11 films qui ont redéfini l'animation cette décennie – / Film

(Cet article fait partie de notre Le meilleur de la décennie séries.)

À la sortie des années 2010, une chose est sûre. La décennie a apporté des avancées technologiques, des choix audacieux dans la narration et une diversité plus créative que le cinéma n'a jamais vu auparavant, des tendances qui s'appliquent toutes à l'animation comme à l'action en direct. Ce médium est resté celui dans lequel les artistes peuvent imaginer des merveilles que nous ne verrons jamais dans le monde réel et les faire bouger, et les années 2020 seront façonnées par ce que nous avons vu dans les années 2010. Comme le dit Vincent Van Gogh dans le film d'animation peint Vincent aimant: «Je ne sais rien avec certitude, mais voir les étoiles me fait rêver.» Ces films d'animation ont rêvé plus hardiment que ce qui précède ou ont inspiré des rêves plus audacieux dans leur réveiller.

Tangled (2010)

Le 50e long métrage d'animation de Disney s'est avéré être le film d'animation le plus cher jamais réalisé – un film CGI gourmand en ressources rendu pour ressembler à des peintures à l'huile qui ont subi un changement de titre controversé avant sa sortie. Cynics peut le qualifier de succès capitaliste qui a présagé une grande partie des stratégies de marketing de la société pour la décennie à venir lors de sa chute en 2010, mais Tangled reste néanmoins un film magnifique.

Gelé (2013)

Près de sept ans plus tard, «Let It Go» est toujours coincé dans la tête de chaque élève du primaire (et adulte) ayant accès à une connexion Internet. Frozen a été la plus grande victoire originale et sans faille de Disney Animation depuis des années et est devenu pour présenter l'animation ce que Game of Thrones est maintenant à la télévision: quelle est la prochaine Frozen? Aucun nouveau dessin animé n'a pénétré le zeitgeist aussi profondément dans les années 2010, élevant la barre pour tout ce qui a suivi, y compris Frozen 2, qui était beaucoup, beaucoup plus complexe et animé.

L'histoire de la princesse Kaguya (2013)

Isao Takahata du Studio Ghibli est décédé en 2018 après une vie de travail de génie, mais son dernier film à lui seul est un héritage que tout artiste envierait. Animé magnifiquement à l'aquarelle et au fusain tandis que le reste du studio d'animation a travaillé sur The Wind Rises de Hayao Miyazaki, le film raconte néanmoins une histoire épique, simple et parfaite.

Le monde de demain (2015)

À un certain niveau, presque tous les artistes rêvent probablement de réaliser Don Hertzfeldt ce qui a réussi – produire l'une des œuvres les plus empathiques et les plus magnifiques qui existe dans un médium sous une forme entièrement originale et super condensée. World of Tomorrow n'a pas de gras et est l'un des films les plus curieusement existentiels que vous aurez jamais regardés, le tout en moins de 17 minutes. Hertzfeldt a réussi tout cela seul.

Inside Out (2015) et Anomalisa (2015)

C'est un triomphe massif chaque fois qu'un film d'animation réalisé pour un public de masse intériorise avec succès ses conflits centraux plutôt que de le regarder vers l'extérieur. Le fait que deux de ces films cérébraux et drôles et poignants, destinés à des publics complètement différents et adoptant des approches très différentes, soient tous deux sortis en 2015 n'est rien de moins que miraculeux.

Une voix silencieuse (2016)

Ce n'est pas souvent que vous voyez les intimidateurs comme les protagonistes de leur histoire, mais A Silent Voice vous assoit et vous oblige à faire preuve d'empathie avec l'un d'entre eux, ainsi que sa victime d'enfance. C’est un choix unique en matière d’animation, mais pas si unique étant donné sa réalisatrice Naoko Yamada et l’œuvre de sa société de production Kyoto Animation. KyoAni est respecté depuis longtemps pour valoriser ses employés et défendre les voix et les histoires féminines. L'incendie criminel qui a consumé le studio de KyoAni cette année a secoué l'industrie de l'anime précisément à cause de ce que les animateurs ont accompli.

Le livre de la jungle (2016)

À bien des égards, le remake du livre de la jungle a fonctionné à merveille. Il a lancé un nouveau standard pour marier l'animation CGI avec l'action en direct et a également amélioré à la fois le dessin animé original de Disney et le texte de Rudyard Kipling, un triomphe et un témoignage de la compétence des animateurs étant donné qu'une grande partie de celui-ci a été joué devant des écrans bleus. Sans The Jungle Book, nous n'aurions absolument pas sorti The Lion King trois ans plus tard, également réalisé par Jon Favreau.

Votre nom (2016)

Votre nom de Makoto Shinkai ressemblait à un exploit de cap lorsqu'il est sorti pour la première fois. Le réalisateur d'anime avait déjà été salué comme «le prochain Hayao Miyazaki» et était connu pour animer méticuleusement des paysages basés sur des photographies réelles et raconter des histoires douloureusement romantiques sur les amoureux mis à part. Celui-ci vient de faire 10% du box-office japonais total de 2016, soit le double de ce que Star Wars: The Force Awakens dans le pays.

Aimer Vincent (2017)

«Le premier long métrage entièrement peint au monde» était une déclaration audacieuse de la part des producteurs de Loving Vincent, mais elle a été méritée. Ce film de 95 minutes a été réalisé avec 66 960 images entièrement peintes – en se basant sur le travail de Vincent Van Gogh pour raconter une histoire sur sa vie et sa mort. Réalisé par Dorota Kobiela et Hugh Welchman et animé par une équipe de 100 peintres, le film est une réalisation stupéfiante en technique expérimentale.

Spider-Man: dans le Spider-Verse (2018)

Il est hystérique que Sony Pictures Imageworks ait sorti The Emoji Movie un an et demi avant que Into the Spider-Verse ne tombe. Dans l'un, un simulacre de merde (Sir Patrick Stewart!) Éclate les blagues de papa sur les «accidents» et dans l'autre, un Spider-Man de race mixte dit à son auditoire que «Tout le monde peut porter le masque». Into the Spider-Verse Le thème sournois progressif, l'histoire propulsive, la bande-son frappante et les personnages attrayants en ont fait un bon film, mais son animation, riche en couleurs, en points Ben Day, en cadrage créatif et en action sans arrêt, évoque la sensation d'une bande dessinée pas comme les autres. film de super-héros a réussi à en une décennie pleine d'entre eux.

Le Roi Lion (2019)

Il est difficile de se souvenir d'un autre film d'animation au centre d'une campagne agressive pour renommer un film "live-action". Le remake du Roi Lion est une réalisation de CGI, mais l'insistance de la Walt Disney Company sur le fait qu'il ne s'agit pas d'animation et que – par extension – ces 600 millions de brins de fourrure que vous voyez dedans étaient réels, est une façon étrange pour l'entreprise de clore une décennie de la fabrication de mythes lucratifs. Quoi qu'il en soit, ce remake animé a vendu 1,6 milliard de dollars de billets, donc Disney continuera probablement à tenter de redéfinir littéralement ce qu'est l '«animation» au cours de la prochaine décennie.

