émission populaire d’Entwistle sur Netflix, The End Of The F *** ing World, et il est en tête de la liste des séries que vous devriez regarder cette semaine.

Chaque semaine, les développeurs de l’application TV Time passent en revue les données anonymisées des millions de personnes qui utilisent l’application pour suivre les émissions qu’elles regardent. Presque plus personne ne regarde de films et d’émissions sur une seule plateforme, il est donc agréable d’avoir un emplacement central où les gens peuvent suivre toutes les différentes séries qu’ils regardent sur la télévision payante, Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney + et d’autres services là-bas.

TV Time publie deux listes de top 10 différentes chaque semaine, et la première se concentre sur «Shows On The Rise», qui sont les nouvelles séries les plus populaires ou les saisons en cours de séries existantes que les gens regardent. C’est un excellent moyen de trouver de nouveaux contenus à diffuser ou à regarder sur la télévision traditionnelle, et la liste de cette semaine contient des émissions très attendues. Si vous êtes à la recherche de nouvelles émissions à regarder, c’est l’endroit idéal pour commencer.

Nous avons déjà couvert I Am Not Okay With This à la première place, et il y a trois autres émissions Netflix en haut de la liste de cette semaine. Les essais de Gabriel Fernandez sont n ° 2, la Formule 1: Drive To Survive est n ° 3, et la nouvelle saison d’Altered Carbon arrive en n ° 4. Beaucoup de gens disent que la saison 2 d’Altered Carbon est bonne et j’aime Anthony Mackie, mais je pensais que la première saison était terrible, donc je ne sais pas si je vais vérifier celle-là.

La nouvelle saison de The Voice de NBC est n ° 5 sur la liste de cette semaine, et Fox’s Almost Family est n ° 6. Mieux vaut appeler Saul est n ° 7, et je suis un peu surpris qu’il ne soit pas plus élevé maintenant que la dernière saison est en cours. La recrue sur ABC est n ° 8, la nouvelle émission d’Amazon Hunters sur Prime Video est n ° 9, et l’équipe SEAL de CBS termine la liste au n ° 10.

Voici un bref résumé de toutes les nouvelles émissions que vous devriez regarder en ce moment:

Je ne suis pas d’accord avec ça (Netflix)

Les épreuves de Gabriel Fernandez (Netflix)

Formule 1: Drive To Survive (Netflix)

Carbone modifié (Netflix)

La voix (NBC)

Presque famille (Fox)

Mieux appeler Saul (AMC)

La recrue (ABC)

Chasseurs (Amazon Prime Video)

Équipe SEAL (CBS)

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.