11 des meilleures ballades de puissance de Broadway pour couronner et ennuyer vos voisins avec

Broadway a le pouvoir de vous faire vraiment ressentir des choses. Cela n’a de sens que lorsqu’il peut raconter des histoires qui explorent un éventail de situations. Mais la musique des comédies musicales de Broadway est au-delà de tout quand il s’agit de raconter une histoire. Et quand vous mélangez cela avec des notes piquantes et un joli vibrato, et vous avez certaines de ces ballades à couronner. Maintenant, vous pourriez (et malheureusement probablement pas) sonner comme les professionnels, mais ces 11 chansons vous donneront quelque chose à redire, même si vous agacez vos voisins. Cependant, lorsque vous chantez une chanson d’Evita, ils pourraient simplement vous remercier.

Carly Anderson comme Galinda et Jacqueline Hughes comme Elphaba dans «Wicked The Musical» au Grand Theatre, Marina Bay Sands le 30 septembre 2016 à Singapour | Suhaimi Abdullah / .

1. «Seul» – Les Misérables

Les Misérables est évidemment émotionnel, ce qui saigne dans ses chansons. Ou plutôt, c’est à cause de ses chansons qu’il a tellement de cœur. Et bien qu’il y ait quelques chansons puissantes à chanter au sommet de vos poumons, «On My Own» pourrait bien prendre le gâteau. Il mélange le chagrin extrême d’un garçon qui n’aimera jamais Eponine et ne le fera jamais. Relatable? Peut-être, mais aussi, la douleur totale dans sa voix fera des ceintures effrayantes. Si vous pouvez frapper les notes.

2. «Elle était à moi» – Serveuse

La serveuse suit Jenna Hunterson, une serveuse dans une relation abusive. Elle voit un concours de tarte comme un moyen de sortir de sa situation, qui comprend plus tard sa grossesse. Cette chanson arrive à la fin de la comédie musicale et touche tous les points des ballades de puissance. Des notes hautes que vous pouvez crier? Vérifier. Un ventre émotionnel qui peut aussi vous faire pleurer? Oui. Cette chanson parle de la solitude et de se perdre petit à petit.

3. «Tu dois m’aimer» – Evita

Evita est l’une des comédies musicales les plus connues, avec les chansons les plus connues. “Don’t Cry For Me Argentina” est, bien sûr, la ballade de puissance évidente ici, mais “You Must Love Me” est une belle ballade outsider. Fait intéressant, cette chanson ne fait pas partie de la production originale de Broadway et a plutôt été écrite pour le film de 1996 avec Madonna. Il est depuis dans les productions, mais c’était la première fois qu’il était présenté.

Eva chante cette chanson lorsqu’elle obtient son diagnostic médical et est étonnée de voir à quel point son mari, Juan Perón, est passionné. Elle ne se rend vraiment pas compte de ce qu’il pense d’elle jusqu’à ce moment.

4. «Burn» – Hamilton

Alexander Hamilton est connu comme un homme puissant et charismatique et un leader dans la comédie musicale Hamilton. Mais cela souligne également à quel point il est très imparfait. Non seulement il trompe sa femme adoratrice, Eliza, mais il a également menti à ce sujet et a ensuite dit à tout le monde de sauver sa propre peau. Cette chanson raconte le côté d’Eliza de ce conflit et comment elle est blessée. Elle ceint «J’espère que tu brûles» et le public ressent la même chose.

5. “Monster” – Frozen

Ce qui est amusant avec Frozen on Broadway, c’est qu’il comprend quelques nouvelles chansons originales en plus des classiques comme «Let It Go» et «Do You Wanna Build a Snowman». “Monster” est l’une de ces nouvelles chansons, et c’est un gros morceau d’une chanson. Cela montre l’agitation intérieure que vous voyez dans le film, où Elsa sait enfin qu’elle a provoqué un hiver éternel à Arendelle et n’a aucune idée de comment y remédier. Mais elle veut le réparer, même en envisageant le suicide dans cette chanson. C’est un côté tellement plus profond d’Elsa que nous ne l’avons vu auparavant, et la chanson donne tous les frissons.

6. «Ne pleut pas pendant mon défilé» – Funny Girl

Rendu célèbre dans Funny Girl par Barbra Streisand, “Don’t Rain on My Parade” est également devenu très populaire dans la première saison de Glee grâce à Lea Michele en tant que Rachel Berry. Cette performance montre vraiment que vous n’avez pas besoin de la production ou de l’histoire pour vous faire ressentir quelque chose d’une chanson. C’est tellement puissant que, quand il est bien fait, il peut gagner des sectionnels. Et dites ce que vous voulez de Rachel Berry, mais cette fille peut jouer.

7. «Montée en montée» – Les cinq dernières années

Bien que “Climbing Uphill” ne soit pas ce à quoi vous pensez généralement quand vous pensez à des ballades puissantes, il en est certainement un. L’histoire suit Cathy alors qu’elle continue de perdre espoir lors des auditions de Broadway. Alors que Jamie, son mari, est un écrivain à succès, elle a du mal. Mais ce combat et cette ambition, et sa répulsion à l’idée d’être simplement «la femme» la poussent à continuer à auditionner et à jouer. Il y a plusieurs chansons puissantes de Cathy dans Les cinq dernières années, y compris “See I’m Smiling”.

8. «Defying Gravity» – Wicked

Lorsque le terme «ballade puissante» apparaît, la quintessence même de celui-ci serait «Defying Gravity» de Wicked, en particulier avec Idina Menzel qui la chante. Cette chanson était vraiment l’une des chansons les plus populaires de Broadway à l’époque et même aujourd’hui, et pour une bonne raison. Il frappe ces notes – musicalement et métaphoriquement – et vous emmène vraiment dans un grand voyage émotionnel. Vous pouvez voir Elphaba perdre son attention pour la société, la structure et essayer de s’intégrer. Elle est prête à briser les barrières et à faire son propre chemin.

9. «Respirez» – Dans les hauteurs

La comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, In The Heights, sera un film majeur et les fans de la série originale sont ravis. Il y a tellement de points poignants dans la comédie musicale, mais “Respirer” pourrait être l’un des numéros musicaux les plus émouvants. Nina fait partie des enfants qui ont «quitté» le quartier de Washington Heights pour aller à l’université. Cependant, comme beaucoup d’étudiants de première génération ou à faible revenu dans un grand collège, c’est difficile. Elle ne va pas aussi bien qu’elle le pense et même si elle ne veut pas laisser tomber sa famille, elle ne pense pas qu’elle puisse réussir. Celui-ci frappe fort.

10. “Et je vous le dis” – Dreamgirls

Dreamgirls existe depuis les années 80 mais est devenue largement connue en 2006 grâce au film avec Beyoncé et Jennifer Hudson. Cela est chanté par Hudson dans le film et se produit lorsque Curits, son manager, rompt avec elle. Elle est audacieuse et provocante ici, lui disant qu’elle va rester quoi qu’il arrive. Peu de gens peuvent frapper ces notes à la fin, donc cela pourrait mal finir si vous essayez de le prendre sur vous-même. Mais ne vous inquiétez pas! J. Hud a ceci.

11. «Voyage vers le passé» – Anastasia

Si vous avez grandi dans les années 90, alors Anastasia pourrait être votre comédie musicale non Disney préférée. Il a suivi l’histoire d’une orpheline qui n’a aucun souvenir de son passé et est ensuite passée comme la duchesse perdue Anastasia de Russie. Cependant, ce qu’elle ne sait pas vraiment, c’est qu’elle est vraiment la duchesse perdue. Il combine une histoire (vaguement vraie) avec une bande sonore incroyable, et cette chanson arrive presque au début. Anya est en train de débattre: devrait-elle prendre un risque pour son avenir, ou jouer prudemment et continuer sa vie. Cette chanson est à la fois nostalgique et émouvante.