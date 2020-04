11 points du deuxième chapitre du documentaire Michael Jordan

La dynastie des Chicago Bulls ce n’était pas seulement Michael Jordan. Derrière, il y avait des joueurs comme Scottie Pippen et c’est à cela que sert le deuxième chapitre de trataLa dernière danse«, Le documentaire.

Une fois de plus, Jerry krause Il est le protagoniste d’une carrière qui a été plus que brillante chez les Bulls mais qui s’est terminée très tendue. Scottie Pippen il vivait ses derniers jours Chicago et il le savait. Voici le résumé du deuxième chapitre de ‘La dernière danse«.

1.- “Ma journée viendra”

Ce chapitre deLa dernière danse«Commence par un Scottie Pippen calme dans un conférence de presse où ils l’interrogent sur la possibilité de sortir. Et si on dit calme, c’est parce qu’ils parlent d’être un morceau “mobile“Dans le schéma mais il ne semble pas se fâcher.

Au contraire, Pippen Il sait que “sa journée viendra” et est donc prêt à affronter ce qui pourrait être sa dernière saison avec les Bulls.

2.- Adieu de Scottie Pippen:

Lors de la cérémonie du livraison de bague pour le titre de 1997, Scottie Pippen est acclamé par la foule présente, fan de Taureaux de Chicago.

L’avant de la Taureaux Il a prononcé un discours émouvant qui, à coup sûr, ressemblait plus à un adieu qu’à une célébration. Pippen Il s’est dit très heureux et a laissé ouverte la possibilité que ce soit sa dernière année en Chicago.

3.- Les numéros de Scottie Pippen:

La perte possible de Scottie Pippen bien sûr, cela ferait mal Taureaux. Dans le deuxième chapitre de «La dernière danse«Nous voyons les chiffres d’avant-toit. Le deuxième dans des points et en rebondit. Le premier aide et vols pendant dernier saison.

Ça oui, Pippen Il était le sixième joueur en termes de salaire. C’est pourquoi il était difficile de penser à lui, en parlant du renouvellement que le directive.

4.- La paire Jordan-Pippen:

Michael Jordan il était conscient de ce qui était à portée de main. Je ne pourrais jamais en trouver un meilleur société comme celui que vous aviez avec Scottie Pippen. “Quand ils parlent Michael Jordanils devraient parler Scottie PippenDit Jordan.

Le sien Michael évalué Scottie comme ton meilleur compagnon de tous les temps et vous donne la crédit il mérite pour tous titres qui a gagné.

5.- La dure enfance de Scottie Pippen:

Comme toutes les légendes, Scottie Pippen avait un moyen difficile de NBA. L’ancien joueur raconte ce qu’il vivait quand il était petit. Son père a subi une déversement cérébral juste en face de lui. Depuis lors, il a été prosterné dans un fauteuil roulant, incapable de parler. Il est impressionnant de voir comment Taureaux ne casse pas en le comptant.

Pour aggraver les choses, avant cela, son frère avait également été paralytique en un accident écolier, quand un enfant est tombé sur lui avec trop de force. Pour cela Pippen Je cherchais du basket pour un peu de tranquillité avec Dr. J comme idole.

6.- Il a commencé comme accessoire:

Le rêve de Scottie était d’arriver au NBA et elle n’allait pas arrêter de se battre pour lui. Dans sa démarche étudiant universitaire, dans la Université de Central Arkansas, Entré comme accessoire mais pendant son temps libre, il a continué à pratiquer et à montrer son capacités.

Quand il a libéré des bourses, il lui a parlé formateur et après avoir insisté beaucoup, il a réussi à rester, en commençant comme base. Son talent était né, il ne lui restait plus qu’un peu plus de corps. La faire confiance et l’entraînement quotidien, ils lui donnaient plus d’éléments non seulement pour grandir rythme accéléré.

7.- Le projet de 1987:

Ça talent et celui-là croissance ils l’ont emmené à Projet NBA. Dans 1987 a été sélectionné par Seattle SuperSonics au premier tour. C’était le cinquième sélection toute la nuit. Un «inconnu» pour beaucoup.

Seattle y Chicago ils avaient un accord à transférer à Scottie Pippen. J’arrive à Chicago et sa promesse était d’être meilleure que Michael JordanDu moins, il croyait en son année recrue. Il était habitué à être le meilleur de son équipe mais devant lui il avait un monstre de basket-ball .

8.- Un contrat de sept ans:

Les Taureaux ils étaient rusés et signés Scottie Pippen pour sept ans, avec un contrat de 18 millions de dollars. C’était lui 122 dans le classement des salaires de la NBA et que c’était le joueur qui était seulement en dessous Michael Jordanie.

L’argent qu’il a gagné Scottie Pippen c’était pour ses parents. Il leur a acheté une maison et le gardé. Voilà pourquoi il a toujours donné l’impression qu’il était un joueur sous-estimé pour tout ce qu’il fourni et le peu qu’il a reçu, financièrement parlant.

9.- Opération de Scottie:

«La dernière danse«Raconte comment Scottie Pippen trouvé un moyen de faire pression sur la directive pour lui de modifier son contrat et il gagnerait plus. Juste avant de démarrer saison, ce qui sera son dernier, il a décidé de se faire opérer d’une blessure qu’il portait du cloche précédent. Cela l’a laissé entre deux et trois mois.

Les Taureaux ils ont commencé le saison sans lui et le garçon, ils l’ont manqué, car ils ont ajouté quatre défaites consécutivement et dans aucun de ces matchs, ils pourraient marquer plus 100 points. Sans son numéro 2, tout le poids est tombé Michael Jordan.

10.- La frustration de Michael Jordan:

Étant la voix qui devait être entendue, Michael Jordan il a commencé à être très strict avec ses pairs. Dans les entraînements et dans le match contre Clippers, ce qui signifiait le premier triomphe de Chicago dans la saison.

Le problème est que Clippers ils étaient la pire équipe du ligue et pourtant ils ont forcé deux fois de plus. Michael a dû écrire 49 points pour remporter la victoire.

11.- Les problèmes de Jerry Krause avec Scottie Pippen:

L’idée qu’il pouvait être transféré était trop pour Scottie Pippen, qui estimait avoir consacré ses meilleures années à Taureaux et n’a jamais été traité comme il le mérite. “Tout le monde peut y aller”, a-t-il dit Krause.

La décision de Krause était de le transférer, mais il a été arrêté par le propriétaire de la franchise, qui a considéré Pippen un élément clé pour rechercher le sixième titre.