100 ans d’horreur: célébrer la brillance de l’expressionnisme allemand dans «Le cabinet du Dr Caligari»

Tant au niveau technique que narratif, il est remarquable de revenir sur l’évolution du cinéma. Au fil des ans, les cinéastes ont poussé le médium à livrer des histoires intimes et passionnantes. Alors que les films étaient silencieux et en noir et blanc, nous avons aujourd’hui des univers cinématographiques épiques débordant de CGI. Alors que nous entrons dans une nouvelle décennie de cinéma, il sera toujours essentiel de revenir sur les œuvres précédentes et d’ouvrir la voie à de nouveaux films innovants.

Ce sentiment est particulièrement important lorsque l’on considère le cinéma d’horreur; de tous les genres, l’horreur a toujours été au premier plan des dépeintes de contes essentiels à la condition humaine. L’horreur a toujours cherché à explorer le tabou et à encourager le public à questionner le monde qui l’entoure. De la nuit des morts-vivants au bébé de Rosemary et héréditaire, l’horreur a continué d’évoluer et de capturer l’esprit de millions de personnes.

Je soulève tout cela parce que cette année marque un anniversaire spécial pour l’une des premières images d’horreur profonde de toute l’histoire du cinéma.

En février, c’est le 100e anniversaire de Le Cabinet du Dr Caligari.

Sorti en 1920, Le Cabinet du Dr Caligari est un film muet allemand réalisé par Robert Wiene et écrit par Hans Janowitz et Carl Mayer. Présenté comme un récit encadré raconté par le protagoniste Francis, le film se concentre sur le mystère entourant l’hypnotiseur fou Dr. Caligari et son somnambule Cesare; un somnambule, ou somnambulisme, est utilisé pour décrire un état entre le sommeil et le réveil. Francis décide d’enquêter sur Caligari et Cesare, le complot révélant finalement la mauvaise intention derrière les deux. Alors que le récit touche à sa fin, Cesare finit par mourir et Caligari est placé dans un asile d’aliénés.

Mais (spoilers en avant) tout n’est pas ce qu’il semble. En réalité, le récit encadré est une fabrication inventée par Francis, qui est en fait un détenu à l’asile. Une autre révélation est que le Dr Caligari, soi-disant diabolique, est le directeur de l’asile, et d’autres personnages comme Cesare et la femme de Francis, Jane, sont également détenus à l’asile.

Dans sa critique du film de 2009, feu Roger Ebert a déclaré que le Cabinet du Dr Caligari pourrait être un des «premiers vrais films d’horreur». Avant la sortie de Caligari, de nombreux films d’horreur tournaient autour du gothique fantasmes et surnaturel; dans le monde des films d’horreur, Caligari est l’un des premiers grands sauts dans l’horreur psychologique, explorant des thèmes tels que la dualité et la perception de la réalité.

Dans son ensemble, Caligari implique une dynamique intéressante du point de vue; étant donné que Francis n’est pas sain d’esprit, le public passe la majorité du film à croire son histoire, seulement pour tirer le tapis sous eux. En regardant en arrière sur le film, ce sentiment de déconnexion ajoute une couche de mystique à la qualité onirique du film. En explorant ces concepts, le film a ensuite incité les cinéastes à approfondir ces thèmes. Un exemple incroyable d’un film plus contemporain s’inspirant de Caligari est celui de Shutter Island de Martin Scorsese; comme la façon dont Francis crée son propre récit, où il est le héros et le médecin de l’asile est le méchant, tout comme le personnage de Leonardo DiCaprio face à sa propre folie.

Avec ses frayeurs théâtrales et son mystère, Caligari est aussi un film de visuels remarquables. En tant que contribution importante au cinéma expressionniste allemand, Caligari englobe une atmosphère surréaliste, utilisant un éclairage efficace et un cadre inhabituel. Grâce à son utilisation des ombres et de la conception, l’environnement de Caligari est constitué d’arêtes vives qui surgissent pour former des structures inquiétantes. Les personnages se déplacent dans leur journée comme si tout était normal, mais pour le public, les dessins sont d’un autre monde, présentant une présentation discordante. En raison de ces détails, le film est depuis devenu un exemple majeur d’images captivantes et effrayantes.

Caligari est également un remarquable film de réflexion politique. Le film examine des concepts tels que l’autorité et la conformité, tout en présentant une réflexion sur l’Allemagne de l’après-guerre.

Janowitz et Mayer étaient des pacifistes qui se sont rencontrés après la Première Guerre mondiale; Compte tenu de leur expérience de la guerre, les deux hommes sont venus se méfier des militaires et du gouvernement allemands, cette méfiance faisant son chemin dans les figures du Dr Caligari et de Cesare. Dans son livre de 1947, From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German Film, Siegfried Kracauer déclare que Caligari est symbolique de l’autorité illimitée et de l’idolâtrie du pouvoir affiché par le gouvernement de guerre allemand. John D. Barlow, qui a écrit German Expressionist Film (1982), partage un sentiment similaire, affirmant que Caligari est le pouvoir tyrannique qui avait tourmenté l’Allemagne à l’époque, Cesare représentant le citoyen conditionné à l’obéissance.

Il y a plusieurs détails dans le film qui s’alignent avec ces concepts thématiques. À travers le récit encadré du point de vue de Francis, lui et le spectateur en viennent à reconnaître Caligari comme un fou fou au pouvoir terrifiant, et Cesare comme un être meurtrier. Avant que le complot ne soit présenté, Francis découvre que Caligari dirige l’asile voisin, le choquant qu’un personnage d’autorité pourrait être responsable d’une telle méchanceté.

En explorant les luttes politiques et sociétales qui se déroulaient dans le pays à l’époque, Caligari a jeté un regard profond sur l’Allemagne (et fait aujourd’hui un film d’importance historique). Caligari sert à digérer une horreur du monde réel; à travers son récit imaginatif, le spectateur est capable de saisir les concepts de tyrannie et d’idéaux autoritaires corrompus. En tant que film au contexte si riche, Le Cabinet du Dr Caligari est un mariage brillant entre la nécessité de créer de l’art et d’exprimer la lutte.

Dans les années qui ont suivi sa sortie, Caligari est devenu un classique. Étudié dans divers cours de cinéma, il représente certaines des premières forces à émerger du genre d’horreur. La créativité technique du film a incité les cinéastes à créer des décors surréalistes et sinistres qui élèvent l’émotion; ses efforts pour examiner la psychologie ont inspiré les conteurs à s’aventurer davantage dans les horreurs de l’esprit. Tout aussi important, la réflexion du film sur les problèmes du monde réel est devenue un élément essentiel du genre horreur; aujourd’hui, l’horreur continue d’être la principale forme d’art pour affronter les problèmes de notre monde.

En tant que médium incroyable qui a eu un impact sur tant de nos vies, il est incroyable de voir jusqu’où le cinéma d’horreur est allé. Avec tous les nouveaux films d’horreur fascinants qui sortent chaque année, le Cabinet du Dr Caligari est toujours parlé avec tendresse parmi la communauté de l’horreur. Même en 2020, le film contient encore un élément de mystère; il fournit un air de malaise, plongeant lentement son spectateur dans un cauchemar.

Nous voici 100 ans plus tard – non seulement Le Cabinet du Dr Caligari est l’une des images les plus influentes du genre horreur, mais il constitue également une pierre angulaire monumentale de l’histoire du cinéma.