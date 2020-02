11 février Sorties Blu-ray, numériques et DVD

Bienvenue dans la rubrique Blu-ray, Digital HD et DVD du 11 février de ComingSoon.net! Nous avons souligné les sorties de cette semaine dans des articles détaillés des différents titres ci-dessous! Cliquez sur chaque titre en surbrillance pour acheter via Amazon!

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

Ford contre Ferrari

Basé sur l’histoire vraie, le concepteur automobile visionnaire Carroll Shelby (Matt Damon) et le pilote intrépide Ken Miles (Christian Bale) prennent les voitures de course d’Enzo Ferrari au Mans en 1966.

Premier amour

Le film est l’auteur prolifique, Takashi Miike, à son plus amusant et anarchique, un film yakuza teinté de noir mêlant les genres dans l’histoire d’un jeune boxeur et d’une call-girl, qui tombent passionnément amoureux tout en se faisant innocemment pris dans une drogue – un programme de contrebande au cours d’une nuit à Tokyo.

Herbe plus verte

La banlieue n’a jamais été aussi hilarante et absurde que dans GREENER GRASS – où une femme au foyer excentrique est rendue folle par son empressement à plaire. Beck Bennett de SNL co-stars.

La grande Guerre

Pendant les derniers jours de la Grande Guerre, le lieutenant William Rivers dirige une escouade de soldats américains derrière les lignes ennemies pour localiser un peloton de soldats afro-américains «Buffalo».

Mouches d’hiver (DVD)

Deux adolescents espiègles se lancent dans un voyage de mésaventure imaginative et de découverte de soi à l’âge adulte.

Nighthawks

Stan (Chace Crawford), transplantation aux yeux écarquillés, accepte de jouer l’ailier de son colocataire calculateur et privilégié Chad (Kevin Zegers) alors qu’ils se lancent dans une exploration de la vie nocturne scintillante de New York, dont les secrets les plus sombres sont détenus par une bande d’élite de la génération Y connue comme Nighthawks.

Coin des critères

Roma

Avec son huitième film et le plus personnel, Alfonso Cuarón a recréé la ville de Mexico de son enfance au début des années 1970, racontant une période tumultueuse dans la vie d’une famille de la classe moyenne à travers les expériences de Cleo (Yalitza Aparicio, dans un premier film révélateur), le travailleur domestique indigène qui fait fonctionner le ménage.

Rééditions

Ma chère amoureuse

Il s’agit de la première fête de la Saint-Valentin en 20 ans, car il y a eu un accident dans la mine, et l’accident s’est produit parce que les hommes chargés de la sécurité étaient à la fête. Le seul mineur survivant les a tués et a dit à la ville de ne JAMAIS organiser à nouveau une fête de la Saint-Valentin. La fête commence, tout comme le meurtre.

Un peu de romance

Sir Laurence Olivier est un vieux voyou enchanteur qui s’associe à une paire de jeunes amoureux charmants et irrésistibles dans une histoire d’amour / comédie pour les romantiques jeunes et vieux.

Legal Eagles

Robert Redford, Debra Winger et Daryl Hannah jouent dans ce thriller humoristique sur un D.A. dur, un avocat de la défense imaginatif et un artiste de la performance accusé de vol et de meurtre.

Île Shutter (4K)

Lorsque le maréchal américain Teddy Daniels arrive à l’asile pour aliénés criminels de Shutter Island, il découvre des vérités terrifiantes sur l’île et découvre que certains endroits ne vous laisseront jamais partir.

Sang et sable

Icône immortelle de la sexualité menaçante, Rudolph Valentino est devenu l’un des interprètes les plus énigmatiques et les plus envoûtants du cinéma muet. Basé sur le roman de Vicente Blasco Ibanez, Blood and Sand a été le premier véhicule vedette de Valentino, dans lequel il dépeint Juan Gallardo, un jeune espagnol qui réalise son ambition d’enfance de devenir un célèbre toréador.

TV sur Blu-ray et DVD

Swamp Thing: La série complète

Abby Arcane rentre chez elle à Marais, en Louisiane, pour enquêter sur un virus mortel transmis par les marais, pour découvrir les mystères sombres et terrifiants du marais.

I Got You Babe: Le meilleur de Sonny et Cher (DVD)

Quand Salvatore «Sonny» Bono et Cherilyn «Cher» Sarkisian se sont réunis, c’était magique. L’Amérique les a d’abord connus en tant que duo derrière le tube classique «I Got You Babe», et leur popularité a explosé avec le spectacle de variétés à succès des années 70 The Sonny & Cher Comedy Hour.

Temple de la renommée du rock and roll en concert

Chaque année, le Rock & Roll Hall of Fame rend hommage aux grands noms de la musique rock lors d’une prestigieuse cérémonie de cravate noire. Ces cérémonies d’intronisation – mettant en vedette les plus grands noms du rock classique des années 60, 70 et 80 – sont devenues presque aussi épiques que les artistes qu’elles célèbrent.

Étape par étape: la sixième saison complète

La saison 6 voit Bronson Pinchot (Perfect Strangers) rejoindre le casting en tant que nouveau partenaire commercial de l’esthéticienne Carol Lambert (Suzanne Somers): le coiffeur extraordinaire Jean-Luc Rieupeyroux.