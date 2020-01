11 hôtesses de télévision devenues des stars

Il fut un temps sur notre télévision où les hôtesses étaient habituelles dans les programmes de divertissement. Ces hôtesses, à plusieurs reprises, n’étaient rien de plus que de beaux jeunes gens, gentils et avec plus ou moins de charisme, relégués pour aider rapidement les présentateurs masculins. Même ainsi, dans certains programmes comme «Un, deux, trois … répondez encore» ils étaient un élément principal du programme car leur travail faisait partie de la mécanique elle-même, étant presque aussi important que les présentateurs eux-mêmes. Quelque chose comme ça s’est également produit dans d’autres programmes comme ‘Telecupón’, où les hôtesses étaient la grande attraction pour le public, ou ‘Le grand jeu de l’oie’.

Certaines de ces hôtesses sont finalement devenues des actrices ou des présentatrices à succès qui ont fait partie de la vie de beaucoup d’entre nous, nous accompagnant à différentes étapes de notre vie avec leurs différentes apparitions à la télévision. Peut-être nous devons remercier Chicho Ibáñez Serrador, entre autres choses, la découverte de certains d’entre eux, puisque nous ne comprendrions pas notre télévision sans Lydia Bosch dans «Family Doctor», Belén Rueda dans «Periodistas» ou Paula Vázquez dans «Fama a baile».

1 Lydia Bosch

Lydia Bosch se faisant passer pour une hôtesse de «Un, deux, trois … répondez encore»

Lydia Bosch était entre 1984 et 1985 en tant qu’hôtesse de «Un, deux, trois … répondez encore», puis est devenue l’hôte de «Saturday Night» ou «Le grand jeu de l’oie», entre autres. Après Le succès viendrait en tant qu’actrice de télévision avec des séries comme «Family Doctor», où elle est devenue la mère de toute l’Espagne; «Raisons personnelles», où il nous tenait en haleine à chaque minute de la série comme Natalia Nadal; ou le plus récent «La vérité», où il semblait combiner les deux rôles. Sa carrière d’actrice est très étendue à la télévision et au cinéma où elle a réussi à être nominée aux Goya Awards de la meilleure actrice pour “Vous êtes le seul (une histoire d’alors)” de José Luis Garci.

2 Fille

Nina avec d’autres hôtesses de «Un, deux, trois … répondez encore»

La trajectoire de Nina est peut-être l’une des plus larges et des plus diversifiées de cette liste. À la fin des années 80 Il a vécu le boom de sa carrière, faisant ses débuts en tant que chanteur, en tant qu’agent de bord dans «Un, dos, tres … respond again» et représentant l’Espagne au Festival Eurovision. Avec une carrière commençant comme ça, il n’est pas surprenant qu’il ait continué à faire sa musique pendant des années, devenant l’une des actrices musicales les plus importantes de notre pays, soulignant son rôle dans des œuvres telles que “Mamma Mia”. À la télévision, nous avons pu la voir en tant que directrice de l’Académie d’Opération Triomphe dans ses premières éditions sur TVE et dans sa dernière édition dans Telecinco et transformée en jury du talent show de “ OT 2020 ”.

3 Paula Vazquez

Paula Vázquez en tant qu’hôtesse dans «Un, deux, trois … répondez encore»

Paula Vázquez est apparue pour la première fois à la télévision en 1993 en tant qu’agent de bord pour «Un, dos, tres … respond again». Su son charisme et sa sympathie lui feraient mériter d’entamer, après ces premières apparitions, une carrière d’animatrice Cela dure toujours. Nous l’avons vu présenter «The Euromillion game», «The island of celebrities» ou «Beijing Express» et avons pratiquement créé ses propres programmes comme «Fame, Let’s dance! ou «Le pont». Elle a également travaillé comme actrice dans la série «Kangourous» ou «Divines», entre autres.

4 Victoria April

Victoria Abril avec les lunettes mythiques des hôtesses de ‘One, two, three … answer again’

En 1976, Victoria Abril a été libérée en tant qu’hôtesse de «One, two, three … respond again» après avoir fait son premier travail de film un an plus tôt. C’était précisément sur grand écran où l’actrice a développé une grande partie de sa carrière avec des titres comme “Lovers”, “Tie me up!” ou “The way of the English” avec une multitude de récompenses. À la télévision, nous avons pu le voir dans «Sans identité» ou dans des apparitions épisodiques dans des séries comme «Central Hospital».

5 Pilar Rubio

Pilar Rubio dans sa scène en tant qu’hôtesse de «Le bon prix»

Bien que beaucoup parlent de “ Je sais ce que tu as fait … ” comme le premier travail télévisé de Pilar Rubio, il était déjà apparu sur le petit écran en tant qu’hôtesse de “ Ce dont vous avez besoin, c’est l’amour ” ou “ Le bon prix ”. Après avoir atteint la popularité dans le programme LaSexta susmentionné, Elle commencerait sa scène en tant que présentatrice sur Telecinco avec ‘¡¡Qué que baile!’ ou la petite édition réussie de ‘OT 2011’. Elle ferait une première en tant qu’actrice dans la série «Pirates» et plus tard, elle deviendrait une collaboratrice de «El hormiguero».

6 Monica Holes

Monica Hoyos avec Carlos Lozano dans «Le bon prix»

Monica Hoyos a fait sa première sur notre télévision en tant qu’hôtesse pour le programme «Karaoké», un rôle qu’elle reprendrait dans «Le bon prix». Plus tard, il tenterait sa chance en tant qu’actrice dans son pays natal, le Pérou, et reviendrait en Espagne pour devenir un pseudo habituel du petit écran. Laissant de côté son rôle d’actrice, sa relation et sa rupture avec l’hôte également Carlos Lozano feraient d’elle un personnage de cœur en devenant collaboratrice de programmes tels que “ Save me ” ou “ Femmes et hommes et vice versa ”. Monica Hoyos a également été candidate à «Survivors» et «Big Brother VIP».

7 Roue de Bethléem

Belén Rueda en tant qu’hôtesse de l’air dans «VIP Night» de Telecinco

Il a fait ses débuts comme agent de bord dans «VIP Noche» en 1990, le programme de José Luis Moreno dans lequel il finirait par devenir co-présentateur avec Emilio Aragón. Cette première apparition servirait à présenter plus tard «Telecupón» ou «La roulette de la fortuna», entre autres. En 1997, Belén Rueda fera ses débuts en tant qu’actrice dans «Family Doctor» pendant deux ans plus tard, devenant l’un des protagonistes de «Journalists». Plus tard son rôle inoubliable comme Lucia dans «Los Serrano» arriverait, «B & b, bouche à oreille» ou «L’ambassade». En 2004, il fera le saut au cinéma avec “Sea in”, un film avec lequel il obtient son premier Goya et qu’il entamera une carrière réussie sur grand écran avec d’autres titres tels que “L’orphelinat”, “Les yeux de Julia” ou “Perfectos” inconnu. ”

8 Mer de Regueras

Mar Regueras avec Ramón García dans le «Grand Prix»

Mar Regueras a fait ses débuts à la télévision dans “Le grand jeu de l’oie” comme l’une des Oquettes, les hôtesses du programme mythique d’Antena 3 pour devenir plus tard une hôtesse co-animatrice du «Grand Prix» avec Ramón García. Après ce premier raid télévisé dans le jeu télévisé susmentionné, il obtiendrait son premier rôle récurrent dans une série en 1999 dans «The Commissioner». Il y aurait ensuite des pièces de théâtre, des films et d’autres séries telles que «Heirs», «Hospital Central» ou «Serve and protect». En 2003, il obtiendrait son premier et unique nomination aux Goya Awards pour la meilleure révélation d’actrice pour son rôle dans le film “Grudge”.

9 Silvia Marsó

Silvia Marsó avec Chicho Ibáñez Serrado et une autre hôtesse de ‘Un, dos, tres … respond again’

Bien qu’il ait déjà fait du travail en tant qu’actrice, c’est quand il a fait ses débuts en tant qu’hôtesse-comptable de «Un, dos, tres …» quand il est devenu plus populaire. Après avoir traversé le concours populaire où il a également chanté et dansé, Silvia Marsó sJe poursuivrais une immense carrière d’actrice au cinéma, à la télévision et au théâtre. «Kangourous», «Hands to work» ou «Ana and the seven» sont quelques-unes des séries populaires dans lesquelles il travaillerait. Récemment, nous avons pu le voir dans «Merlí: Sapere Aude».

10 María Abradelo

María Abradelo avec Chicho Ibáñez Serrador dans son étape d’hôtesse de «Un, deux, trois … répondez encore»

Bien qu’elle ait commencé sa carrière en tant que présentatrice sur Canal Sur, elle a sauté à la télévision nationale en 1991 en tant qu’agent de bord pour “Un, dos tres tres …” déjà mentionné. Ensuite, il y aurait des émissions comme «Venez chanter» ou «La bataille des étoiles» où elle a travaillé comme présentatrice ou ses premiers pas dans la fiction dans des séries comme «Brothers of milk». Les les jeunes valenciens se souviendront d’elle en tant qu’hôte du ‘Balalà club’, une émission pour enfants mythique de la chaîne manquante 9. Au cours des dernières décennies, María Abradelo a participé à des émissions telles que «The Famous Island» ou «Impossible Expedition» avec sa sœur.

11 Makoke

Makoke à ses débuts en tant qu’hôtesse de «Telecupón»

Maintenant nous la connaissons pour ses promenades sur les plateaux Telecinco et ses apparitions sur les couvertures de magazines devenu un personnage du cœur, mais est apparu à la télévision en tant qu’hôtesse de la Telecupón de Carmen Sevilla dans Telecinco en 1992 après avoir travaillé internationalement comme mannequin. Plus tard, elle deviendrait l’hôte de l’emblématique «Music yes» et se retirerait temporairement de la télévision pour se consacrer à sa famille. Ensuite, il y aurait la participation à des réalités telles que «GH VIP» ou son rôle collaborateur dans «Le programme Ana Rosa», «Save me» ou le plus récent «Viva la vida».

