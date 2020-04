11 des meilleures adaptations de livres au cinéma (et vice versa)

Nous le savons. Un film peut difficilement imiter l’essence des détails d’une œuvre littéraire. Lorsque vous lisez un livre, vous sentez le personnage, vous savourez ce qu’il goûte et vous reconnaissez ses pensées. Dans un film, l’expérience visuelle est excellente, mais elle ne permet jamais de présenter au public le niveau de détail qui apparaît dans le livre.

Ne soyez pas confus. Nous aimons le cinéma, mais les adaptations ont toujours été complexes et la plupart se terminent toujours par “Le livre est mille fois mieux”. Cependant, il existe des exceptions à la règle (les garçons le sont) et Certains réalisateurs et scénaristes nous ont surpris avec de grands films qui tirent leur histoire d’un livre.

Et cette liste est précisément pour énumérer une dizaine de bandes qui, bien qu’elles ne dépassent pas le roman / l’histoire (bien qu’il ne soit pas vraiment nécessaire de surmonter une œuvre devant une autre), s’ils ont captivé le public et respecté son niveau de détail.

Remarque: Vous ne pouvez pas entrer dans The Shining de Stephen King adapté par Stanley Kubrick. Et avant que le cri n’atteigne le ciel, la raison en est que même s’il est l’un des meilleurs films d’horreur de l’histoire du cinéma avec l’un des réalisateurs les plus acclamés (un génie), il n’est pas attaché à la roman dans certains détails importants dans l’univers de King.

Les voilà:

Fantastique M. Fox

Roald Dahl est l’un des écrivains d’enfants les plus connus dans le monde. Et l’une de ses œuvres les plus connues est celle de Fantastique M. Fox, inspiré par un arbre étrange qui était près de la maison de Dahl quand il a grandi, et qu’il avait l’habitude de dire à ses enfants que dans un trou en dessous, M. Fox vivait avec sa famille.

L’histoire a inspiré beaucoup de choses, y compris le film stop motion de Wes Anderson 2009 avec George Clooney, Meryl Streep et Jason Schwartzman comme une famille de renards. Mais ils ont également participé Bill Murray, Owen Wilson, Willem Dafoe, Adrien Brody, Anderson lui-même et même Jarvis Cocker. Anderson s’est rendu au même endroit dans l’enfance de l’auteur pour s’inspirer du scénario du film.

Fantastique M. Fox suit M. Fox, un renard de père de famille qui revient à ses jours de gloire quand il était un voleur de poulet audacieux, ce qui suscite la fureur de trois agriculteurs qui feront tout pour chasser M. Fox, qui également avec sa femme Mme Fox, Ils doivent faire face à l’adolescence de leur fils Ash.

Trainspotting

Irvine Welsh a fait ses débuts dans le monde de la littérature avec Trainspotting en 1993, son roman le plus acclamé qui se concentre sur un groupe d’amis accros à l’héroïne. vivant à Édimbourg (capitale de l’Écosse) à la fin des années 80 et au début des années 90. Le gallois a toujours été connu pour faire allusion au plus grotesque d’une société, de sa langue à ses circonstances.

Pour cela C’était un peu compliqué de penser à une adaptation cinématographique qui pourrait capturer ce scénario terrible … et en 1996, Danny Boyle l’a fait avec le film Trainspotting avec Ewan McGregor comme Mark Renton, un jeune homme qui vit avec ses parents et passe de la drogue avec ses amis Spud et Sick Boy, et joue également au football avec Tommy et Begbie.

Un jour, Renton décide d’arrêter l’héroïne, commençant dans un étrange cercle d’abstinence qui se termine par une rechute et, étonnamment, une vague de réflexions. sur la vie, l’avenir, le travail, la routine, la monotonie, l’éphémère, les relations, la mort.

Pas de pays pour les vieillards

Cormac McCarthy est connu pour un livre intitulé The Road. qui a également pris le grand écran avec Viggo Mortensen en tête. Cependant, il apparaît ici par son roman de 2005 intitulé No Country for Old Men en 2005 sur une confrontation entre trois sujets, chacun ayant des intérêts différents liés au pouvoir.

Les frères Coen ont décidé de créer un film génial et où ils ont travaillé en tant que réalisateurs, scénaristes et même producteurs. Le casting est composé de Tommy Lee Jones, Josh Brolin et Javier Bardem, qui incarne un policier local, une sorte de mercenaire et un psychopathe. Le film a reçu 8 nominations aux Oscars, Meilleur film, réalisateur, second rôle pour Bardem et scénario adapté.

Ce film est le plus acclamé d’Ethan et Joel Coen car il représente, comme cela a rarement été fait, la peur de l’homme pour l’homme quelque chose qui se révèle très bien dans le livre. Mais les Coens n’ont pas perdu leur contact en tant que cinéastes, et c’est que ils ont créé une atmosphère stressante, ironique et même sarcastique qui a provoqué toutes sortes de sentiments dans le public lors de sa sortie Pas de pays pour les vieillards en 2007.

Dernier Tango à Paris

En 1972, le grand Bernardo Bertolucci sort Last Tango in Paris avec Marlon Brando et Maria Schneider. Les deux ont joué un couple (un veuf plus âgé et une jeune femme) qui ont des relations sexuelles dans un appartement loué à Paris, mais ne les connaissent pas tous, y compris leurs noms. Le film a fait beaucoup de bruit et beaucoup de controverse dans les années 70 à cause de certaines scènes sexuelles forte pour l’époque, ainsi que les conversations du personnage de Paul.

Dernier Tango à Paris, Contrairement à ce qui se passe habituellement avec les adaptations, il avait un livre du script et le même film. Ainsi, l’auteur du “roman” était Bertolucci bien que le l’adaptation a été réalisée par Robert Alley, qui a reçu des crédits en tant que co-auteur du film.

Le film a été acclamé dans le monde entier pour Bertolucci et Brando pour leur personnage de veuf souffrant de dépression sévère qui maltraitait physiquement et psychologiquement une femme beaucoup plus jeune que lui. L’une des scènes les plus connues pour être rejetée est celle d’un viol dans lequel Paul utilise du beurre pour mater Jeanne.

Dune

En 1965, Frank Herbert a écrit le premier épisode de ce qui allait devenir l’une des œuvres de science-fiction de la littérature: Dune. Cette histoire est devenue une trilogie qui a défini le genre non seulement dans la littérature, mais aussi dans le cinéma comme L’inspiration Star Wars de George Lucas, l’une des sagas les plus populaires, c’est le moins qu’on puisse dire.

Près de 20 ans après sa publication, est-ce que La première adaptation de Dune est arrivée aux mains de David Lynch, un génie qui avait des films de soutien comme Eraserhead et The Elephant Man. Maintenant bien. Tout d’abord, nous savons que ce n’est pas le meilleur film de Lynch compte tenu de son style, mais ce n’est pas une mauvaise adaptation du roman.

La raison? Le travail d’Herbert est extrêmement complexe dans sa langue, le nombre de personnages et les espaces où il se déroule. Et puisque Lynch a fait un excellent travail avec le matériel, l’histoire de Paul Atreides, fils du duc Leto et Jessica, qui dirigent Caladan, apparaît sur cette liste. Par ordre de l’Empire, ils doivent se déplacer vers Arrakis ou Dune, une planète désertique où il n’y a presque pas d’eau, mais de mélange, une sorte de carburant, de drogue et d’épices. avec des qualités presque magiques.

Le magicien d’Oz

En 1939, tout le monde a rencontré le monde magique du Magicien d’Oz à travers le film musical Le Magicien d’Oz de Victor Fleming et mettant en vedette Judy Garland comme Dorothy Gale, une fille qui vit au Kansas avec ses oncles. Après une forte tornade, Dorothy est coincée dans la maison et frappée à la tête. Quand il se réveille, il est au pays d’Oz.

À partir de ce moment, tout devient magique pour Dorothy, qui doit demander l’aide du magicien d’Oz pour retourner au Kansas et empêcher la méchante sorcière de l’Ouest de se frotter les chaussuresC’était une fois celle de sa sœur. Toute cette histoire emblématique du monde du cinéma à partir de certains détails comme l’utilisation du technicolor pour différencier le monde du Kansas et celui d’Oz. Quelque chose d’inhabituel.

Cette histoire vient d’un livre intitulé The Wonderful Wizard of Oz et écrit par L. Frank Baum en 1900, conçu pour un public d’enfants. Étant l’une des histoires les plus connues du cinéma, il faut supposer que c’est une grande adaptation; cependant, Nous ne pouvons ignorer le fait que le roman est un classique de la littérature américaine.

Appelle-moi par ton nom

Appelez-moi par votre nom est un roman écrit en 2007 par André Aciman à propos d’un garçon de 17 ans qui tombe amoureux d’un étudiant américain qui vient vivre chez lui un été au début des années 1980. Dès sa publication, le roman a été acclamé par la critique pour la valeur des détails qui se reflétaient dans la maîtrise de la langue par l’auteur. Et bien sûr, dans une belle histoire d’amour.

10 ans plus tard, Luca Guadagnino a repris l’adaptation de Call Me By Your Name, avec Timothée Chalamet et Armie Hammer comme Elio et Oliver., un couple de jeunes qui commencent une romance dans une ville en Italie, où convergent beaucoup de choses comme l’érotisme, l’histoire, la musique, la culture et l’amour.

Call Me By Your Name a été adapté pour le grand écran par James Ivory, qui a remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté. Ivory est connu pour être le réalisateur du film Maurice de 1987 où les protagonistes sont également deux hommes qui sont impliqués dans une relation amoureuse.

Mathilde

Tous les enfants des années 90 savent qui est Matilda, car nous avons vu son film des centaines de fois, réalisé en 1996 par Danny DeVito avec Mara Wilson comme Matilda, une fille extrêmement intelligente qui, en plus d’être brillante en mathématiques et une lectrice avide, a le pouvoir de faire bouger les choses avec l’esprit. Et voilà comment surmonte certains obstacles imposés par ses parents (qui ne la comprennent pas du tout) et le directeur de son école, Mlle Tronchatoro.

Cette histoire Il est original du livre pour enfants du même nom écrit par Roald Dahl, qui se répète sur cette liste après Fantastic Mr. Fox. Le travail de Matilda a une place spéciale dans le monde de la littérature pour enfants, mais c’est le film qui a fait découvrir l’histoire d’une fille extraordinaire à plus de gens. Il y a même une comédie musicale interprétée par Dennis Kelly et Tim Minchin.

Psycho américain

«Je vis dans le bâtiment American Gardens sur la 81e rue Ouest. Je m’appelle Patrick Bateman. J’ai 27 ans. Je crois prendre soin de moi, et une alimentation équilibrée et une routine d’exercice rigoureuse… ». C’est ainsi que commence le film American Psycho de Mary Harron (2000) avec Christian Bale comme Patrick Bateman, un personnage basé sur le roman de 1991 de Bret Easton Ellis.

Le roman américain Psycho Il a été largement critiqué au moment de la publication pour la description de scènes de violence, notamment contre les femmes, perpétrées par Patrick Bateman., un psychopathe qui travaille à Wall Street, est jeune, beau, sophistiqué et un meurtrier potentiel … ou un vrai meurtrier?

Irvine Welsh l’a décrit comme l’un des plus grands romans de notre temps, et le film n’est pas passé inaperçu en 2000 grâce à son touche d’humour noir qui joue comme un miroir de la réalité américaine qui fixe ses objectifs dans des lieux méconnaissables à la majorité. Et la performance de Bale en tant que Bateman est tout simplement géniale avec une fin qui, pour être honnête, est mieux appréciée avec le livre.

“Il y a une idée de Patrick Bateman, une sorte d’abstraction, mais il n’y a pas de vrai moi. Seule une entité, quelque chose d’illusoire. Et bien que je puisse cacher mon regard froid, et que vous puissiez me serrer la main et sentir la chair agripper la vôtre et peut-être même sentir que nos styles de vie sont probablement comparables. Je n’y suis tout simplement pas“.

Le parrain

Francis Ford Coppola est l’un des réalisateurs les plus représentatifs de plusieurs de ses films, mais c’est la trilogie de The Godfather (cof cof, les deux premiers versements) qui l’a élevé à un endroit spécial, et avec lui, il a pris Al Pacino et Robert De Niro comme les plus grandes promesses d’Hollywood à l’époque où Il est sorti, en 1972 et 1974.

Le film est génial sur la base des qualités de Coppola en tant que réalisateur, sans oublier les grandes performances de Marlon Brando et Pacino en tant que père et fils Corleone, chefs d’une famille italienne à New York. Cependant, nous ne pouvons pas oublier que le roman sur lequel il est basé, Le parrain, est merveilleux dans chacun de ses aspects grâce aux explications presque historiques faites par Mario Puzo sur les traditions italiennes dans les familles mafieuses de l’époque.

L’une des scènes décrites avec précision dans le livre est celle où Michael rencontre Apollonia, une jeune fille sicilienne, en Italie. Le film ne couvre pas ces aspects qui, dans l’histoire, ne semblent être que de simples détails, mais cela ne signifie pas qu’il s’agit de l’un des meilleurs films de tous les temps qui a eu lieu deux ans plus tard, une suite de l’enfance et de la jeunesse de Vito., ainsi que son arrivée aux États-Unis à la recherche du rêve américain.

Déjeuner nu

Il y a un certain mystère / fascination autour de la vie et de l’œuvre de William S. Burroughs, en particulier pour sa connexion avec Mexico où il a vécu pendant quelques années et où il a joué dans un événement tragique sur le plan personnel: dans un accident, il a tué sa femme Joan Vollmer avec un coup à la tête en jouant le célèbre William Tell (Il y a des siècles, un gars du nom de William Tell a tiré une flèche directement sur la pomme que tenait la tête de son fils.)

Ce terrible épisode fait partie de Naked Lunch, le roman définitif de Burroughs qui suit l’histoire de Bill Lee, un toxicomane (accro au venin d’insectes) qui parcourt divers endroits ayant des expériences différentes des effets de la drogue. C’est ainsi que vous arrivez à l’Interzone, un endroit plein de drogues, de perversions, de peur, de paranoïa, de maladie, d’expériences, de mort et plus encore.

En 1991, David Cronenberg a réalisé le film Naked Lunch sans touches subtiles d’horreur corporelle. puisque le protagoniste, dans sa dépendance, commence à percevoir des insectes géants partout, et c’est là que se reflète, presque directement, ce qui s’est passé avec Joan Vollmer en 1951. Le film est génial, mais il faut lire le livre pour comprendre de nombreuses situations qui semblent n’avoir aucun sens apparent.

Ici, nous vous laissons quelques autres œuvres qui ont été adaptées en films, et cela a surpris les lecteurs et les cinéphiles:

Pour tuer un oiseau moqueur Harper Lee avait un adaptation en 1962 réalisé par Robert Mulligan.

La route Cormac McCarthy a publié en 2006 que a vu son adaptation au grand écran en 2009 entre les mains du réalisateur John Hillcoat et écrit par Joe Penhall. Le film met en vedette Viggo Mortensen.

Annihilation de Jeff VanderMeer publié en 2004, eu une adaptation en 2018 réalisé par l’une des promesses du film de science-fiction: Alex Garland. Ce film a reçu quelques critiques car ses protagonistes n’ont pas adhéré aux caractéristiques physiques du livre, mais en réalité, c’est un film extrêmement complexe qui parvient à traduire certains éléments du livre.

Shrek! par William Steig, qui l’a écrit et également illustré. Un peu plus de 10 ans après sa publication, il est arrivé adaptation avec Shrek en 2001 entre les mains d’Andrew Adamson et de Vicky Jenson, qui a réuni Mike Myers, Cameron Díaz et Eddie Murphy pour prêter leur voix.

Une petite princesse Frances Hodgson Burnett dont l’adaptation a été réalisée par Alfonso Cuarón en 1995. Emmanuel Lubezki a reçu un Oscar de la meilleure photographie pour ce film. Ce fut la première production de Cuarón en dehors du Mexique, ce qui lui a permis de développer une grande partie de sa filmographie là-bas (bien qu’il soit ensuite revenu pour Y tu madre également).

L’invention d’Hugo Brian Selznick, qui était adapté au grand écran en 2011 par Martin Scorsese, qui allait devenir l’un des films les plus chers de la carrière de Scorsese.

L’histoire sans fin de Michael Ende avec un film de Wolfgang Petersen en 1984.

Je vous ai entendu peindre des maisons Charles Brandt est un roman de 2004 qui a vu en 2019 son adaptation au grand écran sous le titre de L’Irlandais et sous le commandement de Scorsese. Robert De Niro, qui y joue le rôle principal, a prêté le livre au cinéaste de New York et a dit que cela pourrait l’intéresser pour un film …

Les avantages d’être une giroflée Les avantages d’être invisible de Stephen Chbosky a été publié en 1999, et ce n’est qu’en 2012 que le film réalisé par Chbosky lui-même est sorti avec Logan Lerman, Emma Watson et Ezra Miller comme protagonistes.