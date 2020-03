10 sets au marathon après avoir fait du bureau à domicile

Nous savons que vous devez rester à la maison et il peut être difficile de créer une routine ou, précisément, d’éviter de tomber dedans. Cependant, nous aimons voir les avantages d’avoir du temps libre à la maison, et c’est que vous pouvez rattraper les meilleures séries et productions sur les plateformes de streaming de votre préférence.

Et pour quoi faire ne perdez pas de temps à chercher lequel de tous à voir (car il existe de nombreuses options qui peuvent attirer notre attention) ici nous vous laissons une liste faite avec beaucoup d’amour et presque presque personnellement (parce que nous vivons la même situation).

La curatelle est basée sur séries, séries limitées ou mini-séries que nous avons déjà vues et aimées, celles qui ont reçu de bonnes critiques dans les médias, même celles qui sont mieux notées sur Rotten Tomatoes. Et en bas, vous trouverez d’autres titres …

Remarque: Puisque nous savons que Fleabag est une GRANDE série, évaluée à 100 et 93 pour cent à Rotten, nous ne le mettrons pas ici.

Annulé

Tous ceux qui ont vu Undone sont d’accord sur quelque chose: ils n’ont jamais rien vu de semblable à cette production originale de Prime Video avec Rosa Salazar et Bob Odenkirk, c’est toute une expérience visuelle qui n’est pas seulement soutenue par l’animation, mais dans une histoire qui met une femme qui traverse un voyage “astral” au milieu de son traumatisme: la mort de son père, un accident de voiture, un amour non partagé, entre autres.

Annulé c’est fait avec une sorte d’animation qui n’a jamais été vue pour une série. C’est un style connu sous le nom de rotoscopie qui est apparemment simple: les acteurs sont filmés dans un décor normal, et puisque vous avez l’image, elle est dessinée dessus. Cela donne du réalisme aux personnages, mais en fait également une caricature où ils peuvent naviguer ou faire des choses qui ne sont pas possibles dans la réalité. Les fonds sont des peintures ou sont créés dans une animation plus traditionnelle. La première saison d’Undone avec ses huit épisodes est disponible sur Amazon Prime Video.

Tomates pourries: 100% – 93%

Le Deuce

Il y a des séries qui au fil du temps perdent leur essence en termes d’histoire et de ses formes narratives. Lorsque cela se produit, c’est frustrant parce que ce qui vous a fasciné au début est perdu et ne revient jamais. Mais de l’autre côté, il existe des séries qui restent fidèles à ce qu’elles sont, et le meilleur exemple en est The Deuce avec James Franco et Maggie Gyllenhaal en tant que deux personnages qui appartiennent de différentes manières à «l’âge d’or» de la pornographie aux États-Unis dans les années 70 et 80.

Candy, une prostituée de Times Square, découvre le monde du porno à ses débuts, et grâce à son “expérience” dans les affaires (dans tout le mot), c’est qu’il voit une opportunité dans l’industrie du porno dans un New York en déclin qui, comme ils le soulignent dans la série, n’a pas de limites sociales ou de conduite, moins quand il s’agit de sexe. Certains médias ont souligné le casting de The Deuce. Les trois saisons de The Deuce sont disponibles sur HBO Go.

Tomates pourries: 93% – 83%

Serviteur

Servant est une production originale d’AppleTV + créée et dirigée par M. Night Shyamalan. Depuis l’annonce de la série originale de cette «nouvelle» plateforme de streaming, l’une des plus marquantes a été Servant, qui nous présente un couple de Philadelphie qui, après la perte de leur fils, achète une poupée hyper réaliste pour faire face à la perte. Dorothy, la femme, perd la notion de réalité, embauche une baby-sitter qui ne semble pas non plus définir la différence entre la poupée et ce qui se passe vraiment …

Cette série, définie comme l’horreur psychologique (quelque chose que Shyamalan sait très bien faire), est l’une des plus remarquables pour les virages à 180 degrés qu’elle donne dans sa première saison de 10 épisodes. Si vous êtes un amoureux du mystère avec des touches subtiles d’histoires policières, Servant est ce dont vous avez besoin pour la quarantaine. ÀIl est actuellement disponible sur AppleTV + et d’autres livraisons sont prévues.

Tomates pourries: 83%

Objets tranchants

Sharp Objects est une adaptation du roman éponyme de Gillian Flynn sur une journaliste alcoolique qui revient dans sa ville du Missouri pour enquêter sur une série de meurtres violents. Camille, incarnée par Amy Adams, doit retourner faire face à son passé plein d’expériences douloureuses telles que la mort de sa sœur et les étranges relations de sa mère, Adora. De plus, il doit rencontrer sa demi-sœur, qui ne semble pas vraiment se soucier des règles de sa maison ou quoi que ce soit d’autre.

Sharp Objects traite divers troubles mentaux de manière très grossière et réaliste. Par exemple, Camille se blesse avec des coupures dans tout le corps tandis que sa mère souffre d’un syndrome appelé Munchausen avec pouvoirs, un type de maltraitance envers les enfants. Sharp Objects se distingue par son scénario et la performance d’Amy Adams, où toute la charge émotionnelle de la série tombe, et de Patricia Clarkson, la mère. Il est disponible sur HBO Go.

Tomates pourries: 92% – 81%

Maniaque

Cary Fukunaga est l’un des réalisateurs qui a généré le plus d’attentes ces dernières années. Sans aucun doute, son projet de mise en scène avec No Time to Die de James Bond est l’un des plus importants, mais Il a démontré sa capacité narrative en 2018 avec Maniac, une production originale de Netflix mettant en vedette Emma Stone et Jonah Hill en tant qu’étrangers qui, de leur plein gré, décident d’entrer dans une clinique où une expérience avec une pilule est réalisée, dont ils disent qu’elle est capable de guérir l’esprit et tous ses maux …

De cette façon, Annie et Owen entrent dans un voyage visuel qui les fait bouger dans des réalités différentes d’un supercalculateur qui assimile les sentiments des autres pour créer des scénarios où ils peuvent être pleins, mais la chose la plus intéressante est que cette machine assimile également des sentiments de tristesse et d’amour. Maniac est une série qui navigue entre science-fiction, drame et humour noir., et le tout dans des visuels impressionnants qui mélangent une esthétique moderne et des années 70. Cette série limitée (une livraison) est disponible sur Netflix.

Tomates pourries: 85% – 84%

Sombre

Comparez Dark avec Stranger Things autant depuis la fin de 2017 que la première saison de la production allemande a été créée (ne soyez pas offensé, s’il vous plaît), c’est extrêmement injuste. Oui, les deux sont situés dans de petites villes situées près d’une zone industrielle mystérieuse, mais ils n’y sont pour rien. Les étoiles sombres une ville allemande appelée Winden. Vivez ici Jonas, un adolescent qui après la mort de son père (suicide), et l’arrivée d’un étrange sujet dans la ville, c’est qu’il découvre que dans les grottes de la ville, il y a un espace et un moment qui lui permettent de voyager dans le temps par périodes 33 ans: 1953, 1986, 2019, 2052.

Dark est une série qui a été acclamée depuis sa première saison non seulement pour l’histoire où la littérature et les philosophies complexes sont révélées, mais pour le décor, les effets spéciaux et la distribution., qui est presque identique dans les trois chronologies avec ses différents personnages. La deuxième saison de Dark, sortie mi-2019, a complètement dépassé les attentes et son troisième opus, sans date pour l’instant, pourrait faire de même suivant un ordre narratif du présent, du passé et du futur. Les deux saisons de Dark sont disponibles sur Netflix.

Tomates pourries: 94%

Les garçons

L’industrie du divertissement a exploité les ressources des super-héros pour rester au top du box-office ou de la télévision. Et une série, ironiquement et même contradictoire, utilise ce même thème pour se moquer de la même chose. Voici The Boys, une production Prime Video qui nous montre un grande entreprise dédiée à la promotion de l’image des super-héros, qui sont loin d’être des héros, car ils profitent de leur pouvoir et de leur renommée être au-dessus des autres.

Cependant, cette entreprise non seulement construit son image. Il va plus loin en les vendant à des pays du tiers monde corrompus et même en les créant comme produits de laboratoire. Ici, nous rencontrons plusieurs personnages imaginaires bien connus tels qu’une sorte de SuperMan, une Wonder Woman, Flash, Aquaman et d’autres. Les Boys auront une deuxième saison sur Prime Video, où ils pourront trouver le premier épisode.

Tomates pourries: 84% – 94%

Wanderlust

La série sur les relations interpersonnelles a toujours été un succès car en eux, les gens essaient de trouver des réponses à leurs doutes amoureux. La plupart ne nous révèlent rien, mais ils nous montrent un idéal … Et c’est la raison inverse pour laquelle Wanderlust vaut le détour. Cette série limitée, produite par Netflix, nous présente le mariage de Joy et Alan Richards. La joie, après un accident, n’est plus à l’aise d’avoir des relations sexuelles avec son mari, qui se reproche le manque d’intérêt de son partenaire.

De cette façon, Ils parviennent à un accord pour avoir des relations sexuelles avec différentes personnes, trouvant une reconnexion dans leur relation. Cependant, la puissante leçon de Wanderlust est que là où il y a du sexe (aussi décontracté que cela soit), il y a toujours des sentiments impliqués. Toni Collette est la vedette de cette série, et c’est l’un des points forts de ce titre. Ses six épisodes sont disponibles sur Netflix.

Tomates pourries: 73%

Bauhaus

Pas besoin d’être architecte ou artiste pour être attiré par l’histoire du Bauhaus, l’école allemande d’art et de design qui a largement défini l’art du XXe siècle. Pour cette raison, et parce qu’il se démarque dans sa production et son cadre, il apparaît sur cette liste Bauhaus: A New Era, une série de Lumière. Cette série limitée de six épisodes met en vedette August Diehl dans le rôle de Walter Gropius, fondateur de cette école où la liberté de création était et est la première chose à créer.

Nous savons aussi Dörte Helm, un étudiant du Bauhaus qui a confronté le système, mais a trouvé dans cette école une manière d’être et d’exister. La série se déroule après la Première Guerre mondiale. Bauhaus: A New Era est disponible sur HBO Go.

Tomates pourries: Pas encore évalué

Président Voix Ingmar Bergman

Cette recommandation s’adresse aux intellectuels ou à ceux qui souhaitent écouter des experts parler du cinéma, de la philosophie, de la société, de la littérature et autres.. Ce sont Voices Cátedra Ingmar Bergman, qui compile en différents épisodes, un total de 16, Interviews et conférences réalisées par TV UNAM avec de grands représentants du monde des arts, de la sociologie et autres: le penseur français Gilles Lipovetsky, l’actrice Geraldine Chaplin, le metteur en scène Julie Taymorle cinéaste Pedro Costa, L’écrivain Barry Gifford, et de plus.

Par ici, nous recommandons l’épisode 5 avec Terry Gilliam, réalisateur de films comme Brazil, 12 Monkeys ou Fear and Loathing à Las Vegas. L’acteur ouzbek Ali Khamraev épisode 3. Oui Gilles Lipovetsky épisode 16, l’un des plus grands penseurs de l’ère postmoderne. Voices Cátedra Ingmar Bergman est une série disponible gratuitement sur FilminLatino.

Autres recommandations:

Netflix

Éducation sexuelle (2 saisons)

La fin du monde F *** ing (2 saisons)

Fargo (3 saisons)

After Life (1 saison, le 24 avril vient la deuxième)

Narcos: Mexique (2 saisons)

Incroyable (série limitée de 1 livraison)

The Alienist (1 saison)

HBO

Euphoria (1 saison)

Vol des Choncords (2 saisons)

Westworld (3 saisons)

His Dark Materials (1 saison)

Années et années (1 saison)