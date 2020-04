100 ménages au Japon recevront une Super Nintendo pour tuer l’ennui

La distanciation sociale est un défi auquel les enfants ont également dû faire face … bien qu’il y en ait qui, peut-être émus par leur agitation constante, ont été observés en marchant main dans la main avec leurs parents lorsqu’ils vont au Super ou quelque chose comme ça. . Le fait est que peu importe l’âge, il vaut mieux rester à la maison! Et compte tenu des circonstances actuelles de l’ennui, La Japan Retro Game Association vient de lancer une grande initiative pour s’assurer qu’au moins au Japon, les enfants ne quittent plus leur foyer.

Après plusieurs semaines isolées dans leurs propres maisons, il ne serait pas étrange qu’un enfant s’ennuie et même déprime. Il y a même des histoires là-bas qui avertissent que les tout-petits ont déjà hâte de retourner aux classes normales. Mais il s’avère que pour guérir la mélancolie et l’ennui dans Covid-19 fois, Cette association japonaise commencera à offrir 100 consoles Super Famicom (la version japonaise de la Super Nintendo) aux enfants japonais pour explorer de nouveaux types de divertissement, au cas où ils en auraient assez de Animal Crossing.

Les ménages qui souhaitent recevoir un Super Famicom ils devront seulement confirmer qu’ils vivent avec un enfant de moins de 16 ans et s’assurer qu’ils peuvent couvrir les frais d’expédition. Les consoles sont quelque peu rouillées à l’extérieur, en raison de l’exposition au soleil, mais l’association s’assure qu’elles fonctionnent parfaitement et qu’elles ont été nettoyées et désinfectées pour utilisation.

Pour plus d’informations, ceci est le site officiel de l’organisation. Mais surtout, chaque console comprendra deux titres emblématiques: Super Donkey Kong et Final Fantasy 6 parce que ce sont des «chefs-d’œuvre que même les débutants peuvent apprécier», disent-ils.

.