12 émissions télévisées à revendre si vous êtes auto-mis en quarantaine en ce moment

Comme vous le savez bien, il est déconseillé de quitter votre maison en ce moment, et bien que ce ne soit pas la situation la plus idéale pour beaucoup – pour diverses raisons – nous apprenons tous à en tirer le meilleur parti.

Si vous ne travaillez pas ou ne suivez pas de cours à distance, vous cherchez peut-être des moyens de tuer le temps qui n’impliquent pas d’être pris au piège dans les vidéos d’animaux YouTube ou les défis TikTok.

Il est temps de se livrer à un petit tour d’horizon. Les services de streaming ont été conçus pour cela, et peu importe le genre que vous préférez, il y en a pour tous les goûts.

Mais si vous voulez revisiter les époques télévisées du passé, voici une douzaine de suggestions d’émissions de votre enfance, de votre jeune âge adulte ou de vos proches. C’est le temps du retour.

«Seinfeld» | Dan Zaitz / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

«Seinfeld»

Restez fidèle au thème de la comédie et vous pouvez toujours revoir Seinfeld. Pour les débutants, voyez de quoi il s’agissait alors et maintenant et devenez fan.

Une fois que vous commencez à regarder, ne ressemblez pas à Constanza qui a dit: «Je suis un grand abandon. C’est l’une des rares choses que je fais bien. Je viens d’une longue lignée de renonceurs. Mon père était un lâcheur, mon grand-père était un lâcheur. J’ai été élevé pour abandonner. »

Attrapez-le sur Hulu ou un autre service de streaming tel que CBS ou YouTube.

‘À votre santé’

Parfois, vous voulez aller là où tout le monde connaît votre nom,

et Cheers vous aidera à vous rappeler exactement où cela se trouve lorsque vous diffusez

sur Hulu ou Netflix. D’autres options incluent YouTube ou Amazon Prime.

‘Sauvé par le gong’

Étant donné que ce spectacle est prévu pour un redémarrage, il est maintenant aussi bon que jamais de rattraper la série originale qui a été diffusée de 1989 à 1992.

Situé au lycée, Saved by the Bell a aidé à lancer la carrière d’acteurs tels que Mario Lopez, Mark-Paul Gosselaar, Elizabeth Berkley et Lark Voorhies.

‘Le Prince de Bel Air’

Vous connaissez peut-être Will Smith comme l’une des stars de cinéma les plus célèbres de la planète, mais il était autrefois la moitié du duo de rap DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.

Une fois que Smith a signé pour emmener son personnage dans la sitcom bien-aimée The Fresh Prince of Bel-Air, sa star a continué de monter en flèche. Diffusez-le via votre fournisseur de câble ou via une plate-forme telle qu’Amazon Prime.

«Frasier»

Le spin-off de Kelsey Grammar, dirigé par Cheers, a été autant aimé que son émission mère et a duré 11 saisons. Le concert du thérapeute de Frasier n’était pas la seule partie amusante de la série; reprenez connaissance avec son père et son frère aussi.

Diffusez-le Hulu, CBS All Access, YouTube ou Amazon Prime.

‘Charmé’

La version originale de Charmed avec Shannen

Doherty, Alyssa Milano, Holly Marie Combs, et plus tard, Rose McGowan. La sorcière

la série a duré huit saisons et vous pouvez tous les goûter sur Netflix.

«Copines»

Sur Girlfriends, Joan Clayton de Tracee Ellis Ross et son équipe de filles étaient drôles, faciles à comprendre et parfois désordonnées. Les fans ont adoré. Diffusez les huit saisons sur Amazon Prime ou regardez-les sur CW Seed.

‘Buffy contre les vampires’

Considérée mieux que le film, Buffy la surnaturelle

la série a été diffusée pendant sept saisons, a créé un culte et a engendré une bande dessinée

séries de livres. Regardez le hit des années 90 sur Hulu ou une autre plateforme de streaming.

«Buffy contre les vampires» | USA en ligne

«ICarly»

Nickelodeon propose plusieurs spectacles appréciés par les deux

enfants et adultes, et iCarly est l’un d’entre eux. Il a terminé sa course en 2012 mais

reste l’une des séries les plus amusantes et les plus drôles de Nick. Gens

j’aime toujours Gibby, Carly, Sam et Freddy, même s’ils ont tous grandi en vrai

la vie maintenant.

On ne sait pas quand l’émission se dirige vers Netflix, mais si vous

ne peut pas le regarder sur Teen Nick, le diffuser sur Amazon Prime.

«Les Jeffersons»

Une autre sitcom classique, The Jeffersons vous emmènera jusqu’aux années 70 et vous transportera dans les années 80. Continuez avec George et Weezy en diffusant l’émission sur Hulu, Starz ou YouTube.

«Les Jeffersons» | Archives Michael Ochs / .

«Sexe et ville»

Les rediffusions de Sex and the City sont toujours diffusées sur le câble, mais si vous avez besoin d’une session frénétique, configurez-la sur Hulu, HBO Now, Amazon Prime ou YouTube.

Vous finirez par choisir votre petit ami préféré pour Carrie, Samantha, Charlotte et Miranda.

«Les X-Files»

Les gens manquent cette longue série paranormale / d’horreur qui a lancé une base de fans culte et des mèmes.

Scully et Mulder font partie du canon de la culture pop et si vous connaissez la série ou si vous souhaitez être présenté, Hulu et YouTube sont deux de vos options.