12 émissions de télévision à regarder ce week-end

Si vous passez plus de temps à l’intérieur ces jours-ci, le temps de la frénésie – plus que jamais – est maintenant. Et le personnel de TVLine est là pour vous aider à déterminer sur quels boutons PLAY appuyer (après vous être lavé les mains, bien sûr).

En complément de notre aperçu hebdomadaire de TVLine-Up et de nos listes quotidiennes de What to Watch, nous présentons une douzaine de séries ou d’émissions spéciales, allant d’une merveille unique à une comédie éprouvée. De la première saison (mais seulement la première!) Hautement addictive d’un plaisir coupable à la grande évasion qu’est The Shield. Avec quelques rires infaillibles et la télé-réalité moins que dure, saupoudrée pour faire bonne mesure.

Est-ce que traîner avec certains Scrubs est le remède pour ce qui vous fait mal? (Le rire est-il le meilleur remède?) Pouvez-vous vous identifier, plus que jamais, avec les habitants enfermés du Cercle? Une perversité démoniaque pourrait-elle démontrer (démon-strate?) À quel point la vie pourrait être pire?

Consultez notre première liste de recommandations (cliquez ici pour un accès direct) puis dites-nous si certains d’entre eux sont dans votre allée. Ou, aidez un frère (ou une soeur) en préférant vos propres choix de frénésie dans la section Commentaires ci-dessous.

