11 des rôles les plus mémorables de Kirk Douglas

Comingsoon.net jette un œil à certains des rôles de film les plus mémorables joués par un acteur dont la carrière a résisté à l’épreuve du temps. Découvrez nos choix dans la galerie ci-dessous!

Kirk Douglas est décédé mercredi matin à l’âge de 103 ans. Son fils, l’acteur Michael Douglas a rendu hommage à son père (en annonçant la nouvelle) sur Instagram, «au monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui vécu bien dans ses années d’or… pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa. »La nature humanitaire de Douglas a contribué à son héritage forgé par l’une des plus grandes carrières de l’histoire d’Hollywood, jouant dans plus de 80 films. Il a survécu à un accident d’hélicoptère en 1991 et à un accident vasculaire cérébral grave en 1996 – le courage et l’éthique de Douglas résisteront à l’épreuve du temps.

Douglas a utilisé son art pour dire des choses; par exemple, dans son film Spartacus (qu’il a produit et joué dans), il a joué un esclave. SpartacusL’histoire et la performance de Douglas ont servi de message à l’établissement McCarthy Era. Plus important encore, le film a servi de cri de ralliement à tous ceux qui avaient été mis sur liste noire à Hollywood à l’époque. Des choix créatifs comme celui-là ont conduit Douglas à être nominé pour 3 Oscars, remportant finalement un Oscar honorifique en 1996. Il était un acteur qui a travaillé et investi dans des projets auxquels il croyait, sans se soucier des éloges critiques ou commerciaux. Bien qu’un diaporama ne puisse pas honorer ou rendre justice à la vie, nous avons limité à contrecœur la carrière prolifique de Douglas à 11 de ses rôles les plus mémorables.